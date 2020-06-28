Пневмония: симптомы, лечение, факторы риска

Симптомы пневмонии могут быть легкими до угрожающими жизни

Пневмония - это инфекция в одном или обоих легких. Ее вызывают бактерии, вирусы и грибки. Инфекция приводит к воспалению в воздушных мешочках в легких, которые называются альвеолами. Альвеолы ​​заполняются жидкостью или гноем, затрудняя дыхание. Кроме того, пневмония может быть осложнением коронавируса Covid-19.

Пневмония

Микробы, вызывающие пневмонию, заразны. Это означает, что они могут распространяться от человека к человеку.

Как вирусная, так и бактериальная пневмония могут передаваться другим путем вдыхания переносимых по воздуху капель при чихании или кашле. Вы можете также получить эти типы пневмонии, вступая в контакт с поверхностями или объектами, которые загрязнены вызывающими пневмонию бактериями или вирусами.

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Вы можете заразиться грибковой пневмонией из окружающей среды. Тем не менее, он не распространяется от человека к человеку.

Симптомы пневмонии могут быть легкими до угрожающими жизни. Они могут включать в себя:

Кашель, который может вызвать мокроту (слизь);

Высокая температура;

Потливость или озноб;

Одышка, возникающая во время обычной деятельности или даже во время отдыха;

Боль в груди, которая усиливается, когда вы дышите или кашляете;

Чувство усталости;

Потеря аппетита;

Тошнота или рвота;

Головные боли;

Другие симптомы могут варьироваться в зависимости от вашего возраста и общего состояния здоровья.

Ваше лечение будет зависеть от типа вашей пневмонии, ее тяжести и общего состояния здоровья.

Отпускаемые по рецепту лекарства

Ваш врач может назначить вам лекарство, которое поможет вам в лечении пневмонии. То, что вам назначат, будет зависеть от конкретной причины вашей пневмонии.

Пероральные антибиотики могут лечить большинство случаев бактериальной пневмонии. Всегда принимайте весь курс антибиотиков, даже если вы начинаете чувствовать себя лучше. Невыполнение этого требования может помешать прохождению инфекции, и в будущем ее лечение может быть затруднено.

Антибиотики не действуют на вирусы. В некоторых случаях ваш врач может назначить противовирусный препарат. Однако многие случаи вирусной пневмонии проходят самостоятельно при уходе на дому.

Противогрибковые препараты используются для борьбы с грибковой пневмонией. Возможно, вам придется принимать это лекарство в течение нескольких недель, чтобы вылечить инфекцию.

Уход на дому

Врач также может порекомендовать лекарства, отпускаемые без рецепта (OTC) для снятия боли и температуры при необходимости. Они могут включать в себя:

Аспирин;

Ибупрофен;

Ацетаминофен;

Ваш врач также может порекомендовать лекарство от кашля, а также отдых и обильное питье.

Любой может заболеть пневмонией, но у определенных групп есть более высокий риск. Эти группы включают в себя:

Младенцы от рождения до 2 лет;

Люди в возрасте 65 лет и старше;

Люди с ослабленной иммунной системой из-за болезни или использования лекарств, таких как стероиды или некоторые лекарства от рака;

Люди с определенными хроническими заболеваниями, такими как астма, муковисцидоз, диабет или сердечная недостаточность;

Люди, которые недавно перенесли респираторную инфекцию, такую ​​как простуда или грипп;

Люди, которые недавно были или находятся в больнице, особенно если они были или находятся на аппарате ИВЛ;

Люди, перенесшие инсульт, имеющие проблемы с глотанием или имеющие состояние, которое вызывает неподвижность;

Люди, которые курят, употребляют определенные виды наркотиков или пьют чрезмерное количество алкоголя;

Люди, подвергшиеся воздействию раздражителей легких, таких как загрязнение, пары и некоторые химические вещества;

Инфекция коронавируса;

Во многих случаях воспаление легких можно предотвратить. Первая линия защиты от пневмонии - это вакцинация. Есть несколько вакцин, которые могут помочь предотвратить пневмонию, это Превенар 13 и Пневмовакс 23.

Эти две вакцины против пневмонии помогают защитить от пневмонии и менингита, вызванного пневмококковыми бактериями.

Hib-вакцина

Эта вакцина защищает от Haemophilus influenzae типа b (Hib), типа бактерий, которые могут вызывать пневмонию и менингит.

Вакцина против Гриппа

Так как пневмония может быть осложнением гриппа, врачи рекомендуют вакцинироваться от гриппа каждый новый эпидсезон.