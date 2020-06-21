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Невероятно полезен: от чего может защитить чеснок

По словам исследователей, чеснок и лук-порей способны защитить от заболеваний суставов.

21 июня 2020, 20:26
чеснок
Чеснок очень полезен для женщин для профилактики артроза / Фото: vidomosti-ua.com

Польза лука и чеснока - британские ученые пришли к выводу, что регулярное употребление лука-порея и чеснока защищает женщин от остеоартрита.

Об этом сообщают медики Королевского колледжа Лондона и Университета Восточной Англии, пишет Reuters.

Артроз является наиболее распространённой формой артрита у взрослых, затрагивая около 8 млн. человек в Великобритании, но женщины более подвержены развитию болезни, чем мужчины. Заболевание вызывает болевые симптомы и инвалидность, затрагивая область бедра, коленей и позвоночника.

В данном исследовании британские врачи проанализировали историю здоровья свыше тысячи близняшек женского пола, многие из которых не имели признаков артрита.

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Было обнаружено, что те, кто придерживался здорового питания с высоким потреблением фруктов и овощей, особенно чеснока, гораздо реже развивали ранний остеоартроз в тазобедренном суставе.

Учёные узнали, что состав в чесноке, названный диаллиловый дисульфид, ограничивает количество разрушающих ферментов в хряще.

Как писал ранее Главред, диетолог Людмила Гончарова предупредила, что, если слишком много есть лимона, имбиря, чеснока и лука, можно повредить слизистую оболочку желудка.

лук чеснок здоровье
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