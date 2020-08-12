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Ревматоидный артрит: как заболевание проявляется во рту

12 августа 2020, 20:07

Болезнь может поражать не только суставы человека.

Артрит
Болезнь может поражать не только суставы человека. / Pioxabay

Ревматоидный артрит может поражать не только суставы человека. Состояние может повлиять на другие части тела, включая рот. Вот что вам нужно знать.

Основные симптомы этого состояния, как указывает клиника Майо, включают следующее:

  • Чувствительные, теплые, опухшие суставы
  • Жесткость суставов, которая обычно усиливается по утрам и после бездействия
  • Усталость, жар и потеря аппетита

В большинстве случаев первые признаки заболевания проявляются в мелких суставах, таких как пальцы рук и ног. По мере прогрессирования заболевания симптомы могут распространяться на запястья, колени, лодыжки, локти, бедра и плечи.

Тяжесть симптомов уникальна для каждого пациента, и боль может приходить и уходить.

Что такое ревматоидный артрит?

Ревматоидный артрит развивается, когда иммунная система организма по ошибке атакует синовиальную оболочку. Синовиальная оболочка - это слизистая оболочка, которая окружает суставы, и при ее атаке возникает воспаление.

Воспаленная синовиальная оболочка становится толстой и в конечном итоге может разрушить хрящ и кость в суставе. К сожалению, сухожилия и связки, удерживающие сустав, ослабевают и растягиваются. Это приводит к тому, что сустав теряет форму и выравнивание, поэтому физические деформации могут появиться позже при заболевании.

Если у вас ревматоидный артрит, вы также будете чувствовать сухость глаз и сухость во рту.

Заболевание, известное как синдром Шегрена, снижает количество влаги в глазах и во рту.

В NHS объяснили, что синдром явно выраженной "улыбки" - это хроническое заболевание, от которого нет лечения.

Тем не менее, лечение может включать в себя глазные капли, чтобы глаза оставались влажными, а также спреи, пастилки (лечебные сладости) и гели, которые сохраняют смазку во рту.

Есть даже лекарства, которые помогают организму вырабатывать больше слез и слюны.

Синдром Шегрена также является аутоиммунным заболеванием, которое связано с генетикой и гормонами.

Интересно, что это заболевание чаще встречается у женщин, чем у мужчин, и гормон эстроген может играть в этом роль.

Когда у вас ревматоидный артрит и синдром Шегрена, он известен как вторичный синдром Шегрена.

Есть и другие осложнения для здоровья, которые могут возникнуть в результате ревматоидного артрита.

Примером другого осложнения ревматоидного артрита может быть заболевание легких.

Клиника Мэйо отметила, что заболевание легких возникает, когда в тканях легких есть воспаление и рубцы.

Это может привести к прогрессирующей одышке. В зависимости от конкретного заболевания легких, например, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), могут быть другие признаки.

Люди с ХОБЛ, как правило, испытывают постоянное свистящее дыхание, инфекцию грудной клетки и грудной кашель.

болезнь здоровье
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