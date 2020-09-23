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Синусит: 4 лучших домашних средства

23 сентября 2020, 12:33

Если у вас инфекция носовых пазух, вы можете попробовать различные домашние средства, которые избавят вас от симптомов.

осень, простуда, болезнь
Если у вас инфекция носовых пазух, вы можете попробовать различные домашние средства, которые избавят вас от симптомов. / sunny7.ua

Инфекции носовых пазух или синусит - одна из основных причин посещения врача в Украине и в мире, а также одно из самых распространенных заболеваний, требующих назначения антибиотиков.

Однако многие инфекции носовых пазух проходят самостоятельно, без антибиотиков. Если у вас инфекция носовых пазух, вы можете попробовать различные домашние средства, которые избавят вас от симптомов. Вот что вам нужно знать.

Что такое синусит?

Синусит - это медицинский термин, обозначающий воспаление полостей носовых пазух, расположенных на щеках, за лбом и по обе стороны от носа. Воспаление задерживает слизь в пазухах, препятствуя естественному перетеканию слизи из задней стенки горла в желудок.

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Когда это вызвано бактериями или вирусами, это называется инфекцией носовых пазух. Однако синусит также может быть вызван хронической аллергией или полипами в носу.

Общие симптомы инфекции носовых пазух включают:

  • Боль и давление вокруг лба, глаз, носа и щек
  • Густые выделения из носа
  • Снижение обоняния и вкуса

Более серьезные симптомы могут включать:

  • Температура выше 38
  • Опухоль глаз
  • Тошнота и рвота

Если вы испытываете эти серьезные симптомы, вам следует обратиться за медицинской помощью.

Если ваши симптомы не являются серьезными, следующие домашние средства могут быть всем, что вам нужно, чтобы облегчить боль и давление при инфекции носовых пазух.

Теплый компресс

Приложите теплое влажное полотенце или мочалку к носу, щекам и глазам, чтобы облегчить боль в носовых пазухах, открыв носовые ходы и разжижая слизь. При необходимости вы можете попробовать делать это до 20 минут за раз.

Хотя нет никаких научных исследований, показывающих эффективность этого метода, "если кто-то чувствует, что теплый компресс обеспечивает им симптоматическое облегчение, не обжигая кожу, во что бы то ни стало, сделайте это", - говорит Ральф Аби Хашем, доктор медицины, доцент хирургии головы и шеи и коммуникационных наук в Медицинской школе Университета Дьюка.

Купите увлажнитель

Увлажнители увлажняют воздух, что помогает уменьшить воспаление и открыть носовые проходы. По словам Аби Хачема, для того, чтобы увлажнитель был наиболее эффективным, его следует размещать как можно ближе к вам в той же комнате, чтобы он мог доставлять влагу в вашу носовую полость.

Также важно содержать увлажнитель воздуха в чистоте, чтобы предотвратить скопление бактерий и грибков в резервуаре и их выброс в воздух, что может вызвать проблемы с легкими. Чтобы очистить увлажнитель, следуйте инструкциям производителя. EPA рекомендует ежедневно опорожнять резервуар и сушить все поверхности увлажнителя.

Дышите паром

Как и в случае с увлажнителем, вдыхание горячего влажного пара может помочь открыть носовые проходы и уменьшить боль и давление. Вы можете сделать это двумя основными способами:

Паровая терапия

Для паровой терапии вы можете просто принять горячий душ и вдохнуть пар. Другой метод - накрыть голову полотенцем и вдыхать пар из таза с горячей водой в течение примерно 10 минут до четырех раз в день.Однако в статье 2012 года в Британском журнале общей практики отмечается, что этот метод не имеет доказанных преимуществ и может привести к ожогам, особенно у детей.

Паровой испаритель

Другой вариант - использовать паровой испаритель, который использует электричество для нагрева воды и создания пара.

"Если у вас очень густая слизь, она может стать более жидкой", - говорит Аби Хашем. "Вы должны разместить его относительно близко к себе, а не в одной комнате, когда вы находитесь в другой комнате".

Запрещается использовать паровые испарители рядом с детьми или домашними животными, так как они могут быть ошпарены паром или горячей водой, если он опрокинется.

Пейте много воды и достаточно отдыхайте

"Я рекомендую пить много воды, потому что она разжижает слизь", - говорит Аби Хашем. Хотя нет никаких доказательств относительно наиболее эффективного количества, он рекомендует выпивать не менее восьми стаканов воды каждый день.

Вы также можете попробовать пить горячие жидкости, такие как чай или суп, чтобы временно облегчить симптомы. Но вам следует избегать употребления алкоголя, так как он обезвоживает и может усугубить заложенность жидкости. Если вы принимаете антибиотик от инфекции носовых пазух, употребление алкоголя может усилить побочные эффекты, такие как расстройство желудка и сонливость.

Также важно спать от семи до девяти часов каждую ночь, чтобы помочь вашему телу отдохнуть и восстановиться. "Вы хотите высыпаться и следовать нормальному циклу сна, чтобы все гормоны в вашем теле максимально использовали функцию вашей иммунной системы", - говорит Аби Хашем.

простуда ОРВИ
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