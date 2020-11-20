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Синусит или простуда: как определить заболевание на ранней стадии

20 ноября 2020, 20:22

Единственный способ узнать наверняка, простуда у вас или инфекция носовых пазух - это отправить врачу часть жидкости.

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Единственный способ узнать наверняка, простуда у вас или инфекция носовых пазух - это отправить врачу часть жидкости. / poradumo.com.ua

У вас заложенный нос, кашель и боль в горле? Но как понять, это ли инфекция носовых пазух или простуда? Это может быть сложно сказать, поскольку симптомы этих двух состояний в основном одинаковы.

"Если вам сложно отличить синусит от простуды, значит, вы в хорошей компании. Врачи тоже борются с этим различием", - говорит Джим Кини, доктор медицины, врач отделения неотложной помощи и бывший руководитель персонала больницы Mission Hospital.

По словам Криса Томпсона, доктора медицины, специалиста по уху, носу и горлу и отоларинголога из Head and Neck Associates, простуда может увеличить риск развития инфекции носовых пазух, потому что заложенность носа может препятствовать дренированию носовых пазух, как обычно.

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По словам Кини, единственный способ узнать наверняка, простуда у вас или инфекция носовых пазух - это отправить врачу часть жидкости, вытекающей из ваших носовых пазух, на посев в лаборатории, но это делается редко. Вместо этого врачи используют комбинацию вашей истории симптомов, факторов риска и физического осмотра, чтобы поставить диагноз.

Вот что вам следует знать о простуде и инфекциях носовых пазух, а также о том, когда обращаться за медицинской помощью.

Что такое инфекция носовых пазух?

Инфекция носовых пазух, также известная как синусит, возникает, когда жидкость заполняет носовые пазухи - карманы на лице, которые обычно заполнены воздухом. Как только эти карманы заполнены жидкостью, вирусы или бактерии могут проникнуть внутрь, вызывая инфекцию носовых пазух.

По словам Томпсона, все, что может вызвать закупорку носовых пазух, включая простуду или аллергию, может увеличить вероятность развития инфекции носовых пазух. Люди, у которых есть физические условия, которые могут блокировать носовые пазухи, например носовые полипы, также подвергаются повышенному риску.

Общие симптомы инфекции носовых пазух включают:

  • Насморк или заложенность носа
  • Сухой кашель
  • Боль или давление в лице
  • Головная боль
  • Неприятный запах изо рта

Симптомы инфекции носовых пазух могут длиться до десяти дней и со временем часто ухудшаются. Ваш врач может порекомендовать антибиотики, но инфекции носовых пазух могут исчезнуть сами по себе, говорит Томпсон. Он говорит, что если ваши симптомы длятся дольше недели, давление на лице особенно болезненное или у вас жар, пора обратиться к врачу.

Поскольку нет быстрого решения для инфекций носовых пазух, многие методы лечения сосредоточены на контроле симптомов и обеспечении большего комфорта пациенту. Эти средства могут помочь:

  • Используйте назальное противозастойное средство или лекарство от аллергии, чтобы контролировать выделение слизи.
  • Используйте орошение солевым раствором, как нети-горшок, чтобы удалить жидкость из носовых пазух.
  • Вдыхайте пар, как от горячего душа, чтобы разжижить слизь.
  • Используйте теплый компресс на лицо и нос, чтобы уменьшить давление.

В редких случаях некоторые люди страдают хроническими инфекциями носовых пазух. Если ваши симптомы длятся дольше 12 недель или вы лечились от трех или более инфекций носовых пазух в год, обратитесь к отоларингологу, - говорит Томпсон.

Что такое простуда?

Простуда вызывается вирусом, который часто вызывает такие симптомы, как заложенность носа и избыточное выделение слизи. Хотя существует более 200 вирусов, которые могут вызывать простуду, риновирусы являются наиболее распространенными и вызывают около 30% простудных заболеваний, говорит Томпсон.

Общие симптомы простуды включают:

  • Чихание
  • Заложенный нос или насморк
  • Кашель
  • Больное горло
  • Слезящиеся глаза

Симптомы простуды могут длиться до 14 дней, но обычно достигают максимума к 3-му дню, после чего начинают улучшаться. Если у вас есть симптомы, которые все еще ухудшаются через 10 дней, затрудненное дыхание или лихорадка в течение более 4 дней, вам следует обратиться к врачу.

От простуды нет лекарства, и она пройдет сама по себе. Однако есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы почувствовать себя лучше, в том числе:

Отдых.

  • Оставайтесь достаточно увлажненными.
  • Используйте пар для разжижения слизи.
  • Используйте прохладный увлажнитель воздуха.
  • Попробуйте мед для облегчения кашля (нельзя давать детям до 1 года).
  • Поговорите со своим врачом о лекарствах, отпускаемых без рецепта, которые могут помочь при симптомах.

Сходства и различия

Хотя трудно отличить простуду от инфекции носовых пазух, есть некоторые различия. Томпсон говорит, что лучший способ различать эти два состояния - следить за продолжительностью симптомов.

"Простуда обычно значительно улучшается через неделю, тогда как инфекция носовых пазух ухудшается через пять-семь дней или длится дольше 7-10 дней", - говорит он.

Вообще говоря, простуда менее опасна, чем инфекции носовых пазух, хотя ни то, ни другое не приносит удовольствия.

"И то и другое способствует страданиям пациентов", - говорит Томпсон. "Во многих случаях симптомы простуды менее тяжелые. Бактериальные инфекции носовых пазух, если их не лечить, могут привести к тяжелым инфекциям, распространяющимся на глаза, мозг или лоб. Это часто требует госпитализации, хирургического вмешательства и внутривенного введения антибиотиков (в крайних и редких случаях)".

Хотя простуда проходит сама по себе, инфекции носовых пазух часто требуют лечения антибиотиками. Однако помните, что простуда может вызвать инфекцию носовых пазух, поэтому важно следить за своими симптомами.

здоровье простуда
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