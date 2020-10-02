Ученых поразил сок, который реально продлевает жизнь

Когда митохондрии стареют, они становятся менее эффективными и даже, возможно, токсичными. / Хроника.инфо

Проживание долгой и благополучной жизни сводится к потребляемым продуктам, принятому отношению и, чаще всего, простой науке. С научной точки зрения, определенный сок поразил ведущих ученых и, употребленный в умеренных количествах, может стать лекарством для увеличения продолжительности жизни.

Все наши клетки заполнены небольшими генераторами энергии, называемыми митохондриями, но когда митохондрии стареют, они становятся менее эффективными и даже, возможно, токсичными.

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Старые митохондрии перерабатываются клеткой в ​​новые митохондрии - а это, в свою очередь, и есть митофагия. С возрастом этот процесс переработки замедляется, что может привести к мышечной слабости.

Ученые обнаружили, что гранаты содержат вещество под названием уролитин А.

Красный насыщенный фрукт неспроста считается одним из самых полезных для здоровья. / Pixabay

Это первое и единственное известное соединение, которое может восстанавливать митохондрии.

"Это факт жизни, что скелетные мышцы начинают терять силу и массу, когда человек достигает 50 лет", - отмечает Medical Xpress.

Сайт здоровья добавил: "Недавнее клиническое испытание с участием двух организаций EPFL - дочерней компании Amazentis и Лаборатории физиологии интегративных систем (LISP) - показало, что уролитин А, соединение, полученное из биомолекул, содержащихся во фруктах, таких как гранаты, может замедлить этот процесс за счет улучшения функционирования митохондрий - электростанций клеток.

"Следовательно, уролитин А, метаболит биомолекул, содержащихся в гранатах и ​​других фруктах, может помочь замедлить процессы старения", - сказано в исследовании.

В эксперименте, опубликованном в Life Extension, изучались гранаты и то, как они могут помочь увеличить продолжительность жизни.

В исследовании отмечается: "Ученые сначала изучили уролитин А на обычном черве под названием C. elegans. Этот червь часто используется в исследованиях против старения, потому что уже через восемь-десять дней он считается пожилым. Его короткий срок службы позволяет ученым наблюдать и измерять эффекты старения чуть более чем за неделю. Исследователи вводили уролитин А группе этих червей и отметили, что продолжительность жизни в группе уролитина А увеличилась более чем на 45 процентов по сравнению с контрольной группой. Затем команда провела несколько исследований на грызунах и обнаружила, что уролитин А улучшает функцию мышц и удаляет поврежденные митохондрии до того, как они накапливаются и вызывают клеточную дисфункцию по всему телу. Ученые знают, что с возрастом митохондрии теряют свою силу и отмирают, "забивая" клетки мусором, препятствующим их функционированию".

Красный насыщенный фрукт неспроста считается одним из самых полезных для здоровья. Его называют божественным плодом, потому что он наиболее упоминается в богословских книгах.

Гранат обладает антиоксидантными, противовирусными и противоопухолевыми свойствами и считается хорошим источником витаминов, особенно витамина A, витамина C и витамина E, а также фолиевой кислоты.

Считается, что эти свойства помогают в процессе старения и увеличивают продолжительность жизни.