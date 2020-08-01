Когда врач не имеет права отказать в лечении: главные причины

Согласно современному украинскому законодательству, врачи не могут отказать в лечении пациента в неотложном состоянии.
В медицине действует правило, согласно которому врач может отказаться от лечения любого пациента.
В каких ситуациях у медиков не выбора рассказал медицинский адвокат, юрист Александр Гришаков
Согласно современному украинскому законодательству, врачи не могут отказать в лечении пациента в неотложном состоянии. Каждый медик имеет право отказаться от работы с пациентом, если тот не выполняет медицинские указания, нарушает рекомендации и т. п. Однако есть случаи, в которых доктора остаются без выбора.
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"У каждого врача есть право отказаться от пациента, от оказания медицинской помощи. Однако есть исключения. Согласно закону о здравоохранении предусмотрено, что врач может отказаться от пациента, который нарушает рекомендации, режим медицинской помощи, кроме случаев, когда пациент находится в неотложном состоянии", - отметил юрист в эфире телеканала Украина 24.
Среди случаев, признанных неотложными, выделяют:
- состояние без сознания,
- если у пациента есть кровотечение (в том числе внутреннее),
- в случае если человек задыхается,
- при инфарктах и инсультах
В таких ситуациях врач обязан оказать медицинскую помощь.
"Если пациент находится полностью в сознательном состоянии, ходит своими ногами, понимает всю ситуацию, то в этом случае врач неотложной помощи может отказаться от оказания медицинской помощи, даже приехав по вызову этого пациента", - заявил Гришаков.
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