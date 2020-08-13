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Внимание, сердечный приступ: очевидный признак на голове

13 августа 2020, 19:21

Сердечные приступы случаются, когда внезапно прекращается кровоснабжение сердца.

Сердце, лечение
Сердечные приступы случаются, когда внезапно прекращается кровоснабжение сердца. / eluniverso.com

Сердечные приступы случаются, когда внезапно прекращается кровоснабжение сердца. Без этого питания сердечные мышцы могут быть повреждены и начать умирать. Нарушение кровоснабжения чаще всего связывают с холестерином (воскообразным веществом в крови), который забивает коронарные артерии.

На ваш риск спровоцировать этот вредный процесс, известный в медицине как болезнь сердца, могут сигнализировать незначительные изменения в организме.

По мнению исследователей из Токийского университета, потеря волос может быть, например, признаком сердечного заболевания, сообщает Express.co.uk.

Обзор исследований с участием почти 40 000 мужчин показал, что у людей с облысением по мужскому типу риск сердечных заболеваний повышается на 70%. Облысение по мужскому типу - наиболее распространенный тип облысения у мужчин, также известный как андрогенная алопеция.

По данным Британской ассоциации дерматологов (BAD), обычным типом облысения является залысина на лобной части головы и выпадение волос на макушке. Согласно исследованию, риск распространяется только на выпадение волос на макушке головы.

Исследователи также обнаружили, что чем больше степень их облысения, тем выше их риск.

Как они пришли к такому выводу?

В трех исследованиях наблюдали за мужчинами в течение как минимум 11 лет и обнаружили, что у тех, кто потерял большую часть волос, на треть выше вероятность развития сердечных заболеваний.

У мужчин, которые облысели до среднего возраста (55-60 лет), риск был на 44% выше. Остальные три исследования показали повышенный риск на 70% в целом, увеличившись до 84% среди тех, кто облысел в возрасте до 55-60 лет.

Мужчины, потерявшие большую часть волос, имели более чем в два раза больший риск по сравнению с теми, кто потерял только часть волос.

В свете полученных результатов исследователи заявили: "У мужчин с облысением на макушке следует тщательно оценивать факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и, вероятно, следует поощрять их к улучшению профиля риска сердечно-сосудистых заболеваний".

Объяснение этой связи неясно, но исследователи предполагают, что облысение может быть признаком начинающегося диабета, хронического воспаления или повышенной чувствительности к тестостерону, что увеличивает риск сердечных заболеваний.

Каковы основные симптомы сердечного приступа?

Боль в груди - ощущение давления, стеснения или сдавливания в центре груди.

Боль в других частях тела - может казаться, что боль распространяется от груди к рукам (обычно поражается левая рука, но может поражать обе руки), челюсти, шее, спине и животу (животу)

  • Ощущение головокружения
  • Потоотделение
  • Одышка
  • Чувство тошноты или рвота
  • Непреодолимое чувство тревоги (похоже на приступ паники)
  • Кашель или хрип

"Хотя боль в груди часто бывает сильной, некоторые люди могут испытывать лишь незначительную боль, похожую на несварение желудка", - заявляет медицинский орган.

здоровье сердце
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