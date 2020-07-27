Эксперт рассказала, что бодрит тело лучше кофе / УНИАН

Известный нейропсихолог Ирина Хвингия в деталях рассказала, что в утренние часы можно взбодрить организм не только кофе или чаем. Отлично бодрят кофейные зерна в шоколаде.

Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на интервью нейропсихолога.

По словам Хвингия, в кофейных зернах много кофеина, но перенапряжение головного мозга такой десерт не вызывает.

"Кофе за счет кофеина дает активность центральной нервной системе, но чрезмерное потребление дает обратную реакцию. От этого и внимание нарушается, и раздражительность повышается. От перенапряжения мозг начинает работать со сбоем", ‒ заявила ученая.

При этом, по словам Хвингия, шоколад не дает произойти такому перенапряжению из-за витаминов группы В, оказывая успокоительное действие и создавая баланс.

Также кофейные зерна в шоколаде гораздо менее вредны для сердца по сравнению с чашкой кофе. Нейропсихолог уточнила, что кофе, чай или кофейные зерна в шоколаде дают лишь временный эффект бодрости. Для нормального взбодрения необходимо соблюдать режим дня и высыпаться.

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Напомним, ранее медики рассказали о том, что у людей, которые регулярно употребляют кофе, гораздо реже диагностируют проблемы с ритмом сердцебиения.