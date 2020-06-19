Ученые выяснили, чем полезна для организма еда со специями

Специи, оказывается, очень полезны для тела / УНИАН

Специальная смесь специй снижает риск развития воспаления желудка, болезней печени и других внутренних органов - в случае, если человек есть много жирной и жареной пищи.

Об этом сообщают западные специализированные СМИ со ссылкой на исследования ученых из Университета штата Пенсильвания.

Специалисты опросили множество мужчин в возрасте от 40 до 65 лет (с лишним весом и болезнями кровеносной системы). Ученые предложили им добавлять в пищу такие специи - базилик, черный и красный перец, лавровый лист, куркуму, имбирь, тмин, кориандр, петрушку и тимьян.

Эксперты объяснили, что лавровый лист является природным антисептиком, а другие растения содержат большое количество полезных для желудка и печени веществ. В результате эксперимента выяснилось, что специи очень положительно отразились на состоянии здоровья волонтеров.

Напомним, ранее британские ученые-медики заявили о том, что негативное воздействие на тело, которая провоцирует богатая углеводами и жирами пища, можно снизить - если приправлять блюда специями. Оказалось, они оказывают противовоспалительный эффект (крайне полезная вещь для профилактики разных болезней).