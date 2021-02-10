10 февраля - какой сегодня праздник, что нельзя делать и почему

В этот день просят защиты от бед и природных катастроф. А еще стараются гнать от себя плохие мысли.
10 февраля установлен церковный праздник в честь святого Ефрема – поэта и христианского учителя. Он считается защитником от бед и природных катастроф.
Именины сегодня отмечают владельцы четырех имен. Так, поздравления с днем ангела сегодня принимают: Ефрем и Ольга, Владимир и Феодосий.
Самые оригинальные поздравления с Днем Ольги – своими словами в прозе, прикольные в стихах, короткие смс и красочные открытки с Днем ангела Ольги – читайте в материале С Днем Ольги – поздравления и картинки фантастические.
10 февраля: приметы
- Сильный ветер – к дождливому и холодному лету.
- Туман над деревьями – к дождю.
- Птицы низко летают или лес почернел – к оттепели.
- В Ефремов день рыбаки ждут хорошего клева.
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10 февраля: что нельзя делать сегодня
- В Ефремов день нельзя смаковать плохие мысли – чтоб не притянуть в дом беду.
- В Ефремов день не принято ругаться и ссориться с кем-то – весь негатив к зачинщику вернется.
- Поверья запрещают пить из чашек с трещинами – к бедности и неприятностям.
Напомним, приближается праздник Сретение Господне 2021. О том, какие традиции, приметы и поверья есть у этого праздника, что нельзя делать в праздник Сретение, а что нужно – читайте в материале Сретение 2021: без чего нельзя уходить из храма и другие приметы.