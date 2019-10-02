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2 октября 2019 – праздник почек и Маш: что делать, чтоб на любовь ответили

2 октября 2019, 00:01

Какие праздники выпали на 2 октября и кого поздравлять, выяснил Главред.

2 октября 2019 – какой праздник и что нельзя делать сегодня
2 октября 2019 – какой праздник и что нельзя делать сегодня / 1zoom.ru

2 октября – праздник урологов: у них профессиональный "день рождения". Отмечается День уролога 2019 в Украине и России. Подробнее читайте в нашем материале С Днем уролога 2019 – открытки и поздравления.

Из мировых же праздников сегодняшнего дня стоит отметить день рождения Махатмы Ганди, Международный день социального педагога, а также праздник ООН – Международный день ненасилия.

По народному календарю, 2 октября справляют день Трофима и Зосимы. Народное название дня – Трофимов день.

2 октября: праздник церковный

Сегодня православные чтят память мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта.

Все верующие постятся.

2 октября: что нельзя делать, а что надо

Пасечники в этот день готовят улья к зимовке. Причем если погода в этот день теплая, то улья убирали 10 октября.

И каждому человеку, по народным приметам, 2 октября с утра натощак стоит съесть меда, растворенного в теплой воде (или просто запить водой) – чтоб здоровье крепким было.

В целом, стол сегодня накрывают сытный и вкусный: тогда, считается, и с работой проблем ни будет (и работа любая будет по плечу, и оплата щедрой).

Примета на любовь 2 октября: те, кто мечтает о взаимности, должны в этот день непременно пристально поглядеть в глаза избраннику. "На Трофима не проходит счастье мимо: куда Трофим, туда и оно за ним", — верили в старину люди, считая, что после таких гляделок не останется ничья любовь без ответа.

Сегодня нельзя ссориться с близкими: любая нанесенную им обиду нанести будет легко, а вот загладить – очень сложно.

2 октября: приметы на погоду

Если пчелы плотно залепляют леток в этот день – ждали холодной зимы.

Из других примет:

  • теплая и туманная погода – осень ласковая выдастся;
  • журавли летят низко и неспешно – тоже к теплой осени;
  • листья осины на земле кверху лицом лежат – к суровой зиме, изнанкой – к теплой;
  • южный ветер – к доброму урожаю озимых на следующий год, много желудей – к богатому урожаю хлеба;
  • гремит гром – к бесснежной зиме.

2 октября: именины

Этот день считается "мужским" в плане именин: день ангела справляют преимущественно парни. Исключением стала Мария – она главная именинница дня.

Именины сегодня справляют:

  • Алексей,
  • Гавриил, Георгий,
  • Давид,
  • Зосима,
  • Игорь,
  • Константин,
  • Мария и Макар,
  • Николай,
  • Трофим,
  • Федор.

Читайте такжеИменины Марии 2019: как красиво поздравить Машу

2 октября: кто родился

В этот день родились из знаменитостей:

1452 ― король Англии Ричард III.

1914 — диктор Всесоюзного радио с (1931), народный артист СССР Юрий Левитан.

1949 — американская фотохудожница Энни Лейбовиц.

1966 — актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка России Лидия Вележева,.

1973 — украинский артист эстрады, певец, автор песен, создатель образа Верки Сердючки Андрей Данилко.

1982 — российская певица, актриса, модель, телеведущая Сати Казанова.

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