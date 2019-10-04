4 октября 2019 – праздник улыбки и кому светит богатство в этот день / ЕРА / UPG

4 октября 2019 – праздник веселый: мир празднует Всемирный день улыбки. К тому же именно сегодня самое время продемонстрировать второй половинке звериную страсть, ведь нынче отмечается Всемирный день животных.

В России снова чествуют силовиков: у них там День Космических войск России и День гражданской обороны МЧС РФ.

А вот европейские гурманы и сладкоежки в Швеции отмечают День булочек с корицей.

По народному календарю, сегодня День Кондрата или Кондратьев день, с которым связано немало довольно обидных денежных примет. А еще 4 октября – праздник Небесного Кузнеца — Сварога.

К слову, уже сегодня многие начинают поздравлять тружеников школ с Днем учителя 2019. Подробнее читайте в нашем материале Поздравления с Днем учителя: в прозе, стихи и живые открытки.

4 октября: праздник православный

А вот православные отмечают церковный праздник в честь памяти Кодрата Афинского, а также день память священномучеников Ипатия и Андрея.

4 октября: приметы

Приметы 4 октября на погоду:

погода в этот день определяет погоду на ближайшие 4 недели;

северо-восточный ветер при теплой и солнечной погоде – к суровой зиме;

мало грибов, но много орехов – тоже к суровой зиме;

резкое похолодание – к близкой зиме.

4 октября: что нельзя делать, а что нужно

В народе в старину говорили: "Кондрат и Игнатий помогают богатеть богатым". И многие приметы дня связаны как раз с деньгами. Так, считалось, что в этот день нельзя лениться и злиться из-за денег – достаток сквозь пальцы уплывет.

Хотя были и скептики, которые утверждали, что сегодня работай – не работой, а наживется на твоем труде лишь тот, кто уже богат.

4 октября: именины

День ангела сегодня отмечают Александр, Алексей и Андрей, Валентин, Василий и Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф и Исаакий, Константин, Петр.

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4 октября: кто родился

Человеку, который родился 4 октября, нужно выбрать талисманом цитрин.

4 октября родились такие знаменитости: