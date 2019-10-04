4 октября 2019 – праздник улыбки и кому светит богатство в этот день

Что делать 4 октября, чтобы разбогатеть и какие еще есть приметы у этого дня, узнал Главред.
4 октября 2019 – праздник веселый: мир празднует Всемирный день улыбки. К тому же именно сегодня самое время продемонстрировать второй половинке звериную страсть, ведь нынче отмечается Всемирный день животных.
В России снова чествуют силовиков: у них там День Космических войск России и День гражданской обороны МЧС РФ.
А вот европейские гурманы и сладкоежки в Швеции отмечают День булочек с корицей.
По народному календарю, сегодня День Кондрата или Кондратьев день, с которым связано немало довольно обидных денежных примет. А еще 4 октября – праздник Небесного Кузнеца — Сварога.
К слову, уже сегодня многие начинают поздравлять тружеников школ с Днем учителя 2019. Подробнее читайте в нашем материале Поздравления с Днем учителя: в прозе, стихи и живые открытки.
4 октября: праздник православный
А вот православные отмечают церковный праздник в честь памяти Кодрата Афинского, а также день память священномучеников Ипатия и Андрея.
4 октября: приметы
Приметы 4 октября на погоду:
- погода в этот день определяет погоду на ближайшие 4 недели;
- северо-восточный ветер при теплой и солнечной погоде – к суровой зиме;
- мало грибов, но много орехов – тоже к суровой зиме;
- резкое похолодание – к близкой зиме.
4 октября: что нельзя делать, а что нужно
В народе в старину говорили: "Кондрат и Игнатий помогают богатеть богатым". И многие приметы дня связаны как раз с деньгами. Так, считалось, что в этот день нельзя лениться и злиться из-за денег – достаток сквозь пальцы уплывет.
Хотя были и скептики, которые утверждали, что сегодня работай – не работой, а наживется на твоем труде лишь тот, кто уже богат.
4 октября: именины
День ангела сегодня отмечают Александр, Алексей и Андрей, Валентин, Василий и Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф и Исаакий, Константин, Петр.
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4 октября: кто родился
Человеку, который родился 4 октября, нужно выбрать талисманом цитрин.
4 октября родились такие знаменитости:
- 1916 – советский физик, Нобелевский лауреат Виталий Гинзбург.
- 1946 – американская актриса Сюзан Сарандон.
- 1976 – американская актриса Алисия Силверстоун.
- 1977 – украинская гандболистка, бронзовый призер Олимпийских игр (2004) Елена Яценко.
- 1984 — российско-американская певица, экс-солистка группы Тату Лена Катина.
- 1989 — американская киноактриса Дакота Джонсон.