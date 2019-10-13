  1. Главная
  3. Праздники

13 октября 2019 – праздник художника и АПК: что нельзя делать

13 октября 2019, 00:01

Традиции и приметы Михайлова дня связаны с соломой.

13 октября – праздник художников и селян: что нельзя делать, приметы
13 октября – праздник художников и селян: что нельзя делать, приметы / molbuk.ua

13 октября 2019 – праздник природы и даров его.

Во второе воскресенье октября празднуется День художника Украины 2019, а Россия чествует своих работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. А в Армении нынче праздник урожая 2019.

А вот в Азербайджане сегодня – день железнодорожника. День работников культуры отмечает Белоруссия.

Мир проводит Международный день по снижению риска бедствий.

По народному календарю, 13 октября – Михайлов день, Михаил Соломенный.

Читайте такжеЛунный календарь дел на 13 октября 2019: как не скатиться вниз

13 октября: праздник православный

Церковный праздник 13 октября установлен в честь памяти первого митрополита Киевского святителя Михаила. По преданию, именно он крестил князя Владимира, которому впоследствии обязана своим крещением и вся Киевская Русь.

Поста нет.

13 октября: приметы

Приметы 13 октября на погоду:

  • выпавший снег – к скорому потеплению и поздней зиме, причем если снег сухой – ждали пригожего лета и доброго урожая;
  • улетевшие журавли – к зиме ранней и холодной;
  • бледная, мутная луна в дымке – к непогоде;
  • если белка шубку сменила – значит, будет зима не морозной и мягкой.

13 октября: что нельзя делать, а что нужно

Традиции 13 октября связаны с соломой, которая, по поверьям, в себя вбирает всю силу земли.

В этот день утепляли дома, перетряхивали соломенные тюфяки. А молодые женщины свои тюфяки сжигали – якобы со всей наведенной на них порчей и прочими бедами, накопившимися за год. Пожилые же женщины жгли свои лапти, чтобы "дать зиме дорогу".

Чтобы детвора росла здоровой и зимой не болела – детей в этот день купали на пороге жилища.

Накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы заканчивали подготовку к зиме. Работы эти были для крестьян трудоемкими, но от них зависело здоровье домочадцев и доходы хозяйства на следующий год. Так что лениться и отвлекаться от дел было нельзя.

Читайте такжеПокрова 2019: что делать, чтоб замуж удачно выйти и обряд на деньги

13 октября: именины

День ангела сегодня справляют Аполлинария, Александра и Александр, Алексей, Василий и Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей и Михаил, Полина и Петр, Семен.

Читайте такжеПоздравления и открытки с Днем ангела Григория

13 октября: кто родился

13 октября родились такие знаменитости:

  • 1880 — российский поэт и прозаик, эмигрант Саша Черный (настоящее имя Александр Михайлович Гликберг; известные произведения: Разные мотивы, Солдатские сказки).
  • 1899 — русский советский поэт и журналист, автор песен (Бьется в тесной печурке огонь) Алексей Сурков.
  • 1921 — французский актер и певец Ив Монтан.
  • 1925 — 71-й премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер.
  • 1933 — советский и российский режиссер, сценарист, педагог, главный режиссер театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров (12 стульев, Обыкновенное чудо, Убить дракона, Узник замка Иф и др.).
  • 1934 — советский и американский комедийный киноактер, заслуженный артист РСФСР Савелий Крамаров.
  • 1971 — британский комедийный киноактер, лауреат Золотого глобуса Саша Барон Коэн.
  • 1982 — австралийский пловец, чемпион и рекордсмен мира, трехкратный олимпийский чемпион Ян Торп.

праздник приметы традиции
Сейчас вы просматриваете новость «13 октября 2019 – праздник художника и АПК: что нельзя делать». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:56
"Бабье лето" пришло в Украину: синоптик обещает потепление до +23
00:29
Вторжение пришельцев: турист снял на видео флотилию НЛО в небе над США Видео
00:01
13 октября 2019 – праздник художника и АПК: что нельзя делать Видео
12 октября, суббота
23:49
В Киеве "вора в законе" лишили титула и сильно избили - Аброськин
23:19
Доктор Комаровский указал на опасность фтора
22:49
В Слуге народа назвали плюсы для Украины от согласования "формулы Штайнмайера" Видео
22:19
Эсминец США снова в Черном море: в России сказали, кто его "пасет"
21:46
Гороскоп на завтра: кому грозят обман, манипуляции и ругань
21:05
"Отходить больно": Пристайко объяснил срыв разведения сил на Донбассе Видео
20:43
В Донецке на кладбище случился ужасный инцидент
20:25
"Мирча хочет в Динамо": агент рассказал о новой работе Луческу Видео
20:00
"Начнем баррикадироваться": Пристайко предложил Евросоюзу "дожать РФ" Видео
20:00
Лунный календарь дел на 13 октября 2019: как не скатиться вниз
19:43
"Клоун без цирка": "непосаженному петрушке" Порошенко ответили из-за "формулы Штайнмайера"
19:33
"Пьяный коп, смертельное ДТП": киевский полицейский серьезно "отличился"
19:03
Лия Ахеджакова рассказала о "революции достоинства" в России
19:00
Х-Фактор 10 сезон 5 выпуск 12-10-2019 смотреть онлайн кастинги Видео
18:32
Турецкие войска захватили город на севере Сирии Фото Видео
18:26
Боеготовность ВСУ усилена: что это значит
18:01
Из окна киевского Института сердца сиганул парень - СМИ
17:55
Луценко через сообщников Джулиани добивался отставки Йованович – СМИ Видео
17:24
"Особо не спешу": Пристайко не видит смысла общаться с Лавровым
16:58
Дело Маркива: суд в Италии пояснил приговор осужденному к 24 годам тюрьмы бойцу НГУ Видео
16:25
Глава Минэнергетики США проталкивал в совет Нафтогаза человека Януковича - AP Видео
15:50
Дело об импичменте Трампу: еще одного дипломата США вызвали из Украины в Конгресс Видео
15:22
"Антициклон прикрутит ветер": синоптик пообещала украинцам летнюю погоду Видео
15:00
"Обратная сторона Томоса": Епифаний заявил о признании ПЦУ Греческой церковью Видео
14:40
"Мэр в доле го*ностроев": на Майдане историческое здание изуродовали "курятником" Фото
14:25
"Нужно 350 триллионов, и мы будем первыми": Путин рассказал об угрозе НАТО
14:06
Гороскоп на 12 октября 2019: кому "светят" признание, удача и успех
14:00
Ребенок или взрослая: в США разгорелся скандал из-за удочеренной американцами украинки Видео
13:59
Кравчук дал совет Зеленскому перед переговорами с Путиным
13:47
Пристайко раскрыл детали нового обмена с Россией Видео
13:39
"Посол - проститутка, генпрокурор – гомосексуалист": разговор "долбодятла" Пашинского слили в Сеть Видео
13:26
На ходу оторвало колеса: под Днепром произошло жуткое ЧП с маршруткой Видео
13:09
"Киве помогла бы, тот яйцо почесал": Королевскую поймали в Раде за странным занятием - видео Видео
12:49
"Понаехали из Донецка": в Киеве охранники ТРЦ жестоко избили мужчину из-за бутылки рома Видео
11:54
"Куриная жопа, слюнявый губошлеп": "слугу сатаны" Турчинова "искупали" в помоях из-за "Лугандона" Видео
11:04
"Наёмники должны уйти": в Евросоюзе сделали громкое заявление о выборах в ОРДЛО
10:36
"Освободили место Януковичу или Азарову": в Сети обсуждают возможный арест Пушилина
10:30
Х-Фактор 2019: исполнительница i_$uss Ленинграда пришла на кастинг Видео
10:00
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 7 выпуск 3 сезон - 11-10-2019 Видео
09:36
Испытание унижением и подчинением для Путина мнение
09:35
Разведения сил не будет: Путин через Меркель и Макрона надавит на Зеленского – генерал
09:10
Зеленский уже горько жалеет, что стал президентом и уже готов к уходу мнение
08:57
"Гниль в поведении, на русских похожи":"охреневший пан" в Польше избил украинского актера
08:38
Скандал с Йованович окончательно превращает Украину в токсичный регион мнение
08:25
Кровавая бойня в Керчи: число жертв Рослякова увеличилось, его мать сбежала Видео
07:52
Может повторить судьбу Манафорта: против Джулиани начали уголовное расследование
07:40
Каре до подбородка – самая удачная стрижка 2019 для деловых женщин - 34 фото Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять