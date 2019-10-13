13 октября 2019 – праздник художника и АПК: что нельзя делать

Традиции и приметы Михайлова дня связаны с соломой.
13 октября 2019 – праздник природы и даров его.
Во второе воскресенье октября празднуется День художника Украины 2019, а Россия чествует своих работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. А в Армении нынче праздник урожая 2019.
А вот в Азербайджане сегодня – день железнодорожника. День работников культуры отмечает Белоруссия.
Мир проводит Международный день по снижению риска бедствий.
По народному календарю, 13 октября – Михайлов день, Михаил Соломенный.
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13 октября: праздник православный
Церковный праздник 13 октября установлен в честь памяти первого митрополита Киевского святителя Михаила. По преданию, именно он крестил князя Владимира, которому впоследствии обязана своим крещением и вся Киевская Русь.
Поста нет.
13 октября: приметы
Приметы 13 октября на погоду:
- выпавший снег – к скорому потеплению и поздней зиме, причем если снег сухой – ждали пригожего лета и доброго урожая;
- улетевшие журавли – к зиме ранней и холодной;
- бледная, мутная луна в дымке – к непогоде;
- если белка шубку сменила – значит, будет зима не морозной и мягкой.
13 октября: что нельзя делать, а что нужно
Традиции 13 октября связаны с соломой, которая, по поверьям, в себя вбирает всю силу земли.
В этот день утепляли дома, перетряхивали соломенные тюфяки. А молодые женщины свои тюфяки сжигали – якобы со всей наведенной на них порчей и прочими бедами, накопившимися за год. Пожилые же женщины жгли свои лапти, чтобы "дать зиме дорогу".
Чтобы детвора росла здоровой и зимой не болела – детей в этот день купали на пороге жилища.
Накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы заканчивали подготовку к зиме. Работы эти были для крестьян трудоемкими, но от них зависело здоровье домочадцев и доходы хозяйства на следующий год. Так что лениться и отвлекаться от дел было нельзя.
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13 октября: именины
День ангела сегодня справляют Аполлинария, Александра и Александр, Алексей, Василий и Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей и Михаил, Полина и Петр, Семен.
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13 октября: кто родился
13 октября родились такие знаменитости:
- 1880 — российский поэт и прозаик, эмигрант Саша Черный (настоящее имя Александр Михайлович Гликберг; известные произведения: Разные мотивы, Солдатские сказки).
- 1899 — русский советский поэт и журналист, автор песен (Бьется в тесной печурке огонь) Алексей Сурков.
- 1921 — французский актер и певец Ив Монтан.
- 1925 — 71-й премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер.
- 1933 — советский и российский режиссер, сценарист, педагог, главный режиссер театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров (12 стульев, Обыкновенное чудо, Убить дракона, Узник замка Иф и др.).
- 1934 — советский и американский комедийный киноактер, заслуженный артист РСФСР Савелий Крамаров.
- 1971 — британский комедийный киноактер, лауреат Золотого глобуса Саша Барон Коэн.
- 1982 — австралийский пловец, чемпион и рекордсмен мира, трехкратный олимпийский чемпион Ян Торп.