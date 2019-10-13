13 октября 2019 – праздник художника и АПК: что нельзя делать

13 октября – праздник художников и селян: что нельзя делать, приметы / molbuk.ua

13 октября 2019 – праздник природы и даров его.

Во второе воскресенье октября празднуется День художника Украины 2019, а Россия чествует своих работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. А в Армении нынче праздник урожая 2019.

А вот в Азербайджане сегодня – день железнодорожника. День работников культуры отмечает Белоруссия.

Мир проводит Международный день по снижению риска бедствий.

По народному календарю, 13 октября – Михайлов день, Михаил Соломенный.

Читайте такжеЛунный календарь дел на 13 октября 2019: как не скатиться вниз

13 октября: праздник православный

Церковный праздник 13 октября установлен в честь памяти первого митрополита Киевского святителя Михаила. По преданию, именно он крестил князя Владимира, которому впоследствии обязана своим крещением и вся Киевская Русь.

Поста нет.

13 октября: приметы

Приметы 13 октября на погоду:

выпавший снег – к скорому потеплению и поздней зиме, причем если снег сухой – ждали пригожего лета и доброго урожая;

улетевшие журавли – к зиме ранней и холодной;

бледная, мутная луна в дымке – к непогоде;

если белка шубку сменила – значит, будет зима не морозной и мягкой.

13 октября: что нельзя делать, а что нужно

Традиции 13 октября связаны с соломой, которая, по поверьям, в себя вбирает всю силу земли.

В этот день утепляли дома, перетряхивали соломенные тюфяки. А молодые женщины свои тюфяки сжигали – якобы со всей наведенной на них порчей и прочими бедами, накопившимися за год. Пожилые же женщины жгли свои лапти, чтобы "дать зиме дорогу".

Чтобы детвора росла здоровой и зимой не болела – детей в этот день купали на пороге жилища.

Накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы заканчивали подготовку к зиме. Работы эти были для крестьян трудоемкими, но от них зависело здоровье домочадцев и доходы хозяйства на следующий год. Так что лениться и отвлекаться от дел было нельзя.

Читайте такжеПокрова 2019: что делать, чтоб замуж удачно выйти и обряд на деньги

13 октября: именины

День ангела сегодня справляют Аполлинария, Александра и Александр, Алексей, Василий и Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей и Михаил, Полина и Петр, Семен.

Читайте такжеПоздравления и открытки с Днем ангела Григория

13 октября: кто родился

13 октября родились такие знаменитости: