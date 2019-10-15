Праздник 15 октября – день учителей, Комаровского и Баскова: что нельзя делать

15 октября – день очищения от злых духов. Этому способствуют приметы и традиции дня.
15 октября 2019 – праздник гигиены: отмечается Всемирный день мытья рук и свой 59-й день рождения справляет знаменитый доктор Комаровский.
Еще в этот день родилось немало знаменитых писателей. И нельзя не вспомнить про "золотой голос" из соседней страны: Николай Басков отмечает сегодня свои 43.
Кроме того, мировая общественность проводит Международный день белой трости, призванный напомнить о беде слепоты, необходимости помогать и адаптировать общество под особые потребности здоровья абсолютно всех людей.
Также ООН устроило нынче Международный день сельских женщин, Россия – День создания адресно-справочной службы, Белоруссия – День работников фармацевтической и микробиологической промышленности, а Бразилия – День учителя.
По народному календарю, 15 октября – праздник Куприяна и Устиньи. Это день очищения жилья от злых духов.
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15 октября: праздник православный
15 октября церковь чтит память священномученика Киприана и святой мученицы Иустины.
Киприан был изначально языческим жрецом. Он пытался совратить христианку Иустину, принявшую обет девства. Киприан подсылал к ней бесов и пытался наслать похоть на девушку – но все козни нечисти разбивались о силу христианской веры.
Читайте такжеЗащита от злых духов: медиум назвал три самых эффективных способа борьбы с нечистьюВидя превосходство веры в Христа над язычеством, Киприан и сам уверовал, а благодаря крестному знамению и имени Господа смог спастись от одолевающего его дьявола.
В 304 году Киприан (на тот момент в сане епископа) и Иустина, принявшую монашество и ставшую игуменьей, казнили обоих как христианских мучеников. Вместе с ними погиб и святой Феоктист – воин, принявший христианство и смерть за веру, после того, как увидел страдания и силу веру Киприана и Иустины.
Поста нет.
15 октября: приметы
Приметы 15 октября на погоду:
- сильный дождь с ветром – к очень холодной зиме;
- листопад в этот день – к скорым холодам.
15 октября: что нельзя делать, а что нужно
В Куприянов день принято очищать и себя, и жилище – в первую очередь от всяких бесов и злой силы. Сама история праздника этому способствует.
Читайте такжеПорча, сглаз или чары раз: топ-5 советов, как избежать бытового колдовстваТак что полезны любые медитации и очищающие практики. Стоит, как минимум, принято душ: поточная вода унесет весь негатив.
В старину девушки со дня Куприяна и Устиньи начинали готовить себе приданое (Покров ведь открывал свадебный сезон). Поэтому рукоделие и шитье становилось самым популярным вечерним досугом.
Заодно грибники в этот день устраивали "тихую охоту" на поздние рыжики и опята.
15 октября нельзя:
- пить – в состоянии алкогольного опьянения человек особо "открыт" всяким бесам и уязвим для греха;
- петь веселые песни – считалось, что приданое готовить нужно под песни грустные, так называемый "плач".
15 октября: именины
День ангела сегодня справляют Анна и Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, а также Федор.
15 октября: кто родился
15 октября родились такие знаменитости:
- 1814 — русский поэт, прозаик, драматург Михаил Лермонтов.
- 1844 — немецкий философ Фридрих Ницше.
- 1881 — английский писатель-юморист и комедиограф, литературный отец Дживса и Вустера Пэлем Грэнвил Вудхауз.
- 1897 — советский писатель Илья Ильф (в соавторстве с Евгением Петровым среди прочего написал романы "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок").
- 1920 — американский писатель Марио Пьюзо (автор "Крестного отца").
- 1960 — украинский педиатр, автор научных трудов о здоровье и воспитании детей, телеведущий Евгений Комаровский.
- 1976 — эстрадный и оперный певец (тенор), народный артист России Николай Басков.