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16 октября – праздник Босса и Денисов день: как защититься от сглаза

16 октября 2019, 00:01

По народному календарю, 16 октября – день Дениса: люди боялись сглаза и порчи и боролись с ними, придерживаясь примет и традиций.

16 октября 2019 – праздник Шефа и Дениса: что нельзя делать
16 октября 2019 – праздник Шефа и Дениса: что нельзя делать / 1zoom.ru

16 октября 2019 – День шефа 2019 (еще говорят: День босса 2019). Все поздравляют своих начальников, заодно напоминая им о необходимости заботиться о своем коллективе.

Подробнее читайте в нашем материале Поздравления и открытки на День шефа 16 октября: как оригинально поздравить начальника.

Также 16 октября – праздник сытный: вся планета отмечает Всемирный день продовольствия и Всемирный день хлеба. Также празднуется День анестезиолога.

По народному календарю, 16 октября – Денис Позимний. В этот день боялись сглаза и порчи.

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16 октября: праздник православный

Церковный праздник 16 октября – это День Дионисия, великого священномученика и чудотворца. Он был философом и мыслителем.

Постный день.

16 октября: приметы

На Дениса ждали первых морозов. Если день был теплым, то прихода морозов ждали не раньше 2 ноября (Артемьева дня).

Приметы 16 октября на погоду:

  • тяжелые и темные тучи с самого утра – к ненастью и даже снегопаду;
  • мышиные норы вырыты входом на юг – к холодной зиме;
  • если зацвел шиповник снова – к теплой осени и поздней зиме;
  • галки стаями собираются – к ясному дню.

16 октября: что нельзя делать, а что нужно

В Денисов день люди особенно боялись сглаза и порчи. В народе даже болтали: "Денис — лихого глаза берегись".

По примете 16 октября считается, что сегодня нельзя открывать окна: так якобы можно пустить в дом беду и всяких бесов. Некоторые даже шторы в этот день не распахивают.

Особо мнительные люди развешивают на окна и двери связки чеснока, лука, полыни (более экзотическая замена – чертополох) – как раз чтобы защититься от сглаза, порчи и прочей нечистой силы.

Говорят, что в зоне в риска – люди в депрессии, у кого горе и те, кто давно в церкви не был. Им в этот день вообще из дому выходить не рекомендуется.

Также считается, что в разговоре с любимым в этот день нельзя произносить слово "нет" – это к разладу.

А еще сегодня рекомендуется пить побольше жидкости (воды, чая травяного и пр.) – для очищения организма.

Заговор на избавление от любых болезней. Читается в полночь, обхватив руками ствол невысокого молодого деревца: "Болезнь болючая, хворь колючая к дереву тянется, от моего тела к корням передается. Не рабу Божьею (имя) изводит и мучает, а дерево точит и иссушает. Хворь больной рабы Божьей (имя) я дереву отдаю, силы к ней прибудут, здорова она теперь. Да будет так!"

Как защитить себя от сглаза и порчи самостоятельно. Наливали в стакан святую или колодезную воду, добавляли туда щепотку соли и 3 горячих угля. Такой водой взбрызгивали руки, ноги и спину, повторяя: "Господи Иисус Христос, помилуй раба Божия (имя). Матерь Божия, будь милостива к рабу Божьему (имя) и прости все его согрешения. Помилуй и сохрани Господи его от всякого сглаза, дай ему здоровье и спасение".

16 октября: именины

Главный именинник дня – Денис.

Также День ангела сегодня справляют Марфа, Иван, Павел и Петр.

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16 октября: кто родился

16 октября родились такие знаменитости:

  • 1854 – английский поэт, писатель Оскар Уайльд.
  • 1907 – советский генерал-майор, правозащитник, основатель Украинской Хельсинкской группы Петр Григоренко.
  • 1936 – советский серийный убийца Андрей Чикатило.
  • 1945 – российский юморист Евгений Петросян.

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  • 1954 – Заслуженный артист Украины, главный дирижер Львовского муниципального духового оркестра Василий Кочубей.
  • 1958 — американский актер, кинорежиссер Тим Роббинс (играл в фильмах Побег из Шоушенка, Таинственная река и Война миров).
  • 1968 – российский поп-певец Илья Лагутенко.

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