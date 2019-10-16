16 октября – праздник Босса и Денисов день: как защититься от сглаза

По народному календарю, 16 октября – день Дениса: люди боялись сглаза и порчи и боролись с ними, придерживаясь примет и традиций.
16 октября 2019 – День шефа 2019 (еще говорят: День босса 2019). Все поздравляют своих начальников, заодно напоминая им о необходимости заботиться о своем коллективе.
Подробнее читайте в нашем материале Поздравления и открытки на День шефа 16 октября: как оригинально поздравить начальника.
Также 16 октября – праздник сытный: вся планета отмечает Всемирный день продовольствия и Всемирный день хлеба. Также празднуется День анестезиолога.
По народному календарю, 16 октября – Денис Позимний. В этот день боялись сглаза и порчи.
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16 октября: праздник православный
Церковный праздник 16 октября – это День Дионисия, великого священномученика и чудотворца. Он был философом и мыслителем.
Постный день.
16 октября: приметы
На Дениса ждали первых морозов. Если день был теплым, то прихода морозов ждали не раньше 2 ноября (Артемьева дня).
Приметы 16 октября на погоду:
- тяжелые и темные тучи с самого утра – к ненастью и даже снегопаду;
- мышиные норы вырыты входом на юг – к холодной зиме;
- если зацвел шиповник снова – к теплой осени и поздней зиме;
- галки стаями собираются – к ясному дню.
16 октября: что нельзя делать, а что нужно
В Денисов день люди особенно боялись сглаза и порчи. В народе даже болтали: "Денис — лихого глаза берегись".
По примете 16 октября считается, что сегодня нельзя открывать окна: так якобы можно пустить в дом беду и всяких бесов. Некоторые даже шторы в этот день не распахивают.
Особо мнительные люди развешивают на окна и двери связки чеснока, лука, полыни (более экзотическая замена – чертополох) – как раз чтобы защититься от сглаза, порчи и прочей нечистой силы.
Говорят, что в зоне в риска – люди в депрессии, у кого горе и те, кто давно в церкви не был. Им в этот день вообще из дому выходить не рекомендуется.
Также считается, что в разговоре с любимым в этот день нельзя произносить слово "нет" – это к разладу.
А еще сегодня рекомендуется пить побольше жидкости (воды, чая травяного и пр.) – для очищения организма.
Заговор на избавление от любых болезней. Читается в полночь, обхватив руками ствол невысокого молодого деревца: "Болезнь болючая, хворь колючая к дереву тянется, от моего тела к корням передается. Не рабу Божьею (имя) изводит и мучает, а дерево точит и иссушает. Хворь больной рабы Божьей (имя) я дереву отдаю, силы к ней прибудут, здорова она теперь. Да будет так!"
Как защитить себя от сглаза и порчи самостоятельно. Наливали в стакан святую или колодезную воду, добавляли туда щепотку соли и 3 горячих угля. Такой водой взбрызгивали руки, ноги и спину, повторяя: "Господи Иисус Христос, помилуй раба Божия (имя). Матерь Божия, будь милостива к рабу Божьему (имя) и прости все его согрешения. Помилуй и сохрани Господи его от всякого сглаза, дай ему здоровье и спасение".
16 октября: именины
Главный именинник дня – Денис.
Также День ангела сегодня справляют Марфа, Иван, Павел и Петр.
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16 октября: кто родился
16 октября родились такие знаменитости:
- 1854 – английский поэт, писатель Оскар Уайльд.
- 1907 – советский генерал-майор, правозащитник, основатель Украинской Хельсинкской группы Петр Григоренко.
- 1936 – советский серийный убийца Андрей Чикатило.
- 1945 – российский юморист Евгений Петросян.
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- 1954 – Заслуженный артист Украины, главный дирижер Львовского муниципального духового оркестра Василий Кочубей.
- 1958 — американский актер, кинорежиссер Тим Роббинс (играл в фильмах Побег из Шоушенка, Таинственная река и Война миров).
- 1968 – российский поп-певец Илья Лагутенко.