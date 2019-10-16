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Поздравления и открытки на День шефа 16 октября: как оригинально поздравить начальника

16 октября 2019, 04:19

День босса – праздник 16 октября, который пришел к нам из Штатов и набирает всё большую популярность.

  • День босса – поздравления в картинках и открытках Соцсети
  • День босса – поздравления в картинках и открытках Соцсети
  • День босса – поздравления в картинках и открытках Соцсети
  • День босса – поздравления в картинках и открытках Соцсети
  • День босса – поздравления в картинках и открытках Соцсети
  • День босса – поздравления в картинках и открытках Соцсети
  • День босса – поздравления в картинках и открытках Соцсети
  • День босса – поздравления в картинках и открытках Соцсети
  • День босса – поздравления в картинках и открытках Соцсети
  • День босса – поздравления в картинках и открытках Соцсети
  • День босса – поздравления в картинках и открытках Соцсети
  • День босса – поздравления в картинках и открытках Соцсети
  • День босса – поздравления в картинках и открытках Соцсети
  • День босса – поздравления в картинках и открытках Соцсети

День шефа (как вариант – День босса) – праздник, который трудно миновать большинству из нас. Ведь почти у каждого есть свой начальник, кто-то "повыше".

Так что поздравления с Днем шефа 2019 пригодятся почти всем: ток-то будет поздравлять директора, кто-то – начальника, а боссы своих коллег – таких же руководителей, как и они. Открытки и поздравления на День шефа своими словами – это прекрасный способ выразить свое уважение к человеку, который отвечает за весь рабочий процесс и благополучие своих работников.

Отмечается День босса всегда 16 октября. В 2019 году праздник выпал на рабочий день – среду.

День босса: поздравления в прозе

Примите наши искренние поздравления с праздником — Днем босса! Желаем вам процветания и исполнения самых грандиозных планов, успехов в труде и любых начинаниях, новых побед и достижений. Пусть все, что Вы наметили, все, к чему стремитесь — получалось быстро и легко. Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия и счастья!

***

Читайте такжеЕда для ума: эксперты назвали топ-8 продуктов для улучшения работы мозгаПримите поздравление с праздником, начальник наш любимый! Желаем здоровья Вам и Вашим близким, уважения коллег и взаимопонимания. Пусть в жизни будет много счастья, любви, улыбок, радости и веселья.

***

С Днем шефа! Желаю всегда быть круче всех, иметь и дом большой, и дачу, и яхту, и машину, и уважающий Вас коллектив, и любимое дело, и большие перспективы, и верную удачу, и постоянный успех! В общем, пусть у Вас будет всё, что надо и все, кто дорог! Здоровья боссу и достатка.

***

Уважаемый шеф, мы, как ваш родной, сплоченный коллектив поздравляем вас с профессиональным праздником. И поскольку, именно благодаря вам, наш коллектив превратился в одну дружную семью, мы вам желаем подольше оставаться на своем посту, продолжая так же плодотворно работать, как и все эти годы.

***

Вы наш предводитель, капитан и вождь. Вы ведете нас всегда вперед. Пусть ветер всегда будет попутный, никакие стихийные бедствия не мешают плаванию нашего корабля, а коллектив не подведет!

День шефа: поздравления в стихах

С днем шефа вас сердечно поздравляем!

И в столь солидный праздник мы хотим

Вам выразить признательность, почтенье.

"Желаем счастья!" — хором говорим.

Пускай дела всегда идут исправно,

Растут доходы, план опередив,

Пусть в жизни будет много впечатлений,

В избытке — шансов и альтернатив!

***

Босс, начальник, шеф, кормилец,

Поздравляем мы тебя.

Если где-то прокололись,

Знай, что это мы любя.

За тобой, как за стеною,

Хоть в огонь, хоть в дождь пойдём!

Даже в отпуске порою

Мы во сне тебя зовём.

Будь же добр, и не свирепствуй,

Ведь для всех ты, как отец.

И тринадцатой зарплатой

Нас порадуй, наконец.

***

Отчеты, важные дела,

Три совещания и встреча...

В работе шеф наш, как юла —

Про отдых не идет и речи!

За ваш профессионализм

Мы ценим вас и уважаем.

Пусть не иссякнет оптимизм!

С днем босса вас мы поздравляем!

День босса: поздравления короткие в смс

Вы шеф наш, босс наш дорогой,

Хотим поздравить Вас гурьбой.

Чтобы работа выдалась удачной,

И жизнь вам не казалась мрачной.

***

Желаем, шеф, работы легкой,

И нервов крепких, словно сталь.

Не вспоминайте то, что в прошлом,

Всегда смотрите только вдаль.

Пускай проходят ваши сделки

С большим успехом, на ура.

Работники пусть уважают

И ценят вас за все дела.

***

Пусть Ваши цели воплощаются в реальность –

А мы работать будем слаженно и рьяно.

Нас восхищает Ваша гениальность,

Ваш интеллект. Вы просто самый-самый!

***

Шеф, поздравить разрешите,

Ведь сегодня праздник ваш,

Пожелания примите —

Побеждать во всех делах,

Пусть успех сопровождает

Каждый шаг и каждый миг,

Бизнес лихо процветает,

И счастливой будет жизнь!

***

Сегодня Шефа всем отделом поздравляем,

Мы, Босс, вас очень уважаем!

Желаем вам железного терпенья с нами,

Пусть ошибаемся мы временами.

Мы покладисто работать обещаем,

И с праздником еще раз поздравляем!

Міжнародний день шефа: привітання

На довгий вік, на многії літа,

На шану від людей, тепло родинне,

Стелися, доле, крізь усе життя,

Лише добром для доброї людини.

Нехай старання Ваші і труди

Помножать успіх в нашім колективі,

Живіть в добрі і радості завжди,

Та будьте все життя щасливі!

***

Кожен день, як подвиг,

Кожен рік – вершина...

Посилай вам, Боже,

Мужності і сили.

Щедрої вам долі,

Щирих друзів поряд.

Радості і щастя,

І для мрій простору!

***

Бути начальником – мистецтво і щоденна складна робота. Ви справляєтеся з цим стратегічним і тактичним справою! З днем народження, дорогий Бос! Щастя і здоров'я від усіх співробітників! А ще в цей день ми всім колективом хочемо сказати Вам найприємніші слова: Зарплата! Премія! Обід! Вихідні! Відпустка!

***

Бажаємо щастя і добра,

Завжди гарного настрою!

Приймай квіти-подарунки,

Ти кращий начальник – без сумніву!

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Сейчас вы просматриваете новость «Поздравления и открытки на День шефа 16 октября: как оригинально поздравить начальника». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
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