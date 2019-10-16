Поздравления и открытки на День шефа 16 октября: как оригинально поздравить начальника

День босса – праздник 16 октября, который пришел к нам из Штатов и набирает всё большую популярность.
День шефа (как вариант – День босса) – праздник, который трудно миновать большинству из нас. Ведь почти у каждого есть свой начальник, кто-то "повыше".
Так что поздравления с Днем шефа 2019 пригодятся почти всем: ток-то будет поздравлять директора, кто-то – начальника, а боссы своих коллег – таких же руководителей, как и они. Открытки и поздравления на День шефа своими словами – это прекрасный способ выразить свое уважение к человеку, который отвечает за весь рабочий процесс и благополучие своих работников.
Отмечается День босса всегда 16 октября. В 2019 году праздник выпал на рабочий день – среду.
День босса: поздравления в прозе
Примите наши искренние поздравления с праздником — Днем босса! Желаем вам процветания и исполнения самых грандиозных планов, успехов в труде и любых начинаниях, новых побед и достижений. Пусть все, что Вы наметили, все, к чему стремитесь — получалось быстро и легко. Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия и счастья!
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Читайте такжеЕда для ума: эксперты назвали топ-8 продуктов для улучшения работы мозгаПримите поздравление с праздником, начальник наш любимый! Желаем здоровья Вам и Вашим близким, уважения коллег и взаимопонимания. Пусть в жизни будет много счастья, любви, улыбок, радости и веселья.
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С Днем шефа! Желаю всегда быть круче всех, иметь и дом большой, и дачу, и яхту, и машину, и уважающий Вас коллектив, и любимое дело, и большие перспективы, и верную удачу, и постоянный успех! В общем, пусть у Вас будет всё, что надо и все, кто дорог! Здоровья боссу и достатка.
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Уважаемый шеф, мы, как ваш родной, сплоченный коллектив поздравляем вас с профессиональным праздником. И поскольку, именно благодаря вам, наш коллектив превратился в одну дружную семью, мы вам желаем подольше оставаться на своем посту, продолжая так же плодотворно работать, как и все эти годы.
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Вы наш предводитель, капитан и вождь. Вы ведете нас всегда вперед. Пусть ветер всегда будет попутный, никакие стихийные бедствия не мешают плаванию нашего корабля, а коллектив не подведет!
День шефа: поздравления в стихах
С днем шефа вас сердечно поздравляем!
И в столь солидный праздник мы хотим
Вам выразить признательность, почтенье.
"Желаем счастья!" — хором говорим.
Пускай дела всегда идут исправно,
Растут доходы, план опередив,
Пусть в жизни будет много впечатлений,
В избытке — шансов и альтернатив!
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Босс, начальник, шеф, кормилец,
Поздравляем мы тебя.
Если где-то прокололись,
Знай, что это мы любя.
За тобой, как за стеною,
Хоть в огонь, хоть в дождь пойдём!
Даже в отпуске порою
Мы во сне тебя зовём.
Будь же добр, и не свирепствуй,
Ведь для всех ты, как отец.
И тринадцатой зарплатой
Нас порадуй, наконец.
***
Отчеты, важные дела,
Три совещания и встреча...
В работе шеф наш, как юла —
Про отдых не идет и речи!
За ваш профессионализм
Мы ценим вас и уважаем.
Пусть не иссякнет оптимизм!
С днем босса вас мы поздравляем!
День босса: поздравления короткие в смс
Вы шеф наш, босс наш дорогой,
Хотим поздравить Вас гурьбой.
Чтобы работа выдалась удачной,
И жизнь вам не казалась мрачной.
***
Желаем, шеф, работы легкой,
И нервов крепких, словно сталь.
Не вспоминайте то, что в прошлом,
Всегда смотрите только вдаль.
Пускай проходят ваши сделки
С большим успехом, на ура.
Работники пусть уважают
И ценят вас за все дела.
***
Пусть Ваши цели воплощаются в реальность –
А мы работать будем слаженно и рьяно.
Нас восхищает Ваша гениальность,
Ваш интеллект. Вы просто самый-самый!
***
Шеф, поздравить разрешите,
Ведь сегодня праздник ваш,
Пожелания примите —
Побеждать во всех делах,
Пусть успех сопровождает
Каждый шаг и каждый миг,
Бизнес лихо процветает,
И счастливой будет жизнь!
***
Сегодня Шефа всем отделом поздравляем,
Мы, Босс, вас очень уважаем!
Желаем вам железного терпенья с нами,
Пусть ошибаемся мы временами.
Мы покладисто работать обещаем,
И с праздником еще раз поздравляем!
Міжнародний день шефа: привітання
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя,
Лише добром для доброї людини.
Нехай старання Ваші і труди
Помножать успіх в нашім колективі,
Живіть в добрі і радості завжди,
Та будьте все життя щасливі!
***
Кожен день, як подвиг,
Кожен рік – вершина...
Посилай вам, Боже,
Мужності і сили.
Щедрої вам долі,
Щирих друзів поряд.
Радості і щастя,
І для мрій простору!
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Бути начальником – мистецтво і щоденна складна робота. Ви справляєтеся з цим стратегічним і тактичним справою! З днем народження, дорогий Бос! Щастя і здоров'я від усіх співробітників! А ще в цей день ми всім колективом хочемо сказати Вам найприємніші слова: Зарплата! Премія! Обід! Вихідні! Відпустка!
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Бажаємо щастя і добра,
Завжди гарного настрою!
Приймай квіти-подарунки,
Ти кращий начальник – без сумніву!