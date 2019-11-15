15 ноября – какой сегодня праздник: что делать, чтоб деньги водились

15 ноября – праздник детей и день Акиндина и Пигасия: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

15 ноября 2019 – сегодня праздник по-народному светлый.

В России отмечают Всероссийский день призывника. В Японии устраивают праздник детей – Сити-Го-Сан.

Также нынче День провозглашения Республики Бразилия.

Из знаменательных событий этого дня, то в 1458 году в этот день случилось разделение Киевской митрополии – на Киевскую и Московскую епархии – в составе Константинопольского патриархата. А в 1492 году Христофор Колумб впервые описал табак: в своем дневнике он рассказал об курительном досуге индейцев.

По народному календарю, 15 ноября – Акиндин и Пигасий.

Читайте такжеС Днем защиты детей – открытки и поздравления

15 ноября: праздник церковный

15 ноября православные почитают память святых Акиндина, Пигасия, а также 7 тысяч мучеников, которые пострадали за христианство в IV веке.

Заодно идет празднование в честь иконы Божьей Матери Одигитрия, именуемой Шуйской (Смоленской). Икона эта помогает в исцелении от болезней, особенно глаз.

Постный день.

Читайте такжеМеждународный день студента: смешные пожелания студентам и картинки

Молитва Шуйской Смоленской иконе

Тропарь Смоленской Божьей Матери

К Богородице прилежно ныне притецем,/ грешнии и смиреннии, и припадем,/ в покаянии зовуще из глубины души:/ Владычице, помози, на ны милосердовавши,/ потщися, погибаем от множества прегрешений,/ не отврати Твоя рабы тщи,// Тя бо и едину надежду имамы.

15 ноября: приметы

Приметы 15 ноября связаны с погодой и не только:

много снегирей – скоро морозы придут;

много выпало снега – жди весеннего полноводья;

грязь на дорогах – тепло задержится до начала декабря;

небо тучами плотно затянуто – к теплу;

птицы низко летают – к обильному снегопаду;

облака против ветра плывут – к снегопаду;

вечерний туман – к ветру;

если у девушки сердце вдруг застучало – суженый совсем рядом;

мало шишек на кедре – к зиме теплой.

15 ноября: что нельзя делать, а что нужно

В день Акиндина и Пигасия наши предки в очередной раз вспоминали про убывание светового дня. "Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит", – говорили в народе. С этого дня работы на улице практически сходили на нет, зато наступала пора трудиться дома, при лучине или свече.

Так что заниматься рукоделием в этот день сам Бог велел.

Также просили прощения у всех знакомых. Сделать это надо успеть до заката солнца.

Считается, что купленная в этот день одежда хорошо и долго прослужит.

А еще наши предки старались загадать желание в этот день. Люди верили: оно непременно сбудется в самом ближайшем будущем.

15 ноября нельзя:

отправляться в дальнюю дорогу;

общаться с чужаками и недоброжелателями;

ругаться, особенно с близкими людьми;

отдавать долги – но только, если 15 ноября выпадает на вторник.

А вообще день лучше провести в компании родных и друзей.

15 ноября: именины

День ангела сегодня справляют Доминика и Константин.

Читайте такжеПоздравления и открытки с Днем ангела Константина: как поздравить с именинами

15 ноября: кто родился

15 ноября родились такие знаменитости: