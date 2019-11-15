15 ноября – какой сегодня праздник: что делать, чтоб деньги водились

Традиции и приметы 15 ноября связаны с прощением, деньгами и одеждой.
15 ноября 2019 – сегодня праздник по-народному светлый.
В России отмечают Всероссийский день призывника. В Японии устраивают праздник детей – Сити-Го-Сан.
Также нынче День провозглашения Республики Бразилия.
Из знаменательных событий этого дня, то в 1458 году в этот день случилось разделение Киевской митрополии – на Киевскую и Московскую епархии – в составе Константинопольского патриархата. А в 1492 году Христофор Колумб впервые описал табак: в своем дневнике он рассказал об курительном досуге индейцев.
По народному календарю, 15 ноября – Акиндин и Пигасий.
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15 ноября: праздник церковный
15 ноября православные почитают память святых Акиндина, Пигасия, а также 7 тысяч мучеников, которые пострадали за христианство в IV веке.
Заодно идет празднование в честь иконы Божьей Матери Одигитрия, именуемой Шуйской (Смоленской). Икона эта помогает в исцелении от болезней, особенно глаз.
Постный день.
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Молитва Шуйской Смоленской иконе
Тропарь Смоленской Божьей Матери
К Богородице прилежно ныне притецем,/ грешнии и смиреннии, и припадем,/ в покаянии зовуще из глубины души:/ Владычице, помози, на ны милосердовавши,/ потщися, погибаем от множества прегрешений,/ не отврати Твоя рабы тщи,// Тя бо и едину надежду имамы.
15 ноября: приметы
Приметы 15 ноября связаны с погодой и не только:
- много снегирей – скоро морозы придут;
- много выпало снега – жди весеннего полноводья;
- грязь на дорогах – тепло задержится до начала декабря;
- небо тучами плотно затянуто – к теплу;
- птицы низко летают – к обильному снегопаду;
- облака против ветра плывут – к снегопаду;
- вечерний туман – к ветру;
- если у девушки сердце вдруг застучало – суженый совсем рядом;
- мало шишек на кедре – к зиме теплой.
15 ноября: что нельзя делать, а что нужно
В день Акиндина и Пигасия наши предки в очередной раз вспоминали про убывание светового дня. "Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит", – говорили в народе. С этого дня работы на улице практически сходили на нет, зато наступала пора трудиться дома, при лучине или свече.
Так что заниматься рукоделием в этот день сам Бог велел.
Также просили прощения у всех знакомых. Сделать это надо успеть до заката солнца.
Считается, что купленная в этот день одежда хорошо и долго прослужит.
А еще наши предки старались загадать желание в этот день. Люди верили: оно непременно сбудется в самом ближайшем будущем.
15 ноября нельзя:
- отправляться в дальнюю дорогу;
- общаться с чужаками и недоброжелателями;
- ругаться, особенно с близкими людьми;
- отдавать долги – но только, если 15 ноября выпадает на вторник.
А вообще день лучше провести в компании родных и друзей.
15 ноября: именины
День ангела сегодня справляют Доминика и Константин.
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15 ноября: кто родился
15 ноября родились такие знаменитости:
- 1910 — советский футболист и хоккеист, футбольный тренер Михаил Якушин.
- 1945 — шведская певица, солистка ABBA Анни-Фрид Лингстад.
- 1954 — президент Польши Александр Квасьневский.
- 1974 — вокалист и гитарист рок-группы Nickelback Чед Крюгер.
- 1991 — американская актриса и модель Шейлин Вудли (Дивергент, Сноуден, Любовь на троих и др.).