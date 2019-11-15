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15 ноября – какой сегодня праздник: что делать, чтоб деньги водились

15 ноября 2019, 00:19

Традиции и приметы 15 ноября связаны с прощением, деньгами и одеждой.

15 ноября – праздник детей и день Акиндина и Пигасия: что нельзя делать, приметы
15 ноября – праздник детей и день Акиндина и Пигасия: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

15 ноября 2019 – сегодня праздник по-народному светлый.

В России отмечают Всероссийский день призывника. В Японии устраивают праздник детей – Сити-Го-Сан.

Также нынче День провозглашения Республики Бразилия.

Из знаменательных событий этого дня, то в 1458 году в этот день случилось разделение Киевской митрополии – на Киевскую и Московскую епархии – в составе Константинопольского патриархата. А в 1492 году Христофор Колумб впервые описал табак: в своем дневнике он рассказал об курительном досуге индейцев.

По народному календарю, 15 ноября – Акиндин и Пигасий.

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15 ноября: праздник церковный

15 ноября православные почитают память святых Акиндина, Пигасия, а также 7 тысяч мучеников, которые пострадали за христианство в IV веке.

Заодно идет празднование в честь иконы Божьей Матери Одигитрия, именуемой Шуйской (Смоленской). Икона эта помогает в исцелении от болезней, особенно глаз.

Постный день.

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Молитва Шуйской Смоленской иконе

Тропарь Смоленской Божьей Матери

К Богородице прилежно ныне притецем,/ грешнии и смиреннии, и припадем,/ в покаянии зовуще из глубины души:/ Владычице, помози, на ны милосердовавши,/ потщися, погибаем от множества прегрешений,/ не отврати Твоя рабы тщи,// Тя бо и едину надежду имамы.

15 ноября: приметы

Приметы 15 ноября связаны с погодой и не только:

  • много снегирей – скоро морозы придут;
  • много выпало снега – жди весеннего полноводья;
  • грязь на дорогах – тепло задержится до начала декабря;
  • небо тучами плотно затянуто – к теплу;
  • птицы низко летают – к обильному снегопаду;
  • облака против ветра плывут – к снегопаду;
  • вечерний туман – к ветру;
  • если у девушки сердце вдруг застучало – суженый совсем рядом;
  • мало шишек на кедре – к зиме теплой.

15 ноября: что нельзя делать, а что нужно

В день Акиндина и Пигасия наши предки в очередной раз вспоминали про убывание светового дня. "Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит", – говорили в народе. С этого дня работы на улице практически сходили на нет, зато наступала пора трудиться дома, при лучине или свече.

Так что заниматься рукоделием в этот день сам Бог велел.

Также просили прощения у всех знакомых. Сделать это надо успеть до заката солнца.

Считается, что купленная в этот день одежда хорошо и долго прослужит.

А еще наши предки старались загадать желание в этот день. Люди верили: оно непременно сбудется в самом ближайшем будущем.

15 ноября нельзя:

  • отправляться в дальнюю дорогу;
  • общаться с чужаками и недоброжелателями;
  • ругаться, особенно с близкими людьми;
  • отдавать долги – но только, если 15 ноября выпадает на вторник.

А вообще день лучше провести в компании родных и друзей.

15 ноября: именины

День ангела сегодня справляют Доминика и Константин.

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15 ноября: кто родился

15 ноября родились такие знаменитости:

  • 1910 — советский футболист и хоккеист, футбольный тренер Михаил Якушин.
  • 1945 — шведская певица, солистка ABBA Анни-Фрид Лингстад.
  • 1954 — президент Польши Александр Квасьневский.
  • 1974 — вокалист и гитарист рок-группы Nickelback Чед Крюгер.
  • 1991 — американская актриса и модель Шейлин Вудли (Дивергент, Сноуден, Любовь на троих и др.).
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