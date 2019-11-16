16 ноября – какой сегодня праздник: что делать в День радио, ТВ и связи

Традиции и приметы 16 ноября подскажут, как провести день, чтоб избежать неприятностей в жизни.
16 ноября 2019 – сегодня праздник связей. Нет, не сексуальный, а телекоммуникационных.
16 ноября праздник Украина отмечает новостной. Это День работников радио, телевидения и связи2019. Поздравления с Днем радио, телевидения связи прикольные – для коллег, родных и друзей – подобрал Главред в нашем материале Поздравления с Днем радио, телевидения и связи – открытки и тексты.
В России проходит Всероссийский день проектировщика. В Таджикистане День президента. А мир отмечает Международный день, посвященный терпимости.
Из знаменательных событий этого дня, то в 1907 году США пополнились новым – 46-м – штатом. Им стала Оклахома. Также этот день – день рождения самбо (1938) и ЮНЕСКО (1945).
По народному календарю, 16 ноября – Анна Холодная.
16 ноября: праздник церковный
16 ноября православные почитают память дочери киевского князя Всеволода Ярославича – святой княжны Анны Всеволодовны.
Поста нет.
16 ноября: приметы
Приметы 16 ноября связаны с погодой и не только:
- если до сих пор снег не выпал – на хороший урожай на следующий год не рассчитывали;
- холодная погода – к голодному году: Анна холодная — осень голодная;
- низко плывущие облака – к приходу суровой зимы;
- мороз ударил 16 ноября лишь к вечеру – зима будет без резких перепадов температуры и довольно теплой.
16 ноября: что нельзя делать, а что нужно
Девушки в этот день старались заняться рукоделием. Считалось, что тем самым они ткут и прядут себе добрую долю.
День лучше провести с друзьями за теплыми посиделками.
16 ноября нельзя:
- отправляться в дальний путь;
- долго находиться в людных местах;
- выходить из дома без необходимости;
- затевать ссоры и выяснения отношений.
16 ноября: именины
День ангела сегодня справляют Анна и Евдокия, Александр, Богдан, Василий, Викентий и Владимир, Иван, Илья и Иосиф, Кузьма, Николай, Павел и Петр, Семен и Сергей, Федор и Федот.
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16 ноября: кто родился
16 ноября родились такие знаменитости:
- 42 до н. э. — второй римский император Тиберий.
- 1673 — русский военный и государственный деятель, сподвижник Петра I, князь Александр Меншиков.
- 1874 — русский ученый-океанограф, адмирал, руководитель Белого движения, Верховный правитель России Александр Колчак.
- 1947 — актер театра и кино, народный артист России Владимир Ильин (Авария — дочь мента, Мой муж — инопланетянин, Менялы, Хочу в тюрьму, Идиот и др.).
- 1958 — эстрадный певец, композитор, народный артист России Александр Малинин (Напрасные слова, А на том берегу и др.).
- 1962 — советский и российский композитор и певец Игорь Корнелюк (Билет на балет, Дожди).
- 1977 — украинская фигуристка, олимпийская чемпионка Оксана Баюл.
- 1977 — американская киноактриса, лауреат Золотого глобуса Мэгги Джилленхол (Безумный Сесил Б., Секретарша, Улыбка Моны Лизы, Темный рыцарь, Двойка и др.).