16 ноября – какой сегодня праздник: что делать в День радио, ТВ и связи

16 ноября – праздник радио, телевидения и связи и День Анны: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

16 ноября 2019 – сегодня праздник связей. Нет, не сексуальный, а телекоммуникационных.

16 ноября праздник Украина отмечает новостной. Это День работников радио, телевидения и связи2019. Поздравления с Днем радио, телевидения связи прикольные – для коллег, родных и друзей – подобрал Главред в нашем материале Поздравления с Днем радио, телевидения и связи – открытки и тексты.

В России проходит Всероссийский день проектировщика. В Таджикистане День президента. А мир отмечает Международный день, посвященный терпимости.

Из знаменательных событий этого дня, то в 1907 году США пополнились новым – 46-м – штатом. Им стала Оклахома. Также этот день – день рождения самбо (1938) и ЮНЕСКО (1945).

По народному календарю, 16 ноября – Анна Холодная.

16 ноября: праздник церковный

16 ноября православные почитают память дочери киевского князя Всеволода Ярославича – святой княжны Анны Всеволодовны.

Поста нет.

16 ноября: приметы

Приметы 16 ноября связаны с погодой и не только:

если до сих пор снег не выпал – на хороший урожай на следующий год не рассчитывали;

холодная погода – к голодному году: Анна холодная — осень голодная ;

; низко плывущие облака – к приходу суровой зимы;

мороз ударил 16 ноября лишь к вечеру – зима будет без резких перепадов температуры и довольно теплой.

16 ноября: что нельзя делать, а что нужно

Девушки в этот день старались заняться рукоделием. Считалось, что тем самым они ткут и прядут себе добрую долю.

День лучше провести с друзьями за теплыми посиделками.

16 ноября нельзя:

отправляться в дальний путь;

долго находиться в людных местах;

выходить из дома без необходимости;

затевать ссоры и выяснения отношений.

16 ноября: именины

День ангела сегодня справляют Анна и Евдокия, Александр, Богдан, Василий, Викентий и Владимир, Иван, Илья и Иосиф, Кузьма, Николай, Павел и Петр, Семен и Сергей, Федор и Федот.

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16 ноября: кто родился

16 ноября родились такие знаменитости: