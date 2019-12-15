Подарки на День святого Николая и как написать письмо святому Николаю на украинском языке

Что дарят на святого Николая и лист від Миколая: как писать и лист куда отправить письмо святому Николаю / 1zoom.ru

День Святого Николая – праздник подарков.

В ночь на 19 декабря под подушку хорошим деткам принято класть сладости на День святого Николая. Хотя большинство современных родителей не против сделать и более значимый подарок любимому чаду. Некоторые, к примеру, именно к празднику Николая Чудотворца стараются приурочить вручение какого-нибудь гаджета для школы, одежды на зиму или что-то для поездки на зимние каникулы 2019-2020.

Кто-то делает подарки на святого Николая своими руками. Но большая часть родителей предпочитает все же подарки на Николая купить. И тут важно учесть несколько нюансов:

возраст ребенка,

пол малыша,

его интересы.

Можно, конечно, спросить напрямую – но тогда сюрприза, пожалуй, не получится.

День святого Николая: что купить и цена

Сладкие подарки на день святого Николая – это классика. Из более оригинальных:

техника – это может быть и гаджет для подростка, и какая-нибудь мультиварка (из серии "Подарки на день святого Николая взрослым");

одежда – в чем встречать Новый год 2020 мы писали ранее;

предметы декора для детской комнаты;

книги или комиксы;

игрушки;

подарочные сертификаты.

Что касается цен, то, к примеру, Bodo.ua предлагает подарочные сертификаты от 600 грн (участие в квесте) до прыжков с парашютом за 3800 грн и так далее. Немногим дешевле – за 2800 грн – можно устроить себе семейную фотосессию.

Розетка на подарки к святому Николая уже объявила скидки. Тут предлагаются, в основном, игрушки в районе 200-500 грн. Сладкие подарки на день святого Николая Розетка тоже предлагает со скидками: можно присмотреть новогодний набор и до 100 грн.

Лист від Миколая: как писать и куда отправить письмо святому Николаю

Подсказку, что хочет на праздник ребенок, может дать письмо святому Николаю. Пишут его в произвольной форме (в Украине, конечно, пишут письмо святому Николаю на украинском языке) и отправляют потом в резиденцию святого Николая, ее адрес: Маєток Святого Миколая: с. Пістинь, Косівський р-н, Івано-Франківська обл., 78633. Есть у него и электронный адрес: st.nicholas.estate@gmail.com.

Можно и наоборот – написать не святому, а письмо от Николайчика – с пояснениями для малыша, за какие свои заслуги получил он подарок и каких чудес ждать ему в наступающем году.

Лист від Миколая: приклад и образец письма святому Николаю