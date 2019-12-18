День Николая: что нужно делать, а что нельзя – для замужества и денег

День святого Николая 2019 – что можно и что нельзя делать в праздник 19 декабря / 1zoom.ru

19 декабря – праздник не только подарков для детворы, но и особых традиций для взрослых.

День святого Николая – или праздник Николая Чудотворца – лучше время вымолить у Небес любви и денежного благополучия. Ведь в народе святого недаром прозвали Николаем Угодником или Вторым после Бога заступником.

Заодно стоит не упустить возможность раздать долги и подготовиться к свадьбе. Что для этого делать, выяснил Главред.

Читайте такжеПоздравления с Днем святого Николая 2019 – картинки и тексты чудные

Праздник 19 декабря: что нельзя делать, а что нужно

Накануне Дня святого Николая устраивают уборку. В доме на праздник должно быть чисто, ведь нерях Николай Чудотворец не терпит.

Что касается того, а в сам День святого Николая можно ли убирать – то здесь ответ однозначный: нет. Женщины также в этот праздник не шьют и не стирают, мужчины – не занимаются починкой и ремонтными работами.

В сам праздник святого Николая вообще не стоит работать. Исключение – забота о нуждающихся.

Те, кто собрался связаться себя узами брака, ходят в этот день в церковь заказать специальный молебен. А все остальные – помолиться о здоровье, удаче, замужестве, детях, работе и многом другом. Пожалуй, нет такой проблемы, с которой нельзя обратиться к этому святому.

Читайте такжеПоздравления с Днем святого Николая 2019 – картинки и тексты чудныеО том, как вымолить удачу, любовь и деньги в день святого Николая – читайте в нашем материале Молитва в День святого Николая – как вымолить удачу, любовь и деньги. Мы собрали в одном материале молитву Николаю Чудотворцу, изменяющую судьбу за 40 дней, молитву о замужестве, молитву о детях и многие другие.

Чтобы в новом году не было проблем с деньгами – на День святого Николая (или накануне) нужно рассчитаться со всеми долгами. Самому же ни занимать новых, ни давать другим в займы в церковный праздник 19 декабря не стоит – так можно и денежную удачу всю отдать.

По поверьям, в праздник Николая Чудотворца 19 декабря нельзя:

нищим отказывать – а то всей семье 7 лет от убытков страдать;

ругаться и ссориться;

брать ножницы в руки, стричься – особенно женщинам беременным;

грустить – иначе жди лютых морозов.

К слову, судить о зиме до Николы рано. По примете, если погода на Николая холодная – то и зиме холодной быть, и наоборот.

О том, как правильно загадать желание в День Николая Чудотворца, читайте в нашем материале Как загадать желание в День Николая Чудотворца: молитва на желание и что нужно делать.