14 января – какой сегодня праздник: Старый Новый год 2020 и Обрезание Господне

Традиции 14 января диктуют, что нельзя делать в Старый Новый год, на свято Василя и праздник Обрезание Господне.
14 января 2020 – сегодня праздник старый и одновременно новый.
Старый Новый год 2020 отмечают Украина, Россия, Япония, Беларусь, Черногория, Швейцария, Сербия и еще ряд стран. Как поздравить с праздником – читайте в наших материалах Старый Новый год 2020 – поздравления и открытки сказочно-магические и Привітання з Старим Новим роком 2020 – картинки та тексти вишукані.
По народному календарю, 14 января – Васильев день.
14 января: праздник церковный
14 января православная церковь отмечает праздник Обрезание Господне. Праздничные богослужения проходят во всех православных храмах.
Обряд обрезания – прообраз таинства крещения – состоялся на восьмой день после Рождества Христова. Именно после обряда Богомладенца и нарекли Иисусом (Спасителем).
Обрезание Христос принял, дабы показать людям пример неукоснительного исполнения заповедей Божьих: обрезание проводят всем иудейским младенцам. Также этот обряд призван был доказать, что Христос был человеком, а не являлся (как учили некоторые еретики) носителем призрачной плоти.
Продолжается праздник Обрезания Господня один день. Молитвы в честь праздника вы найдете в нашем материале Все, что нужно знать о празднике Обрезание Господне – от запретов до поздравлений.
Он отмечается в один день с днем памяти святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Поэтому в народе еще называют 14 января – свято Василя или Васильев день. Подробнее читайте в нашем материале День Святого Василя або Старий Новий рік – як відзначають свято.
А еще 14 января в православной церкви (у католиков и представителей англиканской и пресвитерианской церквей на день раньше) отмечается День святого Мунго. Того самого, в честь которого в мире Гарри Поттера названа больница магических болезней и недугов имени Св. Мунго (Святой Мунго – прототип Мунго Бонама).
Поста нет.
14 января: приметы
Есть такие приметы 14 января на погоду:
- туман – к урожайному году;
- на деревьях много пушистого инея – много меда пасечники соберут;
- ясное и звездное небо – к богатому урожаю ягод;
- метель – к богатому урожаю орехов.
14 января: что нельзя делать, а что нужно
С утра 14 января надо ходить посевать. Детальнее читайте в наших материалах І в гаманець, і на удачу: як щедрувати й посівати на свята 13 і 14 січня и Какого числа колядки, когда щедруют 2020 и когда нужно идти посевать (какими крупами нельзя посевать, примеры и тексты щедриков и посевалок и пр.).
Встречать праздник принято в светлой чистой одежде (в идеале – новой: весь год тогда удачным будет), а на стол выставлять самое лучшее. Ведь чем богаче праздничный стол – тем удачнее пройдет год.
Главными блюдами – в честь праздника святого Василия – в этот день считается яства из свинины. Они – символ богатства. Блюда из кролика символизируют успех, а из курицы – свободу. Правда, рыбу и птицу суеверные люди в этот день стараются не есть – а то, мол, из дому счастье "уплывет" или же "улетит".
Считалось, что к этому дню стоит иметь в доме хороший запас денег – тогда и весь год в достатке проживешь.
Так что крупных трат перед праздником не делали.
По народным поверьям, 14 января нельзя:
- встречать праздник в одиночестве или чисто женском кругу – один весь год куковать будешь;
- отказывать в помощи или прощении – особенно после прямой просьбы;
- убираться в доме – в частности, крупу после посевания не собирают с пола минимум до заката;
- выносить мусор – к бедности;
- ругаться и злословить, о плохом думать;
- занимать деньги – чтоб самому долгов не наплодить.
14 января: именины
Главный именинник дня – Василий.
День ангела справляют Александр, Богдан и Вячеслав, Григорий, Иван и Михаил, Николай, Петр и Платон, Трофим и Федот.
14 января: кто родился
Люди, родившиеся 14 января, по поверью, станут богачами. Талисманом им лучше выбрать яшму.
14 января родились такие знаменитости:
- 83 до н. э. — римский политик и военачальник Марк Антоний.
- 1883 — французский модельер, основательница одноименного дома высокой моды Нина Риччи.
- 1891 — русский поэт, прозаик и переводчик, эссеист, литературовед и критик Осип Мандельштам.
- 1948 — советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, 8-кратный чемпион мира Валерий Харламов.
- 1963 — российская актриса театра и кино Анна Самохина (Узник замка Иф, Воры в законе, Царская охота, сериал Черный ворон и др.).
- 1967 — английская актриса театра и кино Эмили Уотсон (Эквилибриум, Анна Каренина, сериал Чернобыль и др.).