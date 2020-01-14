14 января – какой сегодня праздник: Старый Новый год 2020 и Обрезание Господне

14 января – свято Василя, Старый Новый год 2020 и праздник Обрезание Господне: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

14 января 2020 – сегодня праздник старый и одновременно новый.

Старый Новый год 2020 отмечают Украина, Россия, Япония, Беларусь, Черногория, Швейцария, Сербия и еще ряд стран. Как поздравить с праздником – читайте в наших материалах Старый Новый год 2020 – поздравления и открытки сказочно-магические и Привітання з Старим Новим роком 2020 – картинки та тексти вишукані.

По народному календарю, 14 января – Васильев день.

14 января: праздник церковный

14 января православная церковь отмечает праздник Обрезание Господне. Праздничные богослужения проходят во всех православных храмах.

Обряд обрезания – прообраз таинства крещения – состоялся на восьмой день после Рождества Христова. Именно после обряда Богомладенца и нарекли Иисусом (Спасителем).

Обрезание Христос принял, дабы показать людям пример неукоснительного исполнения заповедей Божьих: обрезание проводят всем иудейским младенцам. Также этот обряд призван был доказать, что Христос был человеком, а не являлся (как учили некоторые еретики) носителем призрачной плоти.

Продолжается праздник Обрезания Господня один день. Молитвы в честь праздника вы найдете в нашем материале Все, что нужно знать о празднике Обрезание Господне – от запретов до поздравлений.

Он отмечается в один день с днем памяти святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Поэтому в народе еще называют 14 января – свято Василя или Васильев день. Подробнее читайте в нашем материале День Святого Василя або Старий Новий рік – як відзначають свято.

А еще 14 января в православной церкви (у католиков и представителей англиканской и пресвитерианской церквей на день раньше) отмечается День святого Мунго. Того самого, в честь которого в мире Гарри Поттера названа больница магических болезней и недугов имени Св. Мунго (Святой Мунго – прототип Мунго Бонама).

Поста нет.

14 января: приметы

Есть такие приметы 14 января на погоду:

туман – к урожайному году;

на деревьях много пушистого инея – много меда пасечники соберут;

ясное и звездное небо – к богатому урожаю ягод;

метель – к богатому урожаю орехов.

14 января: что нельзя делать, а что нужно

С утра 14 января надо ходить посевать. Детальнее читайте в наших материалах І в гаманець, і на удачу: як щедрувати й посівати на свята 13 і 14 січня и Какого числа колядки, когда щедруют 2020 и когда нужно идти посевать (какими крупами нельзя посевать, примеры и тексты щедриков и посевалок и пр.).

Встречать праздник принято в светлой чистой одежде (в идеале – новой: весь год тогда удачным будет), а на стол выставлять самое лучшее. Ведь чем богаче праздничный стол – тем удачнее пройдет год.

Главными блюдами – в честь праздника святого Василия – в этот день считается яства из свинины. Они – символ богатства. Блюда из кролика символизируют успех, а из курицы – свободу. Правда, рыбу и птицу суеверные люди в этот день стараются не есть – а то, мол, из дому счастье "уплывет" или же "улетит".

Считалось, что к этому дню стоит иметь в доме хороший запас денег – тогда и весь год в достатке проживешь.

Так что крупных трат перед праздником не делали.

По народным поверьям, 14 января нельзя:

встречать праздник в одиночестве или чисто женском кругу – один весь год куковать будешь;

отказывать в помощи или прощении – особенно после прямой просьбы;

убираться в доме – в частности, крупу после посевания не собирают с пола минимум до заката;

выносить мусор – к бедности;

ругаться и злословить, о плохом думать;

занимать деньги – чтоб самому долгов не наплодить.

14 января: именины

Главный именинник дня – Василий.

День ангела справляют Александр, Богдан и Вячеслав, Григорий, Иван и Михаил, Николай, Петр и Платон, Трофим и Федот.

14 января: кто родился

Люди, родившиеся 14 января, по поверью, станут богачами. Талисманом им лучше выбрать яшму.

14 января родились такие знаменитости: