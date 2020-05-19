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День Иова 2020: какой сегодня праздник 19 мая и кого поздравлять

19 мая 2020, 00:19

19 мая приметы и традиции подскажут, что делать, чтоб разбогатеть и добиться исполнения желания.

19 мая - праздник Иова - что нельзя делать, приметы
19 мая - праздник Иова - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

19 мая 2020 – сегодня праздник могущественный.

Мусульмане отмечают Ляйлятуль-кадр – Ночь Могущества и Предопределения. В Турции проходит День памяти Ататюрка, молодежи и спорта, в Греции – День памяти геноцида греков Малой Азии.

По народному календарю, 19 мая – Иов Горошник.

19 мая – праздник церковный

19 мая православные почитают память святого Иова. Он остался верен Господу даже после того, как сатана отобрал у праведника все, включая его детей. После этого Бог наградил Иова за терпение вдвойне.

Церковь называет Иову прообразом Христа: он также пострадал ради спасения человечества, но после прославился по воле Бога.

Поста нет.

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19 мая – приметы

Есть такие приметы 19 мая на погоду:

  • обильная роса и/или ясная погода – к хорошему урожаю огурцов;
  • северный ветер – горох, что посеяли в этот день, вырастет жестким, юго-западный и западный – червивым и мелким;
  • птичий щебет – к хорошей погоде;
  • туман после рассвета поднялся – будет мало облаков и осадков ждать не стоит.

19 мая – что нельзя делать, а что нужно

В этот день принято сеять горох и другие бобовые. Считается, что те, кто посеял горох на Иову – в течение года разбогатеют. Также сажают тыкву и огурцы.

Читайте такжеПосевной лунный календарь огородника на май 2020 – когда что сажатьПо примете, если загадать желание, когда высаживаешь рассаду – оно непременно сбудется, "расцветет", как само растение.

По народным поверьям, 19 мая нельзя:

  • ссориться;
  • сажать огурцы и горох в светлое время суток (только на рассвете или на закате) – иначе, мол, воробьи всё склюют;
  • начинать новые дела или поездки – удачи от них, по поверью, не будет.

19 мая – именины

День ангела справляют Марфа, Василий, Денис, Иван, Иларион и Иов.

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19 мая – кто родился

19 мая родились такие знаменитости:

  • 1857 — американский биохимик и фармаколог, первооткрыватель адреналина, создатель первого аппарата для гемодиализа Джон Джекоб Абель.
  • 1889 — украинский литературный критик, литературовед и переводчик Николай Евшан.
  • 1912 — украинский живописец Гавриил Глюк.
  • 1946 — итальянский киноактер и кинорежиссер Микеле Плачидо (больше всего известен по роли комиссара Каттани в сериале Спрут).
  • 1977 — уругвайская певица и актриса Наталия Орейро.
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