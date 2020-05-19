День Иова 2020: какой сегодня праздник 19 мая и кого поздравлять

19 мая приметы и традиции подскажут, что делать, чтоб разбогатеть и добиться исполнения желания.
19 мая 2020 – сегодня праздник могущественный.
Мусульмане отмечают Ляйлятуль-кадр – Ночь Могущества и Предопределения. В Турции проходит День памяти Ататюрка, молодежи и спорта, в Греции – День памяти геноцида греков Малой Азии.
По народному календарю, 19 мая – Иов Горошник.
19 мая – праздник церковный
19 мая православные почитают память святого Иова. Он остался верен Господу даже после того, как сатана отобрал у праведника все, включая его детей. После этого Бог наградил Иова за терпение вдвойне.
Церковь называет Иову прообразом Христа: он также пострадал ради спасения человечества, но после прославился по воле Бога.
Поста нет.
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19 мая – приметы
Есть такие приметы 19 мая на погоду:
- обильная роса и/или ясная погода – к хорошему урожаю огурцов;
- северный ветер – горох, что посеяли в этот день, вырастет жестким, юго-западный и западный – червивым и мелким;
- птичий щебет – к хорошей погоде;
- туман после рассвета поднялся – будет мало облаков и осадков ждать не стоит.
19 мая – что нельзя делать, а что нужно
В этот день принято сеять горох и другие бобовые. Считается, что те, кто посеял горох на Иову – в течение года разбогатеют. Также сажают тыкву и огурцы.
Читайте такжеПосевной лунный календарь огородника на май 2020 – когда что сажатьПо примете, если загадать желание, когда высаживаешь рассаду – оно непременно сбудется, "расцветет", как само растение.
По народным поверьям, 19 мая нельзя:
- ссориться;
- сажать огурцы и горох в светлое время суток (только на рассвете или на закате) – иначе, мол, воробьи всё склюют;
- начинать новые дела или поездки – удачи от них, по поверью, не будет.
19 мая – именины
День ангела справляют Марфа, Василий, Денис, Иван, Иларион и Иов.
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19 мая – кто родился
19 мая родились такие знаменитости:
- 1857 — американский биохимик и фармаколог, первооткрыватель адреналина, создатель первого аппарата для гемодиализа Джон Джекоб Абель.
- 1889 — украинский литературный критик, литературовед и переводчик Николай Евшан.
- 1912 — украинский живописец Гавриил Глюк.
- 1946 — итальянский киноактер и кинорежиссер Микеле Плачидо (больше всего известен по роли комиссара Каттани в сериале Спрут).
- 1977 — уругвайская певица и актриса Наталия Орейро.