УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

День банковского работника 2020 и пчел: какой сегодня праздник 20 мая

20 мая 2020, 00:19

20 мая в Украине звучат поздравления с Днем банковского работника, а приметы и традиции дня связаны с купанием.

20 мая - праздник метрологии и День банкира - поздравления, приметы
20 мая - праздник метрологии и День банкира: поздравления, приметы / 1zoom.ru

20 мая 2020 – сегодня праздник денежный.

Празднуется День банкира 2020 в Украине. С Днем банковского работника поздравления принимают все сотрудники финучреждений. Как лучше всего поздравить с праздником – читайте в нашем материале День банковского работника 2020 – открытки и тексты прикольные.

Также Украина отмечает День переводчика жестового языка.

ООН устраивает Всемирный день пчел. В мире проходит Всемирный день метрологии и Всемирный день травматолога.

Россия отмечает День Волги, а Камерун – Национальный праздник Республики Камерун (их местный день единства и патриотизма).

По народному календарю, 20 мая – Купальница.

20 мая – праздник церковный

У православных 20 мая Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Также празднуется Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме.

Читаются акафисты Пресвятой Богородицы и тропарь святому Кресту:

Спаси, Господи, людей Твоих и благослови все, что принадлежит Тебе. Даруй победы над врагами православным христианам, и сохрани силою Креста Твоего тех, среди которых пребываешь Ты.

Постный день.

Читайте такжеЦерковный православный календарь на май 2020 – все церковные праздники

20 мая – приметы

Есть такие приметы 20 мая на погоду:

  • дождь в этот день – сентябрь теплым будет;
  • дождливый день – к урожаю малины и калины;
  • ясная звездная ночь – к урожаю грибов и ягод;
  • красная Луна ночью, а днем много нектара и пчел на акации – к дождю;
  • у месяца рога опущены вниз – к хорошей погоде.

20 мая – что нельзя делать, а что нужно

В старину в этот день принято было всех домашних лошадей купать в реке.

Чтобы запастись здоровьем на год вперед – по поверью, нужно и себя окатить водой из ближайшего открытого водоема (надо вылить на себя не меньше ведра). Делают это обычно ближе к вечеру – когда вода в ведре успеет прогреться на солнце.

Читайте такжеПосевной лунный календарь огородника на май 2020 – когда что сажатьПо другому народному поверью, в этот день нужно украсть немного чужих семян – из них, мол, уродится самый лучший урожай. В большинстве селений эта традиция соблюдалась весьма формально: то есть соседи заранее оставляли свои семена на видном месте, и в этот день просто проходил своеобразный "круговорот семян" в поселке.

По народным поверьям, 20 мая нельзя:

  • рассказывать кому-то приснившийся сон – иначе прибыли не видать;
  • много работать – иначе потом сил не хватит на какое-то важное дело.

20 мая – именины

День ангела справляют Акакий и Антон, Давид, Иван и Иосиф, Михаил, Семен и Степан, Фаддей.

Читайте такжеПоздравления с Днем ангела – в прозе, стихах и чудных картинках

20 мая – кто родился

20 мая родились такие знаменитости:

  • 1925 — генеральный конструктор одноименного конструкторского бюро Алексей Туполев.
  • 1944 — английский рок-певец Джо Кокер.
  • 1946 — американская актриса и певица Шер (Шерилин Саркисян ля Пьер, по мужу – Шер Боно).
  • 1952 — народная артистка Украины, певица Лидия Кондрашевская.
  • 1957 — украинский шрифтовой дизайнер Виктор Харик.
  • 1973 — украинская писательница Наталья Сняданко.

праздник приметы традиции
Сейчас вы просматриваете новость «День банковского работника 2020 и пчел: какой сегодня праздник 20 мая». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:56
"Кто-то умнее Путина": Джемилев рассказал, кто вернет Крым Украине
00:19
День банковского работника 2020 и пчел: какой сегодня праздник 20 мая Видео
19 мая, вторник
23:56
В России потерпел крушение вертолет: весь экипаж погиб
23:45
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 19 мая Видео
23:21
В МИД заявили о вероятности деоккупации Крыма раньше, чем многие ожидают
22:49
Стало известно о возобновлении авиасообщения между Украиной и Грузией
22:32
"Крови не нужно": разведчик озвучил варианты отстранения Путина
22:11
Как похудеть в ногах: чемпионка назвала лучшие упражнения Видео
22:00
Эксперты неприятно удивили прогнозом по урожаю клубники
21:42
Очередной кредит: в Нацбанке озвучили сроки получения транша от МВФ
21:18
Комаровский рассказал, где чаще всего можно подхватить коронавирус Видео
21:00
Гороскоп на 20 мая для всех знаков Зодиака: кто станет счастливее Видео
20:57
"Нашу партию позоришь": пранкер заставил Богуцкую удалить фото в маске
20:42
Откроют, чтобы закрыть: министр ошарашил прогнозом по работе метро
20:35
Главная украинская скрепа разрушена мнение
20:17
В Кабмине сказали, когда вся сфера культуры сможет работать: названа возможная дата Видео
20:09
В Киеве бушевал сильный ветер - фото последствий Фото
19:57
Во Львове медики устроили коридор позора для чиновников из-за медреформы Видео
19:45
Кондратюк раскритиковал канал для оккупированных территорий Дом
19:40
В Одессе закупили "шведские" ИВЛ по завышенным ценам: журналисты выяснили подробности
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять