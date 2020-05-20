День банковского работника 2020 и пчел: какой сегодня праздник 20 мая

20 мая в Украине звучат поздравления с Днем банковского работника, а приметы и традиции дня связаны с купанием.
20 мая 2020 – сегодня праздник денежный.
Празднуется День банкира 2020 в Украине. С Днем банковского работника поздравления принимают все сотрудники финучреждений. Как лучше всего поздравить с праздником – читайте в нашем материале День банковского работника 2020 – открытки и тексты прикольные.
Также Украина отмечает День переводчика жестового языка.
ООН устраивает Всемирный день пчел. В мире проходит Всемирный день метрологии и Всемирный день травматолога.
Россия отмечает День Волги, а Камерун – Национальный праздник Республики Камерун (их местный день единства и патриотизма).
По народному календарю, 20 мая – Купальница.
20 мая – праздник церковный
У православных 20 мая Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Также празднуется Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме.
Читаются акафисты Пресвятой Богородицы и тропарь святому Кресту:
Спаси, Господи, людей Твоих и благослови все, что принадлежит Тебе. Даруй победы над врагами православным христианам, и сохрани силою Креста Твоего тех, среди которых пребываешь Ты.
Постный день.
Читайте такжеЦерковный православный календарь на май 2020 – все церковные праздники
20 мая – приметы
Есть такие приметы 20 мая на погоду:
- дождь в этот день – сентябрь теплым будет;
- дождливый день – к урожаю малины и калины;
- ясная звездная ночь – к урожаю грибов и ягод;
- красная Луна ночью, а днем много нектара и пчел на акации – к дождю;
- у месяца рога опущены вниз – к хорошей погоде.
20 мая – что нельзя делать, а что нужно
В старину в этот день принято было всех домашних лошадей купать в реке.
Чтобы запастись здоровьем на год вперед – по поверью, нужно и себя окатить водой из ближайшего открытого водоема (надо вылить на себя не меньше ведра). Делают это обычно ближе к вечеру – когда вода в ведре успеет прогреться на солнце.
Читайте такжеПосевной лунный календарь огородника на май 2020 – когда что сажатьПо другому народному поверью, в этот день нужно украсть немного чужих семян – из них, мол, уродится самый лучший урожай. В большинстве селений эта традиция соблюдалась весьма формально: то есть соседи заранее оставляли свои семена на видном месте, и в этот день просто проходил своеобразный "круговорот семян" в поселке.
По народным поверьям, 20 мая нельзя:
- рассказывать кому-то приснившийся сон – иначе прибыли не видать;
- много работать – иначе потом сил не хватит на какое-то важное дело.
20 мая – именины
День ангела справляют Акакий и Антон, Давид, Иван и Иосиф, Михаил, Семен и Степан, Фаддей.
Читайте такжеПоздравления с Днем ангела – в прозе, стихах и чудных картинках
20 мая – кто родился
20 мая родились такие знаменитости:
- 1925 — генеральный конструктор одноименного конструкторского бюро Алексей Туполев.
- 1944 — английский рок-певец Джо Кокер.
- 1946 — американская актриса и певица Шер (Шерилин Саркисян ля Пьер, по мужу – Шер Боно).
- 1952 — народная артистка Украины, певица Лидия Кондрашевская.
- 1957 — украинский шрифтовой дизайнер Виктор Харик.
- 1973 — украинская писательница Наталья Сняданко.