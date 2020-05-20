День банковского работника 2020 и пчел: какой сегодня праздник 20 мая

20 мая - праздник метрологии и День банкира: поздравления, приметы / 1zoom.ru

20 мая 2020 – сегодня праздник денежный.

Празднуется День банкира 2020 в Украине. С Днем банковского работника поздравления принимают все сотрудники финучреждений. Как лучше всего поздравить с праздником – читайте в нашем материале День банковского работника 2020 – открытки и тексты прикольные.

Также Украина отмечает День переводчика жестового языка.

ООН устраивает Всемирный день пчел. В мире проходит Всемирный день метрологии и Всемирный день травматолога.

Россия отмечает День Волги, а Камерун – Национальный праздник Республики Камерун (их местный день единства и патриотизма).

По народному календарю, 20 мая – Купальница.

20 мая – праздник церковный

У православных 20 мая Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Также празднуется Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме.

Читаются акафисты Пресвятой Богородицы и тропарь святому Кресту:

Спаси, Господи, людей Твоих и благослови все, что принадлежит Тебе. Даруй победы над врагами православным христианам, и сохрани силою Креста Твоего тех, среди которых пребываешь Ты.

Постный день.

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20 мая – приметы

Есть такие приметы 20 мая на погоду:

дождь в этот день – сентябрь теплым будет;

дождливый день – к урожаю малины и калины;

ясная звездная ночь – к урожаю грибов и ягод;

красная Луна ночью, а днем много нектара и пчел на акации – к дождю;

у месяца рога опущены вниз – к хорошей погоде.

20 мая – что нельзя делать, а что нужно

В старину в этот день принято было всех домашних лошадей купать в реке.

Чтобы запастись здоровьем на год вперед – по поверью, нужно и себя окатить водой из ближайшего открытого водоема (надо вылить на себя не меньше ведра). Делают это обычно ближе к вечеру – когда вода в ведре успеет прогреться на солнце.

Читайте такжеПосевной лунный календарь огородника на май 2020 – когда что сажатьПо другому народному поверью, в этот день нужно украсть немного чужих семян – из них, мол, уродится самый лучший урожай. В большинстве селений эта традиция соблюдалась весьма формально: то есть соседи заранее оставляли свои семена на видном месте, и в этот день просто проходил своеобразный "круговорот семян" в поселке.

По народным поверьям, 20 мая нельзя:

рассказывать кому-то приснившийся сон – иначе прибыли не видать;

много работать – иначе потом сил не хватит на какое-то важное дело.

20 мая – именины

День ангела справляют Акакий и Антон, Давид, Иван и Иосиф, Михаил, Семен и Степан, Фаддей.

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20 мая – кто родился

20 мая родились такие знаменитости: