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27 апреля – какой сегодня праздник: День Мартына и День короля

27 апреля 2020, 00:19

Приметы 27 апреля подскажут, почему нельзя сегодня стричь ногти и как не профукать свою удачу.

27 апреля - праздник Мартына - что нельзя делать, приметы
27 апреля - праздник Мартына - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

27 апреля 2020 – сегодня праздник лисиц. По народным приметам, именно сегодня те перебираются в новые норы.

РФ отмечает День российского парламентаризма. Здесь также проходит День вахтовика (День работников вахтового метода) и День соединений и воинских частей по охране важных государственных объектов и специальных грузов Росгвардии.

Царственный праздник нынче отмечают голландцы – это День короля в Нидерландах. В Финляндии проходит Национальный день ветеранов, а в Словении – День сопротивления оккупации.

По народному календарю, 27 апреля – Мартын Лисогон.

27 апреля – праздник церковный

У православных 27 апреля почитается святой Мартин.

Поста нет.

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27 апреля – приметы

Есть такие приметы 27 апреля на погоду:

  • теплый и яркий день – к хорошему урожаю;
  • жаркий день – к похолоданию;
  • среди черных туч встречаются светлые облака – будет дождь с ветром.

27 апреля – что нельзя делать, а что нужно

На Мартына принято много работать. Наши предки вообще трудились от восхода и до заката – это был как раз разгар подготовки к посевной.

Читайте такжеЛунный календарь огородника на май 2020 – когда сажать овощи и другоеСчитается, что в этот день все покупки – удачные.

По народным поверьям, 27 апреля нельзя:

  • стричь ногти – к неприятностям;
  • ходить в гости – можно оставить в гостях свою удачу;
  • если в доме маленький ребенок – то одалживать хлеб и соль (иначе можно отдать счастье малыша).

27 апреля – именины

День ангела справляют Александр и Антон, Валентин, Иван, Лазарь, Мартын (Мартин) и Фома.

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27 апреля – кто родился

27 апреля родились такие знаменитости:

  • 1791 — американский художник и изобретатель Сэмюэл Морзе (создатель пишущего телеграфа и азбуки Морзе).
  • 1920 — украинский математик, основатель современного подхода к задачам нелинейного анализа Марк Красносельский.
  • 1969 — российский певец и композитор Стас Михайлов.
  • 1978 — украинский хоккеист Олег Тимченко.
  • 1994 — украинский пловец, трехкратный чемпион и семикратный призер Летних Паралимпийских игр Евгений Богодайко.

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