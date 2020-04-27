27 апреля – какой сегодня праздник: День Мартына и День короля

Приметы 27 апреля подскажут, почему нельзя сегодня стричь ногти и как не профукать свою удачу.
27 апреля 2020 – сегодня праздник лисиц. По народным приметам, именно сегодня те перебираются в новые норы.
РФ отмечает День российского парламентаризма. Здесь также проходит День вахтовика (День работников вахтового метода) и День соединений и воинских частей по охране важных государственных объектов и специальных грузов Росгвардии.
Царственный праздник нынче отмечают голландцы – это День короля в Нидерландах. В Финляндии проходит Национальный день ветеранов, а в Словении – День сопротивления оккупации.
По народному календарю, 27 апреля – Мартын Лисогон.
27 апреля – праздник церковный
У православных 27 апреля почитается святой Мартин.
Поста нет.
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27 апреля – приметы
Есть такие приметы 27 апреля на погоду:
- теплый и яркий день – к хорошему урожаю;
- жаркий день – к похолоданию;
- среди черных туч встречаются светлые облака – будет дождь с ветром.
27 апреля – что нельзя делать, а что нужно
На Мартына принято много работать. Наши предки вообще трудились от восхода и до заката – это был как раз разгар подготовки к посевной.
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По народным поверьям, 27 апреля нельзя:
- стричь ногти – к неприятностям;
- ходить в гости – можно оставить в гостях свою удачу;
- если в доме маленький ребенок – то одалживать хлеб и соль (иначе можно отдать счастье малыша).
27 апреля – именины
День ангела справляют Александр и Антон, Валентин, Иван, Лазарь, Мартын (Мартин) и Фома.
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27 апреля – кто родился
27 апреля родились такие знаменитости:
- 1791 — американский художник и изобретатель Сэмюэл Морзе (создатель пишущего телеграфа и азбуки Морзе).
- 1920 — украинский математик, основатель современного подхода к задачам нелинейного анализа Марк Красносельский.
- 1969 — российский певец и композитор Стас Михайлов.
- 1978 — украинский хоккеист Олег Тимченко.
- 1994 — украинский пловец, трехкратный чемпион и семикратный призер Летних Паралимпийских игр Евгений Богодайко.