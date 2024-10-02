Церковный праздник 3 октября: что запрещено делать в день святого Дионисия

3 октября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого священномученика Дионисия Ареопагита.
Какие праздники 3 октября
В Украине и мире 3 октября отмечают такие праздники:
- День грибников
- День признания вирусов
- День паскудных девушек
- День технаря, техработника
Церковный праздник 3 октября
По новому церковному календарю, 3 октября в Украине отмечают день святого священномученика Дионисия Ареопагита.
Известно из преданий, что святой Дионисий был афинским аристократом и членом Ареопага, который рассматривал дела, связанные с моральными и религиозными вопросами. Дионисий стал христианином после проповеди апостола Павла - именно его преобразование стало важным свидетельством для христианства.
После принятия веры он стал первым епископом Афин. Дионисий активно проповедовал христианство в регионе, привлекая к нему многих сторонников. Однако Дионисий подвергся гонениям за свою веру и, в конце концов, стал мучеником. Его смерть произошла во времена императора Диоклетиана, когда христиане подвергались жестоким преследованиям.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Что нельзя делать 3 октября
- В народе считают, что в этот день запрещено смотреть в зеркало, ведь можно навлечь на себя серьезные беды.
- Также в этот день не стоит никого обманывать, иначе ваша ложь раскроется против вас.
День Ангела 3 октября
3 октября свои именины отмечают владельцы таких имен как Антон, Денис, Иван, Павел, Павел, Петр.
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