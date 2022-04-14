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Чистый четверг в 2022 году: дата, традиции и запреты дня

14 апреля 2022, 17:33

Почему в этот день нельзя оставлять дом неубранным и как сохранить красоту и здоровье.

чистый четверг 2022
Когда Чистый четверг 2022 / depositphotos.com/

Чистый четверг приходится на седьмую неделю Великого поста, за три дня до праздника Пасхи. Почему тот день важен для православных христиан, и какие табу в Великий четверг, разобрался Главред.

О церковных праздниках и важных религиозных датах второго месяца весны напомнит православный календарь на апрель 2022.

Когда Чистый четверг 2022

Ежегодно дата Великого четверга отличается. В 2022 году верующие встречают приход Чистого четверга 21 апреля – за три дня до Пасхи.

Православные христиане почитают Чистый четверг потому что, согласно библейскому преданию, именно за три дня до распятия он собрал апостолов на Тайную вечерю и там омыл ноги своим последователям, разделив с ними трапезу. В этот вечер Иисус предсказал, что кто-то из апостолов предаст его. Этим человеком стал Иуда, который продал Христа за 30 сребреников в ночь с четверга на пятницу.

Чистый четверг – традиции

Самая главная традиция христиан на Чистый четверг – омовение. Считалось, что таким ритуалом можно было смыть с себя грехи.

Важно отметить, что купаться в Чистый четверг нужно не вечером, а до восхода солнца. Женщины, чтобы сохранить красоту и здоровье, умывали лицо, зачерпывая воду из серебряной емкости. Для этих целей может сгодиться и серебряная ложка.

Также в Чистый четверг принято наводить порядок в доме: вытирать пыль и мыть окна. Считалось, что с пылью из жизни уходит все плохое.

Не забывали в Великий четверг и пересчитывать деньги. Для того, чтобы привлечь в дом достаток, деньги нужно было считать три раза: до восхода солнца, в полдень и на закате.

Одна из самых важных традиций этого дня – выпекание праздничных пасхальных куличей. Хозяйки замешивают тесто с утра, а вечером после молитвы начинают выпекать изделия. Предки верили, что если паска получилась пышной и мягкой – следующий год будет благополучным.

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Считалось, что в этот день соль становится священной. В старину насыпали горсть соли в мешочек и хранили его целый год. Четверговая соль обладала целебными свойствами.

Что нельзя делать в Чистый четверг

  • веселиться и устраивать застолья – в этот день вспоминают Страсти Христовы;
  • проводить обряды крещения и венчания – они запрещены на протяжении всей Страстной недели;
  • оставлять дом неубранным – год пройдет в ссорах;
  • убирать после Чистого четверга до самой Пасхи и несколько дней после;
  • выливать воду после уборке на приусадебном участке или возле дома;
  • оставлять грязную посуду или белье с Чистого четверга на Страстную пятницу;
  • выпекать паски, пока в доме не наведен порядок;
  • одалживать деньги.

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