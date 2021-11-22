День сыновей 2021: теплые поздравления и чудные картинки к празднику

День сыновей в Украине 2021 / ua.depositphotos.com/

22 ноября в мире ежегодно отмечается День сыновей или День сына. Этот неофициальный праздник стремительно набирает популярность.

О том, какие международные, церковные и профессиональные праздники ждут украинцев в первом месяце зимы, читайте в нашем материале: Праздники в декабре 2021: какой день принесет дополнительный выходной.

Сколько дней отдыха подарит нам наступающий год, читайте в материале: Выходные на Новый год 2022: как и сколько будут отдыхать в Украине.

И хоть День сыновей не такой популярный праздник как День матери, который отмечается в Украине во второе воскресенье мая или День отца в третье воскресенье июня, но не менее важный и нужный. В этот день можно не только побаловать своих маленьких озорников приятными сюрпризами и позвонить подросшим детям, но и собраться всем за семейным столом и вспомнить веселые истории из детства.

День сыновей: картинки, открытки и поздравления своими словами и в стихах

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Дорогой сынок, мой стимул и вдохновение, моя опора и радость, с праздником! Дорогой и любимый сын, пусть все в жизни у тебя получается наилучшим образом, пускай исполняются мечты и желания, реализуются планы и задумки! Желаю тебе яркой, осмысленной и интересной жизни!

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С днем сыновей самого особенного человека, который украл мое сердце. Я люблю тебя, сынок, потому что ты часть меня. Расправь свои крылья и лети свободно, исследуй жизнь, чтобы и я увидела ее твоими глазами. Навсегда сохрани свою доброту, свою улыбку и хорошее чувство юмора, свою безмятежность и все те качества, которые я обожаю.

С днем сыновей поздравления в картинках

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Сегодня особенный день для всех родителей мальчиков — день сыновей! Хочется от всей души поздравить семьи, в которых подрастают наши будущие защитники и сорванцы! Желаю вам понимания и терпения в их воспитании, счастливого взаимно проведенного времени, побольше радостных событий и поменьше семейных неурядиц!

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Дорогой мой человек, мой сыночек! Поздравляю тебя с Днем сыновей! Такого сына больше нет на всей планете! Хочу пожелать тебе, чтобы ты оставался всегда таким же добрым, ласковым, внимательным, заботливым, справедливым, вежливым и надёжным! Помни, что твоя семья всегда рядом с тобой и поддержит тебя в любой жизненной ситуации!

Открытка на день сына

***

Сегодня праздник сыновей.

И это праздник каждой мамы,

Ведь нету ничего важней —

Чтоб вырос сын, хороший самый.

Сыночек, с праздником тебя!

Спасибо, что такой хороший,

Любимый, вырос у меня,

Хоть и бывало в жизни сложно.

Желаю в жизни бед не знать,

Счастливым самым быть на свете.

Еще хочу я пожелать,

Такими же чтоб были твои дети!

С Днем сыновей картинки

***

Я поздравляю в День сыновей

Их дорогих и родных матерей,

Горя не ведайте, мирно живите,

Мальчишкам своим на радость цветите!

Пусть подрастают, крепнут, мужают,

А те, кто уж взрослый, напастей не знают,

Желаем, чтоб в семьях царило тепло,

Всегда и во всем бесконечно везло!

День сыновей поздравления картинки

***

В день сыновей я тебя поздравляю

И очень горжусь тобой

И от души я тебе пожелаю

Пусть в доме царит покой.

Желаю ярких солнечных дней

Много улыбок, любви и удачи

Лёгких дорог, хороших людей,

Пусть выполняются все задачи.

С днем сыновей 2021

День сыновей поздравления открытки

День сыновей поздравления открытки