День сыновей 2021: теплые поздравления и чудные картинки к празднику

Душевные поздравления в стихах и трогательные пожелания своими словами - в подборке Главреда.
22 ноября в мире ежегодно отмечается День сыновей или День сына. Этот неофициальный праздник стремительно набирает популярность.
О том, какие международные, церковные и профессиональные праздники ждут украинцев в первом месяце зимы, читайте в нашем материале: Праздники в декабре 2021: какой день принесет дополнительный выходной.
Сколько дней отдыха подарит нам наступающий год, читайте в материале: Выходные на Новый год 2022: как и сколько будут отдыхать в Украине.
И хоть День сыновей не такой популярный праздник как День матери, который отмечается в Украине во второе воскресенье мая или День отца в третье воскресенье июня, но не менее важный и нужный. В этот день можно не только побаловать своих маленьких озорников приятными сюрпризами и позвонить подросшим детям, но и собраться всем за семейным столом и вспомнить веселые истории из детства.
День сыновей: картинки, открытки и поздравления своими словами и в стихах
Дорогой сынок, мой стимул и вдохновение, моя опора и радость, с праздником! Дорогой и любимый сын, пусть все в жизни у тебя получается наилучшим образом, пускай исполняются мечты и желания, реализуются планы и задумки! Желаю тебе яркой, осмысленной и интересной жизни!
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С днем сыновей самого особенного человека, который украл мое сердце. Я люблю тебя, сынок, потому что ты часть меня. Расправь свои крылья и лети свободно, исследуй жизнь, чтобы и я увидела ее твоими глазами. Навсегда сохрани свою доброту, свою улыбку и хорошее чувство юмора, свою безмятежность и все те качества, которые я обожаю.
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Сегодня особенный день для всех родителей мальчиков — день сыновей! Хочется от всей души поздравить семьи, в которых подрастают наши будущие защитники и сорванцы! Желаю вам понимания и терпения в их воспитании, счастливого взаимно проведенного времени, побольше радостных событий и поменьше семейных неурядиц!
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Дорогой мой человек, мой сыночек! Поздравляю тебя с Днем сыновей! Такого сына больше нет на всей планете! Хочу пожелать тебе, чтобы ты оставался всегда таким же добрым, ласковым, внимательным, заботливым, справедливым, вежливым и надёжным! Помни, что твоя семья всегда рядом с тобой и поддержит тебя в любой жизненной ситуации!
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Сегодня праздник сыновей.
И это праздник каждой мамы,
Ведь нету ничего важней —
Чтоб вырос сын, хороший самый.
Сыночек, с праздником тебя!
Спасибо, что такой хороший,
Любимый, вырос у меня,
Хоть и бывало в жизни сложно.
Желаю в жизни бед не знать,
Счастливым самым быть на свете.
Еще хочу я пожелать,
Такими же чтоб были твои дети!
***
Я поздравляю в День сыновей
Их дорогих и родных матерей,
Горя не ведайте, мирно живите,
Мальчишкам своим на радость цветите!
Пусть подрастают, крепнут, мужают,
А те, кто уж взрослый, напастей не знают,
Желаем, чтоб в семьях царило тепло,
Всегда и во всем бесконечно везло!
***
В день сыновей я тебя поздравляю
И очень горжусь тобой
И от души я тебе пожелаю
Пусть в доме царит покой.
Желаю ярких солнечных дней
Много улыбок, любви и удачи
Лёгких дорог, хороших людей,
Пусть выполняются все задачи.