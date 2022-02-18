День весеннего равноденствия 2022: дата, традиции и запреты дня

Весеннее равноденствие 2022 / depositphotos.com/

День весеннего равноденствия – славянский праздник, который ознаменовывает смену сезонов – с зимы на весну. После этого дня весна окончательно вступала в свои права и световой день становился длиннее.

Лунный календарь на март 2022 расскажет, в какие дни нужно проявить максимальную осторожность, а когда можно заручиться поддержкой фортуны в любых начинаниях.

О том, кого поздравить с именинами в первом месяце весны, читайте в материале: День ангела в марте 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины.

Когда День весеннего равноденствия в 2022

День весеннего равноденствия еще называют астрономическим началом весны. В этом году оно состоится 20 марта в 15:33 по киевскому времени.

В славянском календаре день весеннего равноденствия ознаменовывал начало нового года. Эта точка отсчета важных праздников используется в исламе – праздник Навруз и иудаизме – Песах.

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Весеннее равноденствие праздник и традиции

В этот день на Руси хозяйки выпекали фигурки птиц из теста и подкидывали их в воздух. Считалось, что такой обряд поможет весне быстрее найти дорогу и привлечь в жизнь удачу и благополучие. Также в этот день чествовали бога солнца Ярило, провожали Морену – богиню смерти и встречали весеннюю богиню – Лелю.

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В День весеннего равноденствия люди загадывали желания на восходе солнца или на пламени горящей свечи. Энергетически мощный день стирает грани между миром живых и потусторонним. В этот день повышается вероятность увидеть вещий сон.

В этот день хорошо наводить порядок как вокруг себя, расчищая пространство от ненужных вещей, так и расставляя по полочкам мысли и чувства.

Что нельзя делать в День весеннего равноденствия

Праздник наступления весны – радостный и светлый день, в котором нет места для грусти. Наши предки верили, что чем веселее пройдет этот день, тем радостнее будет год. Поэтому в день равноденствия не стоит наполнять душу негативными чувствами и помыслами – не стоит сориться, ругаться или желать плохого другим.

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