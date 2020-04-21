Юбилейный День Земли в 2020 году – зачем и как празднуем

День земли 2020 - с чем и как поздравлять 22 апреля

День Земли в 2020 году отмечается в третью среду апреля. Это праздник 22 апреля, которому в этом году стукнет полтинник. Ровно 50 лет назад – 22 апреля 1970 года – День Земли отметили впервые.

Международный день Матери-Земли отмечают более чем 50 государств-членов ООН – и более миллиарда людей в целом в разных странах. Причем некоторые из стран празднуют не один день – там проходит Неделя Земли 2020.

Тема празднования каждый год разная. Юбилейный День Земли 2020 посвящен изменению климата. Ожидается, что к концу этого года страны расширят свои национальные обязательства по Парижскому соглашению 2015 года об изменении климата.

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Интересные факты о Земле

Земля состоит из железа и кислорода (чуть больше чем по 30% – доля каждого), а также кремния (15%) и магния (оставшиеся почти 14%). Наша Земля – это, по сути, большой магнит с полюсами, так как расплавленное ядро Земли – магнитосфера – создает магнитное поле. 70% поверхности Земли – это вовсе не земля, а вода. Земля – пока что единственная известная планета, где есть жизнь. Но вода и органические молекулы уже найдены на Марсе, а перспективы для существования жизни обнаружены на сатурнианском Титане и под ледяной коркой луны Юпитера Европы.

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День земли – гиф и картинки