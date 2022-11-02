Дмитриевская родительская суббота 2022: дата, что можно и нельзя делать

Дмитриевская родительская суббота 2022 / ua.depositphotos.com

Дмитриевская родительская суббота – день особого поминовения усопших. В 2022 году она выпадает на 5 ноября и предшествует дню памяти святого Дмитрия 8 ноября.

О том, какие церковные праздники будут отмечать украинцы в следующем году, читайте в материале: Православный календарь 2023: важные праздники, посты и поминальные дни.

Если изначально Дмитриевская суббота была днем поминовения воинов, то со временем трансформировался в день памяти всех умерших.

Дмитриевская суббота 2022 – традиции

Православные христиане в субботу молитвами почитают Богородицу и всех святых, а также проводятся торжественные песнопения за упокой умерших. В этот день можно поставить свечу за упокой и заказать молебен. Можно передать записку с именем умершего батюшке, чтобы он упомянул имя покойного в молитве. В храме можно совершать милостыню, которая обязательно зачтется на том свете.

Если нет возможности прийти в церковь на молебен, можно помолиться за упокой души умерших и дома. Родным можно собраться за одним столом и вспоминать благие деяния покойных. На стол с любимыми блюдами усопших можно поставить кутью, блины и пироги.

В Дмитриевскую поминальную субботу можно посещать могилы умерших родственников и прибраться на могилках.

Что нельзя делать в Дмитриевскую субботу

поминать умерших в неубранной квартире;

нельзя приносить в церковь на пожертвования мясо и алкогольные продукты;

оставлять на могиле еду и напитки;

устраивать застолье возле могилы.

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