Дмитриевская родительская суббота 2022: дата, что можно и нельзя делать

Что можно подавать на стол в поминальный день и что нельзя нести в церковь.
Дмитриевская родительская суббота – день особого поминовения усопших. В 2022 году она выпадает на 5 ноября и предшествует дню памяти святого Дмитрия 8 ноября.
О том, какие церковные праздники будут отмечать украинцы в следующем году, читайте в материале: Православный календарь 2023: важные праздники, посты и поминальные дни.
Если изначально Дмитриевская суббота была днем поминовения воинов, то со временем трансформировался в день памяти всех умерших.
Дмитриевская суббота 2022 – традиции
Православные христиане в субботу молитвами почитают Богородицу и всех святых, а также проводятся торжественные песнопения за упокой умерших. В этот день можно поставить свечу за упокой и заказать молебен. Можно передать записку с именем умершего батюшке, чтобы он упомянул имя покойного в молитве. В храме можно совершать милостыню, которая обязательно зачтется на том свете.
Если нет возможности прийти в церковь на молебен, можно помолиться за упокой души умерших и дома. Родным можно собраться за одним столом и вспоминать благие деяния покойных. На стол с любимыми блюдами усопших можно поставить кутью, блины и пироги.
В Дмитриевскую поминальную субботу можно посещать могилы умерших родственников и прибраться на могилках.
Что нельзя делать в Дмитриевскую субботу
- поминать умерших в неубранной квартире;
- нельзя приносить в церковь на пожертвования мясо и алкогольные продукты;
- оставлять на могиле еду и напитки;
- устраивать застолье возле могилы.
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