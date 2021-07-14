Именины в августе 2021: кого поздравить и как назвать ребенка

В последний месяц лета православные христиане чтят имена многих святых. Можно поздравить родных и близких с Днем ангела и выбрать красивое имя новорожденному.
В августе христиане почитают День Ильи (2 августа), Преображение Господне (19 августа) и Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).
Кто отмечает сегодня именины – 1 августа
- Григорий, Дмитрий, Серафим, Варлаам, Роман, Степан, Тихон, Митрофан, Евгения, Милица.
Кто отмечает сегодня именины – 2 августа
- Илья (Илия пророк), Афанасий, Савва, Леонтий.
Кто отмечает сегодня именины – 3 августа
- Евгений, Петр, Иван, Анна, Семен, Федор, Георгий, Егор.
Кто отмечает сегодня именины – 4 августа
- Мария, Алексей, Михаил, Корней, Фока.
Кто отмечает сегодня именины – 5 августа
- Федор, Теодор, Трофим, Виталий, Андрей, Аполлон.
Кто отмечает сегодня именины – 6 августа
- Иван, Глеб, Борис, Николай, Анатолий, Давид, Кристина (Христина), Роман, Поликарп, Илларион, Ян.
Кто отмечает сегодня именины – 7 августа
- Анна, Ираида, Макар, Александр, Олимпиада, Евпраксия.
Кто отмечает сегодня именины – 8 августа
- Федор, Сергей, Моисей, Прасковья, Игнат.
Кто отмечает сегодня именины – 9 августа
- Анфиса, Николай, Наум, Пантелеймон, Савва, Климент, Платон, Эммануил.
Кто отмечает сегодня именины – 10 августа
- Иван, Николай, Ефим, Павел, Остап, Серафим, Елена, Анастасия, Арина, Ирина, Илона, Антонина, Алена, Прохор, Никанор.
Кто отмечает сегодня именины – 11 августа
- Николай, Михаил, Алексей, Кузьма, Константин, Остап, Александр, Серафим, Серафима, Роман, Феодосий.
Кто отмечает сегодня именины – 12 августа
- Лука, Максим, Анатолий, Валентин, Павел, Ян, Герман, Агния, Ангелина.
Кто отмечает сегодня именины – 13 августа
- Владимир, Василий, Анна, Елизавета, Иван, Максим, Иосиф. Константин, Сергей, Юрий, Степан, Арсений, Георгий, Вениамин.
Кто отмечает сегодня именины – 14 августа
- Александр, Антон, Леонтий, Гурий, Дмитрий, Елизар, Тимофей, Федор, София, Саломея.
Кто отмечает сегодня именины – 15 августа
- Кирилл, Степан, Платон, Иван, Василий, Тарас, Федор, Теодор.
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Кто отмечает сегодня именины – 16 августа
- Вячеслав, Николай, Антон, Кузьма, Саломея, Ян.
Кто отмечает сегодня именины – 17 августа
- Андрей, Иван, Дмитрий, Константин, Михаил, Семен, Ян, Максимиллиан, Дарья, Ирина, Евдокия, Арина, Ия.
Кто отмечает сегодня именины – 18 августа
- Иван, Ефим, Симон, Мария, Христина, Нонна, Евдокия, Максимиллиан.
Кто отмечает сегодня именины - 19 августа
- Спас, Спасий.
Кто отмечает сегодня именины – 20 августа
- Александр, Василий, Афанасий, Иван, Дмитрий, Михаил, Петр, Елисей, Антон, Никанор, Митрофан.
Кто отмечает сегодня именины – 21 августа
- Леонид, Николай, Емельян, Федор, Савва, Григорий, Герман, Мирон, Эмиль, Теодор, Моисей.
Кто отмечает сегодня именины – 22 августа
- Григорий, Мария, Алексей, Петр, Ирина, Дмитрий, Леонтий, Маргарита, Самуил, Матвей, Яков, Юлиан, Антон, Арина.
Кто отмечает сегодня именины – 23 августа
- Вячеслав, Савва, Роман, Афанасий, Лаврентий.
Кто отмечает сегодня именины – 24 августа
- Марк, Мария, Федор, Александр, Василий, Макар, Мария, Максим, Лилия, Клавдий, Мартин, Сюзанна.
Кто отмечает сегодня именины – 25 августа
- Илья, Михаил, Яков, Александр, Вячеслав, Александр, Дмитрий, Герман, Степан, Матвей, Сергей, Аркадий, Алексей, Петр, Савва, Антон, Николай, Симон, Федор.
Кто отмечает сегодня именины – 26 августа
- Константин, Тихон, Василий, Алексей, Максим, Иван, Ксения, Оксана, Евдокия, Серафим, Николай, Яков.
Кто отмечает сегодня именины – 27 августа
- Ева, Евдокия, Семен, Александр, Николай, Алексей, Федор, Аркадий, Владимир, Матвей, Вольдемар, Теодор.
Кто отмечает сегодня именины – 28 августа
- Левкий.
Кто отмечает сегодня именины – 29 августа
- Александр, Степан, Анна, Никодим, Лаврентий, Яков, Демид, Нил.
Кто отмечает сегодня именины – 30 августа
- Павел, Алексей, Дмитрий, Илья, Ульяна, Мирон, Юлиана, Филипп, Дмитрий.
Кто отмечает сегодня именины – 31 августа
- Евгений, Иван, Лев, Лука, Юлиана, Эмиль, Макар, Ульяна, Михаил, Георгий, Денис, Илларион, Емельян.
Автор: Olena Stronh