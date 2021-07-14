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Именины в августе 2021: кого поздравить и как назвать ребенка

14 июля 2021, 03:01

В последний месяц лета православные христиане чтят имена многих святых. Можно поздравить родных и близких с Днем ангела и выбрать красивое имя новорожденному.

Именины в августе 2021
Именины в августе 2021 / ukrainians.today

В августе христиане почитают День Ильи (2 августа), Преображение Господне (19 августа) и Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).

Кто отмечает сегодня именины – 1 августа

  • Григорий, Дмитрий, Серафим, Варлаам, Роман, Степан, Тихон, Митрофан, Евгения, Милица.

Кто отмечает сегодня именины – 2 августа

  • Илья (Илия пророк), Афанасий, Савва, Леонтий.

Кто отмечает сегодня именины – 3 августа

  • Евгений, Петр, Иван, Анна, Семен, Федор, Георгий, Егор.

Кто отмечает сегодня именины – 4 августа

  • Мария, Алексей, Михаил, Корней, Фока.

Кто отмечает сегодня именины – 5 августа

  • Федор, Теодор, Трофим, Виталий, Андрей, Аполлон.

Кто отмечает сегодня именины – 6 августа

  • Иван, Глеб, Борис, Николай, Анатолий, Давид, Кристина (Христина), Роман, Поликарп, Илларион, Ян.

Кто отмечает сегодня именины – 7 августа

  • Анна, Ираида, Макар, Александр, Олимпиада, Евпраксия.

Кто отмечает сегодня именины – 8 августа

  • Федор, Сергей, Моисей, Прасковья, Игнат.

Кто отмечает сегодня именины – 9 августа

  • Анфиса, Николай, Наум, Пантелеймон, Савва, Климент, Платон, Эммануил.

Кто отмечает сегодня именины – 10 августа

  • Иван, Николай, Ефим, Павел, Остап, Серафим, Елена, Анастасия, Арина, Ирина, Илона, Антонина, Алена, Прохор, Никанор.

Кто отмечает сегодня именины – 11 августа

  • Николай, Михаил, Алексей, Кузьма, Константин, Остап, Александр, Серафим, Серафима, Роман, Феодосий.

Кто отмечает сегодня именины – 12 августа

  • Лука, Максим, Анатолий, Валентин, Павел, Ян, Герман, Агния, Ангелина.

Кто отмечает сегодня именины – 13 августа

  • Владимир, Василий, Анна, Елизавета, Иван, Максим, Иосиф. Константин, Сергей, Юрий, Степан, Арсений, Георгий, Вениамин.

Кто отмечает сегодня именины – 14 августа

  • Александр, Антон, Леонтий, Гурий, Дмитрий, Елизар, Тимофей, Федор, София, Саломея.

Кто отмечает сегодня именины – 15 августа

  • Кирилл, Степан, Платон, Иван, Василий, Тарас, Федор, Теодор.

Читайте такжеПравославный календарь на август 2021: день Ильи, Успенский пост и Яблочный Спас

Кто отмечает сегодня именины – 16 августа

  • Вячеслав, Николай, Антон, Кузьма, Саломея, Ян.

Кто отмечает сегодня именины – 17 августа

  • Андрей, Иван, Дмитрий, Константин, Михаил, Семен, Ян, Максимиллиан, Дарья, Ирина, Евдокия, Арина, Ия.

Кто отмечает сегодня именины – 18 августа

  • Иван, Ефим, Симон, Мария, Христина, Нонна, Евдокия, Максимиллиан.

Кто отмечает сегодня именины - 19 августа

  • Спас, Спасий.

Кто отмечает сегодня именины – 20 августа

  • Александр, Василий, Афанасий, Иван, Дмитрий, Михаил, Петр, Елисей, Антон, Никанор, Митрофан.

Кто отмечает сегодня именины – 21 августа

  • Леонид, Николай, Емельян, Федор, Савва, Григорий, Герман, Мирон, Эмиль, Теодор, Моисей.

Кто отмечает сегодня именины – 22 августа

  • Григорий, Мария, Алексей, Петр, Ирина, Дмитрий, Леонтий, Маргарита, Самуил, Матвей, Яков, Юлиан, Антон, Арина.

Кто отмечает сегодня именины – 23 августа

  • Вячеслав, Савва, Роман, Афанасий, Лаврентий.

Кто отмечает сегодня именины – 24 августа

  • Марк, Мария, Федор, Александр, Василий, Макар, Мария, Максим, Лилия, Клавдий, Мартин, Сюзанна.

Кто отмечает сегодня именины – 25 августа

  • Илья, Михаил, Яков, Александр, Вячеслав, Александр, Дмитрий, Герман, Степан, Матвей, Сергей, Аркадий, Алексей, Петр, Савва, Антон, Николай, Симон, Федор.

Кто отмечает сегодня именины – 26 августа

  • Константин, Тихон, Василий, Алексей, Максим, Иван, Ксения, Оксана, Евдокия, Серафим, Николай, Яков.

Кто отмечает сегодня именины – 27 августа

  • Ева, Евдокия, Семен, Александр, Николай, Алексей, Федор, Аркадий, Владимир, Матвей, Вольдемар, Теодор.

Кто отмечает сегодня именины – 28 августа

  • Левкий.

Кто отмечает сегодня именины – 29 августа

  • Александр, Степан, Анна, Никодим, Лаврентий, Яков, Демид, Нил.

Кто отмечает сегодня именины – 30 августа

  • Павел, Алексей, Дмитрий, Илья, Ульяна, Мирон, Юлиана, Филипп, Дмитрий.

Кто отмечает сегодня именины – 31 августа

  • Евгений, Иван, Лев, Лука, Юлиана, Эмиль, Макар, Ульяна, Михаил, Георгий, Денис, Илларион, Емельян.

Автор: Olena Stronh
святые имена
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