Именины в августе: кто отмечает День ангела по новому календарю

День ангела в августе - особое событие в жизни каждого христианина. В этот день церковь отдаёт должное святому, носившему такое же имя. Верующий в этот день имеет возможность обратиться к святому-покровителю с молитвой, уверенный, что его обращение не останется незамеченным на небесах.
Именины в августе 2024 по новому календарю
У кого День ангела 1 августа
Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Серафим, Степан, Тихон, Евгения, Милица.
У кого День ангела 2 августа
Аарон, Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Егор, Ефим, Ибрагим, Иван, Илья, Константин, Кузьма, Леонтий, Николай, Петр, Савва, Сергей, Теодор, Тихон, Федор, Ян.
У кого День ангела 3 августа
Георгий, Евгений, Егор, Иван, Петр, Роман, Семен, Теодор, Федор, Ян, Анна.
У кого День ангела 4 августа
Алексей, Михаил, Магдалина, Мария.
У кого День ангела 5 августа
Андрей, Виталий, Теодор, Трофим, Федор, Анна.
У кого День ангела 6 августа
Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Илларион, Николай, Роман, Ян, Кристина.
У кого День ангела 7 августа
Александр, Макар, Анна, Ираида.
У кого День ангела 8 августа
Игнат, Сергей, Теодор, Федор, Прасковья.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
У кого День ангела 9 августа
Герман, Иван, Клим, Николай, Платон, Савва, Эммануил, Ян, Анфиса.
У кого День ангела 10 августа
Акакий, Василий, Ефим, Иван, Николай, Остап, Павел, Прохор, Серафим, Юлиан, Ян, Алена, Анастасия, Антонина, Арина, Елена, Илона, Ирина.
У кого День ангела 11 августа
Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Остап, Роман, Серафим, Серафима.
У кого День ангела 12 августа
Анатолий, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел, Ян, Ангелина, Люция.
У кого День ангела 13 августа
Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Георгий, Денис, Егор, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Ян, Анна, Елизавета.
У кого День ангела 14 августа
Александр, Алим, Дмитрий, Елизар, Леонтий, Теодор, Тимофей, Федор, Соломия, София.
У кого День ангела 15 августа
Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Теодор, Федор, Ян.
У кого День ангела 16 августа
Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай, Ян, Соломия.
У кого День ангела 17 августа
Алексей, Андрей, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Максимилиан, Михаил, Семен, Ян, Арина, Дарья, Евдокия, Ирина, Ия.
У кого День ангела 18 августа
Ефим, Иван, Максимилиан, Симон, Ян, Дарья, Евдокия, Кристина, Мария, Нонна
У кого День ангела 19 августа
Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян.
У кого День ангела 20 августа
Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дементий, Дмитрий, Елисей, Иван, Митрофан, Михаил, Петр, Ян.
У кого День ангела 21 августа
Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Николай, Теодор, Федор, Эмиль.
У кого День ангела 22 августа
Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Леонтий, Макар, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан, Яков, Ян, Арина, Ирина, Мария.
У кого День ангела 23 августа
Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Роман, Савва.
У кого День ангела 24 августа
Александр, Василий, Макар, Максим, Марк, Мартин, Теодор, Федор, Мария, Сюзанна.
У кого День ангела 25 августа
Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Петр, Савва, Сергей, Симон, Степан, Теодор, Федор, Яков, Ян.
У кого День ангела 26 августа
Алексей, Василий, Иван, Константин, Максим, Николай, Серафим, Тихон, Яков, Ян, Евдокия, Ксения, Оксана.
У кого День ангела 27 августа
Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Вольдемар, Матвей, Николай, Семен, Теодор, Федор, Ева, Евдокия.
У кого День ангела 28 августа
Мария.
У кого День ангела 29 августа
Аким, Александр, Демид, Лаврентий, Нил, Степан, Яков, Анна.
У кого День ангела 30 августа
Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Филипп, Ульяна, Юлиана.
У кого День ангела 31 августа
Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Егор, Емельян, Иван, Илларион, Лев, Лука, Макар, Михаил, Эмиль, Ян, Ульяна, Юлиана.
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