Именины в августе: кто отмечает День ангела по новому календарю

В нашей новости вы узнаете, кто будет отмечать именины в августе.

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Именины в августе / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

День ангела в августе - особое событие в жизни каждого христианина. В этот день церковь отдаёт должное святому, носившему такое же имя. Верующий в этот день имеет возможность обратиться к святому-покровителю с молитвой, уверенный, что его обращение не останется незамеченным на небесах.

Именины в августе 2024 по новому календарю

У кого День ангела 1 августа

Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Серафим, Степан, Тихон, Евгения, Милица.

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У кого День ангела 2 августа

Аарон, Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Егор, Ефим, Ибрагим, Иван, Илья, Константин, Кузьма, Леонтий, Николай, Петр, Савва, Сергей, Теодор, Тихон, Федор, Ян.

У кого День ангела 3 августа

Георгий, Евгений, Егор, Иван, Петр, Роман, Семен, Теодор, Федор, Ян, Анна.

У кого День ангела 4 августа

Алексей, Михаил, Магдалина, Мария.

У кого День ангела 5 августа

Андрей, Виталий, Теодор, Трофим, Федор, Анна.

У кого День ангела 6 августа

Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Илларион, Николай, Роман, Ян, Кристина.

У кого День ангела 7 августа

Александр, Макар, Анна, Ираида.

У кого День ангела 8 августа

Игнат, Сергей, Теодор, Федор, Прасковья.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

У кого День ангела 9 августа

Герман, Иван, Клим, Николай, Платон, Савва, Эммануил, Ян, Анфиса.

У кого День ангела 10 августа

Акакий, Василий, Ефим, Иван, Николай, Остап, Павел, Прохор, Серафим, Юлиан, Ян, Алена, Анастасия, Антонина, Арина, Елена, Илона, Ирина.

У кого День ангела 11 августа

Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Остап, Роман, Серафим, Серафима.

У кого День ангела 12 августа

Анатолий, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел, Ян, Ангелина, Люция.

У кого День ангела 13 августа

Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Георгий, Денис, Егор, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Ян, Анна, Елизавета.

У кого День ангела 14 августа

Александр, Алим, Дмитрий, Елизар, Леонтий, Теодор, Тимофей, Федор, Соломия, София.

У кого День ангела 15 августа

Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Теодор, Федор, Ян.

У кого День ангела 16 августа

Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай, Ян, Соломия.

У кого День ангела 17 августа

Алексей, Андрей, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Максимилиан, Михаил, Семен, Ян, Арина, Дарья, Евдокия, Ирина, Ия.

У кого День ангела 18 августа

Ефим, Иван, Максимилиан, Симон, Ян, Дарья, Евдокия, Кристина, Мария, Нонна

У кого День ангела 19 августа

Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян.

У кого День ангела 20 августа

Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дементий, Дмитрий, Елисей, Иван, Митрофан, Михаил, Петр, Ян.

У кого День ангела 21 августа

Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Николай, Теодор, Федор, Эмиль.

У кого День ангела 22 августа

Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Леонтий, Макар, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан, Яков, Ян, Арина, Ирина, Мария.

У кого День ангела 23 августа

Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Роман, Савва.

У кого День ангела 24 августа

Александр, Василий, Макар, Максим, Марк, Мартин, Теодор, Федор, Мария, Сюзанна.

У кого День ангела 25 августа

Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Петр, Савва, Сергей, Симон, Степан, Теодор, Федор, Яков, Ян.

У кого День ангела 26 августа

Алексей, Василий, Иван, Константин, Максим, Николай, Серафим, Тихон, Яков, Ян, Евдокия, Ксения, Оксана.

У кого День ангела 27 августа

Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Вольдемар, Матвей, Николай, Семен, Теодор, Федор, Ева, Евдокия.

У кого День ангела 28 августа

Мария.

У кого День ангела 29 августа

Аким, Александр, Демид, Лаврентий, Нил, Степан, Яков, Анна.

У кого День ангела 30 августа

Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Филипп, Ульяна, Юлиана.

У кого День ангела 31 августа

Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Егор, Емельян, Иван, Илларион, Лев, Лука, Макар, Михаил, Эмиль, Ян, Ульяна, Юлиана.

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