Какие блюда нельзя ставить на стол 11 февраля – приметы, праздники, именины

Завтра отмечается народный праздник Власия, богатый обычаями и традициями.

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11 февраля – приметы, праздники, именины / фото: pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 11 февраля

Что нельзя делать 11 февраля

Народные приметы и традиции на 11 февраля

Именины: как назвать родившегося 11 февраля ребенка

Во вторник, 11 февраля 2025 года, верующие чтят память святого священномученика Власия, епископа Севастийского, благоверного князя Всеволода Мстиславовича и праведной Феодоры, Византийской императрицы. Главред рассказывает о традициях, приметах и запретах этой даты.

Какой церковный праздник завтра, 11 февраля

11 февраля в церковном календаре – день памяти святого священномученика Власия, епископа Севастийского. Он был врачом, но позже стал епископом. Власий отличался своей праведной и благочестивой жизнью. Во время гонений на христиан императором Диоклетианом, Власий вместе со своими верными скрывался в пустыне. Он был арестован и подвергнут жестоким пыткам. Несмотря на мучения, Власий не отказался от своей веры в Иисуса Христа. В конце концов, он был убит мечом 316 года.

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Благоверный князь Всеволод Мстиславович

Всеволод Мстиславич – один из князей времен Киевской Руси, внук Владимира Мономаха. Правил в Новгороде, Вышгороде и Пскове. Отметился постройкой христианских храмов в городах, где он княжил. После смерти был канонизирован.

Святая Феодора

Святая Феодора была византийской императрицей с 527 года, когда ее муж Юстиниан I стал императором. Жила в Константинополе и происходила из бедной семьи. Чтобы жениться на Феодоре, будущий император даже изменил закон, не позволявший жениться знатным лицам на лицах низшего происхождения. Церковь почитает Феодору за ее позицию и деятельность в восстановлении почитания икон.

Что нельзя делать 11 февраля

На стол нельзя ставить блюда из мяса.

Не стоит злословить, ругаться, ссориться.

Запрещается держать домашний скот голодным.

Народные приметы и традиции на 11 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на верхушках деревьев сидят вороны – к сильному снегопаду;

оттепель указывает, что к весне уже не будет холодной погоды;

луна очень яркая - ждите сильных грозов летом;

выпало много снега - к ранней весне.

Среди наших предков существовало поверье, если начать в этот день лечиться, то обязательно быстро поправишься. Иконы святого Власия вносили в конюшню, чтобы скот не болел.

Именины: как назвать родившегося 11 февраля ребенка

Какие завтра именины: Всеволод, Дмитрий.

Талисманом человека, рожденного 11 февраля, является гелиотроп. Камень, помогающий контролировать кровеносную систему. Также гелиотроп усиливает деятельность мозга.

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