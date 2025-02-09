10 февраля нельзя ругаться и ссориться: какой праздник, приметы

В Украине в день святого Харлампия крестьяне молились, чтобы Господь защитил от болезней и несчастий.

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10 февраля чтят память святого Харлампия / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, goodfon.ru

Вы узнаете:

Какой церковный праздник

Кто отмечает именины

Народные традиции и приметы 10 февраля

Что нельзя делать 10 февраля

Что можно делать 10 февраля

В понедельник, 10 февраля, чтят память святого Харлампия, преподобного Прохора, святых Валентины и Павлы. Главред рассказывает о традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник отмечают верующие.

Святой Харлампий был епископом в городе Магнезия (Малая Азия) в III веке. Его деятельность пришлась на времена преследования христиан во времена правления императора Септимия Севера.

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Верующие глубоко почитали Харлампия за его проповеди и обращение язычников в христианство. Из-за этого он подвергся жестоким пыткам, терпеливо переносил боль и продолжал молиться. По преданию, палачи и воины, которые его пытали, раскаялись и сами обратились в христианство.

Святого Харлампия чтят как покровителя скота. Считается, что молитва святого в этот день обеспечивает здоровье животных.

Преподобный Прохор Киево-Печерский жил в Киево-Печерском монастыре в XI веке. Он был известным подвижником, вел аскетический образ жизни, отказываясь от богатства и мирских соблазнов. Прохор славился своей молитвой и чудесами. Он вместо обычной соли использовал золу, которая по его молитвам становилась такой же вкусной, как и настоящая соль.

Во время голода в Киеве он помогал нуждающимся, раздавая им молотую лебеду, ее за его молитвами люди ели и не чувствовали голода. Чудотворные деяния Прохора вызывали уважение среди людей и после смерти его мощи остаются нетленными.

Святая Валентина была молодой благочестивой христианкой, пострадавшей за веру в Господа во время преследований императора Максимиана. Она отказалась приносить жертву языческим богам, из-за чего ее подвергли пыткам и казнили.

Вместе с ней пострадала и святая Павла, она поддерживала других христиан в вере, несмотря на страшные мучения. Их подвиг стал примером мужества и преданности Христу.

Именины и день ангела 10 февраля

В этот день отмечают именины носители имен:

Валентина

Павла

Анна

Народные традиции и приметы 10 февраля

По народным верованиям святой Харлампий считался покровителем домашнего скота. Украинский этнограф Павел Чубинский писал: Харлампий – покровитель домашних животных. В этот день богатые крестьяне – владельцы скота заказывают молебен. У тех крестьян, которые в этот день празднуют, скот будет в хорошем состоянии.

Что нельзя делать 10 февраля

Работать по хозяйству, особенно с животными, чтобы не навлечь болезни.

Ругаться и ссориться, иначе можно навлечь несчастье.

Отказывать в помощи нуждающимся.

Что можно делать 10 февраля

В Украине в день святого Харлампия крестьяне молились, чтобы Господь защитил от болезней и несчастий. А все потому, что святого Харлампия считают покровителем от болезней, особенно чумы, эпидемий и заразных недугов.

Приметы

Если в этот день мороз, то весна будет холодной.

Теплая погода предвещает раннюю весну.

Если с крыши капает вода – скоро наступит оттепель.

10 февраля наполнено глубоким религиозным содержанием и народными традициями. Этот день связан с чествованием святых, народными приметами и международными событиями. Он остается важной датой церковного и культурного календаря Украины.

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