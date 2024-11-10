Какой сегодня праздник 10 ноября 2024: почему нельзя занимать деньги в этот день

Какой православный праздник 10 ноября - Главред поделился интересной информацией о празднике в этот день.

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Какой праздник 10 ноября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 10 ноября и какие особенности он имеет для украинцев. В материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, кто с ними.

Какой сегодня праздник

10 ноября отмечают такие праздники:

видео дня

Всемирный день молодежи

Всемирный день науки

День виноградаря и винодела

Международный день бухгалтерии

Всемирный день скороговорки

Международный день вышивальщиц

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 10 ноября в Украине чтят память святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, кто с ними.

Известно, что святой апостол Эраст был одним из 70 апостолов, которые были посланы Иисусом Христом для проповеди Евангелия. Имя Эраст означает "благодетель" или "добродетель". Свою жизнь он посвятил служению, поэтому является примером веры и преданности Богу.

Имя святого апостола Олимпа означает "величественный" или "великий". Известно, что он также был одним из апостолов, которые проповедовали Христа и основали раннюю христианскую общину. Его жизнь была полна веры и крепкой преданности Богу.

Святой апостол Родион также был апостолом, который проповедовал веру во Христа и основал ранние христианские общины. Его жизнь была полна любви и преданности Богу.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 10 ноября

10 ноября свои именины отмечают обладатели таких имен как Борис, Георгий, Денис, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Александр, Алексей, Петр, Анна, Ольга.

Что нельзя делать 10 ноября

В народе считают, что 10 ноября запрещено брать и давать в долг деньги, ведь ваша финансовая прибыль может покинуть вас.

Также в этот день нельзя одалживать другим людям собственные вещи, иначе можете отдать с ними свое счастье.

Не стоит в этот день ссориться, сквернословить и устраивать скандалы.

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