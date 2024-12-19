Какой сегодня праздник 19 декабря 2024 года: как отвадить бедность из дома

Какой церковный праздник в Украине отмечают 19 декабря и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.
Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого мученика Бонифатия.
Какой сегодня праздник
19 декабря отмечают такие праздники:
- День адвокатуры Украины
- Международный день помощи бедным
- День вечнозеленых растений
- Международный день эмо
Какой сегодня праздник церковный
По новому церковному календарю, 19 декабря в Украине отмечают день святого мученика Бонифатия.
Известно, что Бонифатий - это раннехристианский святой, почитаемый в православной и католической церквях. Его жизнь связана с жертвенной любовью, покаянием и мученичеством за веру во Христа. Известно, что он был слугой и управителем имения богатой женщины Аглаиды, которая жила в Риме. Между ними существовали не только деловые, но и личные отношения. В молодости Бонифатий вел греховную жизнь, злоупотреблял вином и не избегал разврата.
Аглаида, осознав свою греховность, захотела покаяться и укрепить свою веру. Она послала Бонифатия на Восток, чтобы привезти мощи христианских мучеников, которые были тогда особо почитаемы. Бонифатий отправился в Малую Азию, где в то время происходили гонения на христиан. Там он стал свидетелем жестоких пыток христиан, однако пораженный их мужеством, открыто признал себя христианином. За это его схватили, подвергли жестоким пыткам и казнили через обезглавливание.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
День Ангела 19 декабря
19 декабря свои именины отмечает обладатель такого имени как Григорий, Илья, Тимофей.
Что нельзя делать 19 декабря
- В народе существует примета, что 19 декабря не стоит брать и давать в долг, ведь это может привести к бедности на целый год.
- Также в этот день нельзя выносить мусор из дома, ведь так можно лишиться собственного счастья.
- Считается, что 19 декабря нельзя работать, ведь тяжелый труд может надолго отвадить от дома удачу.
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