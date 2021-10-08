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Какой сегодня праздник 8 октября: Всемирный день яйца - польза и вред продукта для организма

8 октября 2021, 05:03

Какое опасное заболевание могут таить в себе яйца, разобрался Главред.

Всемирный день яйца 2021
Всемирный день яйца 2021 / ua.depositphotos.com/

Сегодня мы не будем вести споры о том, что появилось первым курица или яйцо, а просто будем праздновать Всемирный день яйца. Он отмечается во всем мире каждую вторую пятницу второго месяца осени и в этом году выпадает на 8 октября.

О том, сколько выходных принесет нам октябрь, читайте в нашем материале: Выходные в октябре 2021: как будут отдыхать украинцы и будет ли дополнительный выходной.

Яйца – одни из самых популярных продуктов питания в мире. В среднем за год человек употребляет около 200 яиц. Этот продукт употребляют в каждой культуре мира. Без яиц не обходится множество самых разнообразных продуктов от соусов до тортов. Главред разобрался, какую пользу и вред могут принести яйца и что будет, если употреблять их каждый день.

Польза яиц

В одном курином яйце содержится более 40 витаминов и полезных микроэлементов. К тому же, они – настоящая белковая бомба. А белки – это незаменимые "кирпичики" для нашего организма. Белок яйца имеет наиболее подходящий состав аминокислот для человека.

Вещество холин, которое содержится в яйцах, способствует улучшению памяти и нормализирует жировой обмен. Лецитин укрепляет нервные волокна и питает мозговые ткани, а лизоцим обладает антибактериальным действием.

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Желток яйца вызывает множество споров. В нем содержится вредный холестерин, который может способствовать развитию сердечно сосудистых заболеваний. Однако его польза неоспорима ведь в нем содержатся:

  • Омега-3;
  • витамины А, Е, К, В12;
  • биотин;
  • кальций;
  • фосфор;
  • селен.

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Вред яиц

С осторожностью нужно употреблять яйца тем, кто страдает аллергическими реакциями. Белок является сильный аллергеном и может стать спусковым крючком развития процесса.

Другая опасность, которую могут нести в себе яйца – это сальмонеллез. Чтобы избежать этого неприятного заболевания, необходимо проводить термическую обработку продукта.

Яйца содержат большое количество холестерина, который запускает процессы окисления в плазме крови. Чтобы не допустить развития заболеваний сердечно-сосудистой системы необходимо соблюдать меру. А людям с повышенным уровнем холестерина лучше отказаться от употребления яиц.

Сколько яиц можно есть в день

Чтобы продукт принес максимальную пользу организму нужно помнить о мере. Для мужчин это 5-8 яиц в день. Женщинам можно употреблять не более 3 -5, а пожилым людям – 1-2 яйца в день.

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