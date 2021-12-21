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Католическое Рождество 2021: традиции рождественского Сочельника и запреты дня

21 декабря 2021, 11:47

Что принято подавать на стол в Сочельник и что нельзя делать в рождественский Святвечер.

Католическое Рождество 2021
Католическое Рождество 2021 / depositphotos.com/

В конце декабря христиане западного обряда отмечают один из самых важных религиозных праздников – Рождество Христово. Этот день ознаменован благой вестью – рождением Иисуса Христа в Вифлееме.

О том, какие важные церковные даты и дни ожидают украинцев в наступающем году, читайте в нашем материале: Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни.

Как отмечают рождение Христа по юлианскому календарю, и что категорически нельзя делать в этот день, читайте в материале: Рождество 2022: что можно и что нельзя делать в рождественский Сочельник 6 января.

Когда Рождество в Украине

25 декабря Рождество в Украине отмечают христиане, которые придерживаются западного обряда. И хоть эту дату привыкли называть католическое Рождество, его кроме католиков празднуют протестанты и часть православных верующих.

25 декабря – выходной в Украине. Рождество – это государственный праздник. Этот день выпадает на субботу, что приносит украинцам длинные выходные: 25, 26, 27 декабря. В Рождественский сочельник 24 декабря рабочий день будет сокращен на час.

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Через 13 дней после католического Рождества, его празднуют православные христиане по юлианскому календарю – 7 января.

Католический Сочельник 2021: традиции

В четвертое воскресенье до Рождества у католиков наступает время Адвента – Рождественского поста. Он не такой строгий, как пост у православных и не предполагает строгих ограничений в пище, не считая однодневных пятничных.

В Сочельник нельзя принимать пищу до появления на небе первой звезды. Тогда за праздничным столом собирается вся семья. Начинают трапезу с преломления священного хлеба – облатки и кутьи. На столе 12 постных блюд – преимущественно из овощей, рыбы и фруктов. А вот 25 декабря, по окончании поста, хозяйки соревнуются в умении приготовить индейку.

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Католики верят, что чем более щедрый стол накроешь, тем бльше удачи и достатка привлечешь в дом в наступающем году. Поэтому на рождественских угощениях не принято экономить.

Утром 25 декабря, дети первым делом бегут заглядывать под елочку и в носочки. Там, Санта Клаус, который попадает в дом через дымоход, оставляет подарочки. Снаружи его обязательно ждут помощники: олени в упряжке и сказочные эльфы.

Что нельзя делать в Рождество

  • работать, убирать и выносить мусор;
  • убирать блюда со стола после рождественского ужина в Святвечер;
  • надевать старую одежду;
  • ссориться с близкими – весь год проведешь в скандалах.

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католическое Рождество Христово
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