УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Когда Михайлово чудо 2021: дата, традиции и запреты дня, молитва

14 сентября 2021, 13:27

Что нельзя делать в праздник Михайлова чуда и о чем молятся архангелу - расскажет Главред

Когда Михайлово чудо 2021
Когда Михайлово чудо 2021 / realist.online

Сентябрь богат церковными праздниками. Михайлово чудо почитают за два дня до великого праздника христиан - Рождество Пресвятой Богородицы. Ежегодно он выпадает на 19 сентября.

О том, какие церковные даты отметить в первом месяце осени, читайте в нашем материале: Православный календарь на сентябрь 2021: Рождество Богородицы и Воздвижение Креста Господня – даты.

Что означает имя Михаил и какую судьбу оно пророчит своему носителю, подробнее в материале: Значение имени Михаил: судьба, характер, когда день ангела Михаила.

Михайлово чудо: история праздника

19 сентября православная церковь чтит память первого чуда архангела Михаила в Хонех, вблизи Иераполя. Архистратиг Михаил продемонстрировал там чудеса исцеления, избавив дочку одного из верующих от немоты. Попив воды из целебного источника, девушка обрела голос и заговорила. Вблизи от чудодейственного водоема был построен храм, прославлявший дар исцеления Архангела Михаила.

Читайте такжеКогда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника

Реклама

Михайлово чудо: что нельзя делать

Наши предки верили в сильную энергетику этого дня. Считалось, что 19 сентября небесные силы могут осуществить любое желание. Поэтому в храмах служат молебен, а люди молятся о важных вещах – здоровье, заступничестве святого и благополучии для родных и близких. Также в этот день существовали и запреты, которых старались неукоснительно придерживаться. На праздник Михайлова чуда нельзя:

  • Выполнять любую работу;
  • Ссориться, ругаться и сквернословить;
  • Выбрасывать остатки еды со стола – было принято раздавать их беднякам.

Праздник Михайлово чудо: молитва

Считалось, что Архангел Михаил слышит все искренние просьбы о помощи. В день Михайлова чуда ангелу возносят молитвы об излечении от лихорадки и тяжких недугов, а также просят здоровья своим близким людям и исполнения самых заветных желаний.

Великий архистратиже Божий, Михаиле, победитель демонов, победи и сокруши всех врагов моих видимых и невидимых. И умоли Господа Вседержителя, да спасет и сохранит меня Господь от всех скорбей и от всякой болезни, от смертоносной язвы и от напрасной смерти, о, великий архангеле Михаиле, ныне и присно и во веки веков.

viber
Михайлово чудо
Сейчас вы просматриваете новость «Когда Михайлово чудо 2021: дата, традиции и запреты дня, молитва». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли удивительные пальто и пуховики несказанной красотыВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли удивительные пальто и пуховики несказанной красоты Настя Каменских без лифчика соблазнительно засветила грудь в полупрозрачном нарядеНастя Каменских без лифчика соблазнительно засветила грудь в полупрозрачном наряде Модные женские стрижки 2021-2022 на тонкие волосы, которые легко добавляют колоссальный объемМодные женские стрижки 2021-2022 на тонкие волосы, которые легко добавляют колоссальный объем Рош ха-Шана 2021 – Еврейский Новый Год: поздравления и открыткиРош ха-Шана 2021 – Еврейский Новый Год: поздравления и открытки Александр Эллерт впервые рассказал, что у него с Ксенией Мишиной после публичного расставанияАлександр Эллерт впервые рассказал, что у него с Ксенией Мишиной после публичного расставания

Последние новости

14:04

В Украине вырастут зарплаты, но через год: Шмыгаль обещает украинцам по 17,5 тысяч гривен в месяц

13:48

Налетит осенний дубак, врежет летняя жара: украинцам пообещали второе бабье лето Видео

13:27

Когда Михайлово чудо 2021: дата, традиции и запреты дня, молитва

13:24

В моду на осень 2021 входит полушэг - немного лохматая стрижка на длинные волосы в стиле 70-х Фото

13:23

В украинских магазинах выявили более 70 тыс. опасных товаров: что продавали людям Видео

Реклама
13:12

Шантаж Газпрома из-за СП-2 обрушил газовый рынок Европы: Шмыгаль предупредил о цене на газ в Украине Видео

13:10

Путин ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

12:58

"Не верим Западу": Украина должна превращаться в гибкое военное государство - Кулеба Видео

12:45

Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден

12:39

В Кабмине рассказали, как в Украине будет работать транспорт во время возможного локдауна Видео

12:27

Обязательную вакцинацию от коронавируса в Украине вводить не будут — Шмыгаль

12:23

"Одесса — это не Украина": переехавший из РФ россиянин "зашкварился" скандальным заявлением

12:14

Ученые узнали, как городской шум влияет на развитие слабоумия Видео

12:00

День святого Николая 2021: нельзя делать на Николу Зимнего Видео

12:00

Украина ожидает $750 млн от МВФ к декабрю, все условия выполнены – Шмыгаль Видео

11:55

Евгения Власова заявила, что никогда не любила своего мужа Видео

11:40

Установят в ТРЦ видеокамеры: в Украине начнут следить за соблюдением карантина

11:39

В Луцке обвиняемый в изнасиловании рецидивист сбежал из зала суда: появились приметы Видео

11:30

Чат с инфекционистом Вадимом Аристовым

11:26

Пытали и заставили отдать биткоины: в Киеве сотрудники СБУ похитили и вывезли в лес мужчину Видео

Реклама
11:23

"Очень обидно": Эктор Хименес-Браво рассказал о гноблении в Украине

11:18

"Болен, но умен и хитер": на Луганщине сбежал маньяк, который убил лучшего друга и родную тетю Видео

10:57

Родители оставили ребенка на знакомых: годовалая девочка выпала из окна многоэтажки в Харькове

10:54

Крепостная 3 сезон - актеры открыли подробности сериала перед премьерой

10:49

Угроза смены гражданства: гимнаст Верняев дал заднюю и отрекся от "ультиматума" Видео

10:23

Вышел тизер 3 сезона Нарко: Мексика - финального для сериала Видео

10:21

Экс-министр Ливана сравнил украинок с женщинами легкого поведения

10:15

Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные

10:07

"А как вас еще наказывать": мать 3-летнего Димы, которого выкрал отец, рассказала об угрозах

10:04

Украину испепелит засуха, лето растянется на 4 месяца: синоптик дал неожиданный прогноз Видео

09:47

Лана Дель Рей удалилась из соцсетей и назвала причины поступка Видео

09:31

"Нельзя смотреть без слез": в Киеве мать увидела сына-подростка, спрыгнувшего с крыши многоэтажки

09:24

Генерал СБУ назвал восемь областей, которым грозит возможное вторжение войск РФ Видео

09:19

Энергоэффективность на бумаге: почему в Украине миллиарды долларов продолжают вылетать в трубу

09:05

Гороскоп на 14 сентября для всех знаков Зодиака: чужая тайна, осуждение или изменения в отношениях Видео

09:00

Кириллица vs латиница: чем переход на латиницу опасен для Украины мнение

08:45

Обматерил и ударил по голове: в Запорожье наказали маршрутчика, который поиздевался над пенсионером Видео

08:24

Резкий рост жертв COVID-19: за сутки в Украине умерли почти 100 пациентов Видео

08:16

Закарпатье первым в Украине переходит в "желтую" зону карантина Видео

08:01

Нонсенс и разрушение традиций: в Институте украинского языка выступили против перехода на латиницу

Реклама
07:37

В Харькове 15-летняя девочка спрыгнула с крыши высотки на глазах у подруги

07:35

7 грехов тех, кто на диете: избегайте этих распространенных ошибок, если хотите похудеть

07:16

США в полной мере выполнят обязательства перед Украиной в сфере безопасности - Блинкен Видео

07:10

Лукашенко играет с Путиным в эмира и ишака, ожидая, кто умрет первым мнение

07:00

Топ-3 лучших родителей по знаку Зодиака: астролог составил рейтинг наилучших отцов и матерей

06:51

Ирина Сопонару полностью разделась, и свела с ума совершенными формами

06:44

Ливни, шквалы и серьезное похолодание: на Украину надвигается циклон Видео

05:40

Названы 3 приметы, которые всегда сбываются Видео

05:29

В Украине планируют выдавать COVID-сертификаты: врач объяснила, почему это плохая идея Видео

04:24

Жириновский приехал на съезд на тройке лошадей: животные обгадили сцену Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять