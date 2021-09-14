Когда Михайлово чудо 2021: дата, традиции и запреты дня, молитва

Когда Михайлово чудо 2021 / realist.online

Сентябрь богат церковными праздниками. Михайлово чудо почитают за два дня до великого праздника христиан - Рождество Пресвятой Богородицы. Ежегодно он выпадает на 19 сентября.

О том, какие церковные даты отметить в первом месяце осени, читайте в нашем материале: Православный календарь на сентябрь 2021: Рождество Богородицы и Воздвижение Креста Господня – даты.

Что означает имя Михаил и какую судьбу оно пророчит своему носителю, подробнее в материале: Значение имени Михаил: судьба, характер, когда день ангела Михаила.

Михайлово чудо: история праздника

19 сентября православная церковь чтит память первого чуда архангела Михаила в Хонех, вблизи Иераполя. Архистратиг Михаил продемонстрировал там чудеса исцеления, избавив дочку одного из верующих от немоты. Попив воды из целебного источника, девушка обрела голос и заговорила. Вблизи от чудодейственного водоема был построен храм, прославлявший дар исцеления Архангела Михаила.

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Михайлово чудо: что нельзя делать

Наши предки верили в сильную энергетику этого дня. Считалось, что 19 сентября небесные силы могут осуществить любое желание. Поэтому в храмах служат молебен, а люди молятся о важных вещах – здоровье, заступничестве святого и благополучии для родных и близких. Также в этот день существовали и запреты, которых старались неукоснительно придерживаться. На праздник Михайлова чуда нельзя:

Выполнять любую работу;

Ссориться, ругаться и сквернословить;

Выбрасывать остатки еды со стола – было принято раздавать их беднякам.

Праздник Михайлово чудо: молитва

Считалось, что Архангел Михаил слышит все искренние просьбы о помощи. В день Михайлова чуда ангелу возносят молитвы об излечении от лихорадки и тяжких недугов, а также просят здоровья своим близким людям и исполнения самых заветных желаний.

Великий архистратиже Божий, Михаиле, победитель демонов, победи и сокруши всех врагов моих видимых и невидимых. И умоли Господа Вседержителя, да спасет и сохранит меня Господь от всех скорбей и от всякой болезни, от смертоносной язвы и от напрасной смерти, о, великий архангеле Михаиле, ныне и присно и во веки веков.