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Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Сергей Кущ
27 марта 2025, 13:01
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Лунный календарь поможет определить, когда лучше всего отправиться в путешествие, начать новые проекты или уделить время себе.
Лунный календарь на апрель 2025
Лунный календарь на апрель 2025 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие будут благоприятные дни в апреле
  • Благоприятные дни для различных сфер

Лунный календарь на апрель 2025 года предлагает вам уникальную возможность использовать благоприятные дни для достижения личных целей.

Фазы Луны в апреле 2025 года

Убывающая луна 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 апреля

видео дня

Новолуние 26, 27, 28, 29 апреля

Растущая луна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 апреля

Полнолуние 11, 12, 13, 14 апреля

Благоприятные дни в апреле 2025 года

В апреле 2025 года удачными днями станут: 4, 7, 9, 11, 15, 20, 25 и 29 числа.

4 апреля – отличное время для решения семейных вопросов и наведения уюта. Эмоциональный фон будет ровным, что поспособствует гармоничному общению. Также этот день благоприятен для духовного роста и самопознания.

7 апреля – удачный момент для работы с финансами, оформления документов и крупных приобретений. Усидчивость и внимание к деталям помогут избежать ошибок.

9 апреля – подходящий день для переговоров, налаживания новых связей и урегулирования спорных ситуаций. Благоприятен для творческих проектов и принятия важных решений.

11 апреля – время для старта новых начинаний, внесения перемен в привычный ритм жизни и избавления от ненужного. Отличный период для внутренней трансформации.

15 апреля – успешный день для карьерного роста, ведения бизнеса и заключения долгосрочных контрактов. Логическое мышление и стратегический подход помогут достичь успеха.

20 апреля – день гармонии и вдохновения. Идеален для творчества, романтических встреч и работы с интуицией. Хорошее время для отдыха и восстановления сил.

25 апреля – благоприятный период для вложений, планирования бюджета и крупных покупок. Также рекомендуется уделить внимание здоровью и уходу за собой.

29 апреля – идеальный день для домашних хлопот, кулинарии и работы в саду. Можно посвятить время созданию уюта и улучшению атмосферы в доме.

Благоприятные дни для различных сфер

В апреле 2025 года есть дни, когда удача сопутствует разным сферам жизни. Вот когда лучше всего планировать важные дела:

  • Удачные дни для путешествий: 2, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 22, 25, 28, 30 – благоприятное время для поездок, командировок и отдыха.
  • Лучшие дни для старта новых проектов: 2, 6, 8, 10, 14, 18, 22, 25, 28, 30 – отличное время для начала дел, запуска идей и перемен в жизни.
  • Благоприятные даты для финансовых решений и юридических вопросов: 2, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 18, 22, 25, 28, 30 – удачный период для инвестиций, подписания контрактов и важных покупок.
  • Подходящие дни для творчества и спорта: 2, 6, 7, 10, 14, 17, 18, 22, 24, 26, 29, 30 – время вдохновения, физических нагрузок и активных занятий.
  • Благоприятные даты для отношений (деловых и личных): 6, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 24, 26 – успешный период для переговоров, знакомств и укрепления связей.
  • Оптимальные дни для визита к врачу: 2, 6, 8, 10, 13, 14, 18, 22, 26, 29, 30 – удачное время для профилактических осмотров и лечения.

Неблагоприятные дни в апреле 2025 года

В апреле также есть несколько напряженных дней, когда лучше избегать важных решений и активных действий:

3 апреля – возможны перепады настроения, что может привести к конфликтам. Лучше отложить важные переговоры и сделки.

12 апреля – день финансовых рисков. Не стоит брать кредиты, оформлять займы или подписывать долгосрочные договоры.

23 апреля – возможны сбои в делах, технические неполадки и задержки. Лучше не запускать сложные проекты.

26 апреля – неудачный день для новых начинаний и крупных покупок. Будьте осторожны с финансовыми тратами.

28 апреля – нестабильная эмоциональная обстановка. Новые проекты и серьезные решения лучше перенести на другое время.

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