Международный мужской день 19 ноября: мощные поздравления и впечатляющие картинки

Международный мужской день 2021 / ua.depositphotos.com/

19 ноября сильные, мужественные, бесстрашные, отважные, смелые представители человечества принимают поздравления 19 ноября. Именно в это день отмечается Международный мужской день.

Изначальной целью этого праздника было привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин в вопросах важности их роли в воспитании детей и семьи. В этот день можно вызвать сына на мужской разговор и затронуть темы не только сексуального воспитания, но и здоровья и взаимоотношений в семье.

О тот, какие праздники ждут украинцев в последнем месяце 2021 года, читайте в нашем материале: Праздники в декабре 2021: какой день принесет дополнительный выходной.

К слову, Международный день мужчин, который начали праздновать в конце 90-х, не единственный "мужской" день. В первую субботу ноября, с подачи Михаила Горбачева, отмечается Всемирный день мужчин.

День мужчин 2021: картинки, открытки и поздравления

Поздравляю с Международным днем настоящих мужчин! Желаю силе духа крепнуть, а силе воли не сгибаться. Желаю смелости и уверенности в своих силах, несмотря ни на что. Пусть мужественность будет визитной карточкой, а стойкость девизом по жизни.

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Поздравляю тебя с Днем мужчин! Тебя с гордостью можно назвать настоящим мужчиной, ведь ты сильный, честный, целеустремленный и трудолюбивый человек! Пускай твоя жизнь будет полна счастья, любви и всевозможных достижений! Главное — будь здоров и полон сил и энергии, а все остальное непременно будет в твоей жизни!

Международный мужской день картинки

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Дорогие мужчины, желаю вам всегда стремиться к новым вершинам, быть в отличной форме, зарабатывать больше, чем вчера, и любить всей душой своих женщин, ведь ваши любовь и нежность вернутся к вам сторицей! Пусть сила, мужество, целеустремленность, честность и верность будут вашими главными качествами по жизни!

Международный мужской день открытки

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В этот день хочется поздравить мужчин, таких настоящих, сильных, но иногда мягких, таких решительных, но прислушивающихся к мнению близких, таких любящих и любимых. Мир без мужчин был бы абсолютно хаотичным, поэтому спасибо, что Вы есть такие крутые и разные.

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Поздравляю с Днем мужчин!

Очень много есть причин

За характер уважать

Да тебя мне обожать.

Разве лучше есть мужчина?

А ты резкий, как пружина,

Взглядом ты меня смущаешь,

Окрыляешь, зажигаешь...

Крепости, здоровья, силы!

Радоваться, жить красиво

У тебя есть все мотивы.

Международный мужской день прикольные картинки

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Сегодня праздник отмечает

Наш драгоценный сильный пол,

Мужчины любят спорт, охоту,

Рыбалку, женщин и футбол.

Желаем им, чтобы все это

Доступно было им всегда,

Пусть будут силы и достаток,

Пусть не болеют никогда!

С днем мужчин картинки

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Пусть будет легкой жизнь всегда,

Не знать, что значит пораженье,

Рука пускай будет тверда,

И правильных всегда решений.

Быть победителем в судьбе,

Для счастья — множества причин,

Удачи, мудрости тебе.

И поздравляю с Днем мужчин!

С Международным днем мужчин картинки