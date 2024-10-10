Новый церковный календарь на октябрь 2024: даты больших праздников

Украина перешла на новый календарь в сентябре 2023 года. Уже год большинство крупных церковных праздников отмечаются по Новоюлианскому календарю.
Большие церковные праздники в октябре 2024 года
1 октября – Покров Пресвятой Богородицы;
6 октября – апостола Фомы;
9 октября – апостола Иакова Алфиева;
16 октября – мученика Лонгина Сотника при Кресте Господнем;
18 октября – апостола и евангелиста Луки;
26 октября – священномученика Димитрия Мироточца.
Новый церковный календарь на октябрь 2024
1 октября
Покров Пресвятой Богородицы
святого преподобного Романа Сладкоповца
2 октября
святого священномученика Киприана;
святой священномученицы Юстины; святого преподобного Андрея
3 октября
святого священномученика Дионисия Ареопагита
4 октября
святого священномученика Еротея, епископа Атенского; святого преподобного Франциска Асижского
5 октября святой мученицы Харитины
6 октября
святого апостола Фомы
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
7 октября
святых мучеников Сергея и Вакха
8 октября
святой преподобной Пелагии
9 октября
святого апостола Иакова Алфеева
10 октября
святых мучеников Евлампия и Евлампии
11 октябрясвятого апостола Филиппа; святого преподобного Теофана, епископа Никейского
12 октября
святых мучеников Прова, Тараха и Андроника; святого преподобного Космы
13 октябрясвятых мучеников Карпа, Папиллы и Агатоники
14 октябрясвятой преподобной Параскевы Тарнавской; святых мучеников Назария и других
15 октябрясвятого преподобного Евтимия Нового; святого преподобномученика Лукиана
16 октября
святого мученика Лонгина, при Кресте Господнем
17 октября
святого пророка Осии;
святого преподобномученика Андрея Критского
18 октября
святого апостола и евангелиста Луки
19 октября
святого пророка Иоила;
святого мученика Уара;
святого преподобного Ивана
20 октябрясвятого великомученика Артемия
21 октябрясвятого преподобного Иллариона Великого
22 октября
святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского
23 октябрясвятого апостола Иакова
24 октябрясвятого мученика Аретты и тех, кто с ним
25 октябрясвятых мучеников Маркияна и Мартирия
26 октября
святого великомученика Димитрия Мироточца
27 октября
святого мученика Нестора;
святых мучеников Капитолины и Еротииды
28 октября
святых мучеников Терентия и Неонилы;
святой мученицы Параскевы Пятницы
29 октябрясвятой преподобномученицы Анастасии
30 октябрясвятых мучеников Зиновия и Зиновии, сестры его
31 октября
святых апостолов Стахия, Амплия и других;
святого мученика Эпимаха
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