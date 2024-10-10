Новый церковный календарь на октябрь 2024: даты больших праздников

Украина перешла на новый календарь в сентябре 2023 года. Уже год большинство крупных церковных праздников отмечаются по Новоюлианскому календарю.

1 октября – Покров Пресвятой Богородицы;

6 октября – апостола Фомы;

9 октября – апостола Иакова Алфиева;

16 октября – мученика Лонгина Сотника при Кресте Господнем;

18 октября – апостола и евангелиста Луки;

26 октября – священномученика Димитрия Мироточца.

1 октября

Покров Пресвятой Богородицы

святого преподобного Романа Сладкоповца

2 октября

святого священномученика Киприана;

святой священномученицы Юстины; святого преподобного Андрея

3 октября

святого священномученика Дионисия Ареопагита

4 октября

святого священномученика Еротея, епископа Атенского; святого преподобного Франциска Асижского

5 октября святой мученицы Харитины

6 октября

святого апостола Фомы

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.