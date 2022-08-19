Ореховый Спас 2022: дата, традиции и запреты дня

Когда Ореховый Спас 2022 /ua.depositphotos.com/

Ореховый Спас 2022 замыкает череду августовских Спасов – народных праздников урожая, которые уходят корнями в язычество. Его отмечают в конце лета – 29 августа, после дня Успения Пресвятой Богородицы.

О том, какие церковные праздники украинцы будут отмечать в начале осени, читайте в материале: Православный календарь на сентябрь 2022: Рождество Богородицы, и Воздвижение Креста Господня – важные даты.

В народе Ореховый Спас еще называли Хлебным и Холщовым. В этот день собирали орехи, торговали на ярмарке и выпекали хлеб нового урожая. Праздник Спаса ознаменовывал окончание сбора урожая и наступление осени.

Ореховый Спас – традиции

Под конец лета поспевали орехи, и именно в день Спаса их можно было собирать. Перед употреблением их освящали в церкви. Предки верили, что если много орехов уродило, в следующем году ждать щедрого урожая хлеба. Найти орех с червяком – предвещало большие неприятности. В этот день было принято готовить блюда с добавлением орехов: пироги, салаты, закуски. Если первый орех на вкус спелый – к большой любви, неспелый – к важным новостям. Гнилой орех сулил беду.

В августе начинался сбор пшеницы. В день Спаса было принято выпекать хлеб нового урожая, поэтому второе народное название дня Хлебный Спас.

Работать в этот день не запрещалось, наоборот, считалось, что того, кто ленится могут одолеть различные напасти. Люди устраивали ярмарки и продавали на них холщовую ткань. Уходить ничего не купив – плохая примета. Также в день Спаса женщины ткали полотно и чистили колодцы, чтобы вода была зимой и осенью. Мужчины работали в поле, собирая пшеницу и рожь. Только после выполненной работы семья собиралась за праздничным ужином.

Что нельзя делать в Ореховый Спас

нельзя ругаться и ссориться – это благоприятный день, чтобы просить прощения и прощать обиды, желая людям добра;

ходить в лес без оберега – предки верили, что нечистая сила заведет человека в чащу;

лениться – это период активного сборая урожая и подготовке к зиме.

Читайте также: