УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Ореховый Спас 2022: дата, традиции и запреты дня

19 августа 2022, 18:53

Почему в этот день нельзя было ходить в лес и что означал спелый орех.

Ореховый Спас 2022
Когда Ореховый Спас 2022 /ua.depositphotos.com/

Ореховый Спас 2022 замыкает череду августовских Спасов – народных праздников урожая, которые уходят корнями в язычество. Его отмечают в конце лета – 29 августа, после дня Успения Пресвятой Богородицы.

О том, какие церковные праздники украинцы будут отмечать в начале осени, читайте в материале: Православный календарь на сентябрь 2022: Рождество Богородицы, и Воздвижение Креста Господня – важные даты.

В народе Ореховый Спас еще называли Хлебным и Холщовым. В этот день собирали орехи, торговали на ярмарке и выпекали хлеб нового урожая. Праздник Спаса ознаменовывал окончание сбора урожая и наступление осени.

Ореховый Спас – традиции

Под конец лета поспевали орехи, и именно в день Спаса их можно было собирать. Перед употреблением их освящали в церкви. Предки верили, что если много орехов уродило, в следующем году ждать щедрого урожая хлеба. Найти орех с червяком – предвещало большие неприятности. В этот день было принято готовить блюда с добавлением орехов: пироги, салаты, закуски. Если первый орех на вкус спелый – к большой любви, неспелый – к важным новостям. Гнилой орех сулил беду.

В августе начинался сбор пшеницы. В день Спаса было принято выпекать хлеб нового урожая, поэтому второе народное название дня Хлебный Спас.

Работать в этот день не запрещалось, наоборот, считалось, что того, кто ленится могут одолеть различные напасти. Люди устраивали ярмарки и продавали на них холщовую ткань. Уходить ничего не купив – плохая примета. Также в день Спаса женщины ткали полотно и чистили колодцы, чтобы вода была зимой и осенью. Мужчины работали в поле, собирая пшеницу и рожь. Только после выполненной работы семья собиралась за праздничным ужином.

Что нельзя делать в Ореховый Спас

  • нельзя ругаться и ссориться – это благоприятный день, чтобы просить прощения и прощать обиды, желая людям добра;
  • ходить в лес без оберега – предки верили, что нечистая сила заведет человека в чащу;
  • лениться – это период активного сборая урожая и подготовке к зиме.

Читайте также:

Ореховый спас
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:20

Поздравим Россию: она добилась, чего хотела

19:19

Гороскоп на завтра 20 августа 2022: Ракам – хорошие новости, Весам – неожиданные сюрпризы, Рыбам – деньгиВидео

19:07

"Вечная память": Николаев заявил о тяжелой утрате, показав фото с Крутым

18:53

Ореховый Спас 2022: дата, традиции и запреты дня

18:47

Военнообязанные оставят залог: детали оформления разрешений на рабочие поездки за границуВидео

Реклама
18:04

Военные объекты России в Белгороде – законные цели для Украины – западная разведкаВидео

17:53

Под Алчевском мощным взрывом разнесло базу РФ: уничтожено 50 оккупантовВидео

17:27

Колона оккупантов не доехала до Запорожья: сработали партизаны из МариуполяВидео

17:12

Крым – это Украина, на повестке дня демилитаризация и освобождение полуострова – ДаниловВидео

17:08

Украину будет трусить: астролог назвала 4 даты, когда будет происходить настоящее пеклоВидео

17:07

Разрешен выезд за рубеж некоторым мужчинам призывного возраста: названы условияВидео

16:51

Агрессоры устроят в Мариуполе судилище над пленными в стиле Нюрнбергского трибунала - разведка

16:38

"Сразу заявят о своей независимости": Соскин рассказал, как будет распадаться РоссияВидео

16:32

Взрывы в Крыму: 50% боевых самолетов ЧФ России выведено из строя - ReutersВидео

16:27

После тревожных слухов о здоровье Заворотнюк ее дочь начала раздавать одежду из дома чужим людям

16:09

Захват Киева уже невозможен: эксперт объяснил почемуВидео

16:08

Приметы на 20 августа: какие 2 вещи категорически запрещено делать, чтобы не впустить бедыВидео

16:01

Лукашенко выдал бред, что вместо Украины "воюет НАТО" и сделал циничное заявление о бомбежкахВидео

15:57

Если Путин пойдет на эскалацию, армия Украины будет наступать на Беларусь и города РФ – СоскинВидео

15:47

Тарзан прервал молчание после унижения от матери Королевой

Реклама
15:46

Самый вкусный салат на зиму: чумовая закуска и простой рецептВидео

15:42

Он просто камень з глазами: путинский холуй Машков накинулся на Шварценеггера

15:31

700 военных РФ из бригады "бучанских палачей" пытаются сбежать с фронта – СМИВидео

15:14

"Боевые кролики роют тоннели в Беларусь": на Волыни терробороновцы открыли хозяйство на позициях

15:14

Перед сном люди кладут мыло под подушку: зачем они так делают

14:52

Бой Усик - Джошуа: украинский боксер поставил 70 тыс. долларов против УсикаВидео

14:44

"Напоминает зависимость от наркотиков": Кулеба разнес призыв в ФРГ о запуске Северного потока-2Видео

14:37

Радиация может накрыть Кубань: эксперт рассказала о последствиях теракта на ЗАЭС

14:35

Путин не провел чистки в ФСБ, несмотря на ряд неудач в Украине - Washington Post

14:19

"Стыдно в глаза посмотреть?": украинцы отчихвостили Киркорова в МонакоВидео

14:07

Третий раз не поедет: ВСУ ликвидировали сержанта из РФ, вернувшегося на фронт после раненияВидео

13:59

"Лидеры" – Медведчук и Янукович: ФСБ готовила два "правительства" на случай захвата Киева – СМИВидео

13:47

"А кто здесь клоун?": ненавидящий Зеленского Гиркин сравнил его с ПутинымВидео

13:20

Эрдоган предложил Зеленскому провести его встречу с Путиным

13:17

Оккупанты готовят вторую "Еленовку" во время "судилища" над пленными в Мариуполе - разведка

13:14

Переговоры с Кремлем, как игра в "русскую рулетку": "финал будет роковым для всех" - ПодолякВидео

13:13

"Ракета попала прямо в его комнату": россияне убили 11-летнего мальчика в ХарьковеВидео

12:52

В Кремле не исключают "жест доброй воли": СМИ выяснили, какие у РФ есть варианты закончить войну

12:50

Если оккупанты будут наступать на Запорожье и Кривой Рог, то ВСУ пойдут на Белгород и Курск – СоскинВидео

12:43

Надругались над ней и задули пеной: звезда "Ликвидации" придумала фейк о ВСУ и девочке

Реклама
12:34

"За месяц будет уничтожаться любая группировка РФ": Соскин озвучил сценарий освобождения КрымаВидео

12:13

Журналисты нашли доказательства, как миллионная ботоферма работала на Порошенко и его "Евросолидарность"

12:05

"Орки не будут целиться в женщин и детей": исполнитель роли Саурона поддержал украинцевВидео

12:03

"Позорище": Волочкова заявилась к нотариусу в трусах

12:02

С днем рождения девушке – прикольные картинки и открытки, душевные поздравления имениннице

11:35

Если отдаст Крым, то его режим кончится крахом: эксперт пояснил, почему Путин вцепился в полуостровВидео

11:14

Оккупанты готовятся к теракту на Запорожской АЭС: он может произойти уже сегодня - разведкаВидео

11:01

Уничтоживший под Черниговом русский Су-34 пенсионер получил медаль от пограничниковВидео

10:46

"Алло, это Дима": пленный фотограф из Азовстали вышел на связь с роднымиВидео

10:32

Танки горели вместе с экипажем: защитники Украины с помощью "Стугны" ярко расправились с оккупантамиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять