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Весеннее равноденствие 2021: время и полезные традиции

20 марта 2021, 06:01

Что нельзя делать в праздник 20 марта, а что нужно, какие ритуалы в день весеннего равноденствия позитивно скажутся на энергетике – узнал Главред.

Весеннее равноденствие 2021 ритуалы и что нельзя делать
Весеннее равноденствие 2021: ритуалы и что нельзя делать / 1zoom.ru

Правильнее говорить не "день весеннего равноденствия", а просто "весеннее равноденствие". Ведь это конкретный момент суток. И в 2021 году весеннее равноденствие наступит в 11 часов 37 минут по киевскому времени 20 марта.

Детальнее об этом читайте в нашем материале Весеннее равноденствие: когда наступит в 2021 году, и как его провести. В сегодняшнем материале – подробнее о практиках, которые астрологи и эзотерики советуют провести 20 марта.

Весеннее равноденствие 2021: ритуалы

С этой субботы день становится длиннее ночи. Наши предки верили: это значит, что свет начинает доминировать над тьмой. То есть в жизни начинается "белая полоса".

  • Поэтому в этот день важно давать себе установки на будущее: планировать и визуализировать что-то хорошее.

А вот о плохом думать нельзя: иначе оно, по поверью, уцепится за тобой в новый период.

К слову, на весеннее равноденствие принято устраивать генеральную уборку в доме – чтобы в новый период вступить без груза грязи и старых вещей, которые занимают жизненное пространство.

  • Считается, что на место, которое очистил в День весеннего равноденствия от чего-то старого – непременно придет что-то новое и светлое, лучше прежнего.

Именно День весеннего равноденствия у славян считался началом нового года. Поэтому и славянский гороскоп на 2021 год начинает действовать лишь с 20 марта. Что Кричащий Петух сулит каждому из нас – по годам рождения и по месяцам – читайте в материале Славянский гороскоп на 2021: кому славянский прогноз сулит судьбоносные победы.

  • День весеннего равноденствия нужно отмечать по тому же принципу, что и Новый год: как встретишь – так и проведешь.

Поэтому еда должна быть вкусной и сытной, встречи и общение – приятными, а неприятные дела стоит отложить до иных времен.

Читайте такжеВеликий пост 2021: меню и рецепты на первую неделюВ День весеннего равноденствия нельзя грустить, устраивать ссоры и ворошить старые обиды.

  • В День весеннего равноденствия стоит загадывать желания – любым удобным способом: писать записки и сжигать в пламени свечи, проговаривать про себя или читать с листка.

При этом нельзя желать чего-либо дурного другим людям.

Это день наполнения новой, позитивной, энергетикой – и в первую очередь заряжение своего организма.

  • Весеннее равноденствие – наилучшее время для косметических и омолаживающих процедур.

Стоит побаловать себя, приняв ванну с пеной или ароматическими маслами, сходить к косметологу или сделать маску для лица дома.

Весеннее равноденствие 2021: астрология

20 марта в 2021 году – это восьмой лунный день, когда Луна находится в Близнецах. Так что день благоприятен:

  • для интеллектуальной деятельности,
  • успешным будет решение финансовых моментов,
  • для путешествий и переездов,
  • хорошо бы заняться детальным планированием новых проектов,
  • полезно переосмысливать старые достижения.

Все деловые вопросы стоит решить именно в субботу – гороскоп на 20.03.2021 не советует ничего из того, что связано с деловой сферой, оставлять на воскресенье.

Ранее мы уже публиковали советы астролога, что нельзя делать в День весеннего равноденствия 2021. В равноденствие лучше отказаться от некоторых мыслей, посоветовала эксперт.

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