Воздвижение Креста Господня 2023: когда отмечают, что можно и нельзя делать

В этом году украинцы отмечают Воздвижение по новому календарю – 14 сентября.

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Узнавайте все о Воздвижении Креста Господня 2023 / ua.depositphotos.com

Праздник Воздвижения Креста Господня является днем с особым духовным значением, когда верующие поминают жертву Христа и молятся о прощении грехов и просят благополучия. Этот праздник напоминает всем о ценности веры и жертвенности. Оно имеет особое значение и ассоциируется с важными событиями христианской истории.

Что за церковный праздник Воздвижения

Воздвижение Креста Господня, или просто Воздвижение – это день, когда вспоминается вознесение на крест Святого Креста, на котором распяли Иисуса Христа. Это событие считается одним из важнейших в истории христианства.

История праздника началась в IV веке во времена императора Константина Великого и его матери, святой Елены. Во время этого периода христианство было признано официальной религией. Царица Елена отправилась в своеобразный паломнический поход с целью найти Святой Крест, на котором был распят Иисус Христос.

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В 326 году Елена действительно нашла Крест в пещере близ Иерусалима. По преданию, в этой пещере обнаружили три креста, а рядом с ними была табличка с надписью: "Иисус Назарянин, царь Иудейский". Чтобы определить, какой из найденных крестов принадлежал Иисусу, их подносили к больной женщине. Только третий крест обладал чудотворным свойством исцелять. По другой легенде крест оживил умершего человека.

По случаю этого величественного открытия христиане устроили торжественный подъем Креста для всеобщего поклонения. Это событие стало символом надежды и веры в животворение через Крест.

Начало праздника Воздвижения Креста Господня связано с посвящением храма Воскресения Господня, возведенного святым Константином Великим на Голгофе в Иерусалиме. Это событие произошло 13 сентября 335 года при епископе Макарии Иерусалимском. На следующий день, 14 сентября, праздник получил свою заключительную часть – воздвижение Креста Господня.

Но у истории этого праздника есть еще один важный момент, который делает его общим для Востока и Запада. В 614 году персидский царь Хозрой захватил Иерусалим и вывел Крест в персидскую столицу, Ктесифон. Это событие привело к удалению Креста от своего места в Иерусалиме. Однако в 628 году император Ираклий вернул Крест в Иерусалим после победы над персами. Второй акт торжественного воздвижения Креста Господня в Иерусалиме также был отмечен 14 сентября.

Воздвижение Креста Господня отмечается верующими 14 сентября / ua.depositphotos.com

Что означает слово "Воздвижение"

Слово "Воздвижение" происходит от глагола "поставить" или "поднять". В контексте этого праздника он указывает на прославление Святого Креста, ставшее символом спасения и надежды для всех христиан.

Почему на Воздвижение строгий пост, что нельзя есть и другие запреты

На Воздвижение установлен суровый пост. Традиционно в этот день запрещается употребление мяса и молочных продуктов. Это связано с желанием отдать должное уважение памяти о страданиях и жертвенности Христа на Кресте.

Оскорбления и ссоры: Запрещено ругаться, ссориться, оскорблять других или злословить.

Запрещено ругаться, ссориться, оскорблять других или злословить. Тяжелый труд: Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, резать, рубить и т.д.

Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, резать, рубить и т.д. Начало дел: Не следует начинать важные дела, поскольку они могут неудачно закончиться.

Не следует начинать важные дела, поскольку они могут неудачно закончиться. Ссуды: Не рекомендуется давать деньги взаймы, лучше отсрочить это дело на другой день.

Что обязательно сделать на Воздвижение

Воздвижение – это день, когда верующие приходят в церковь для особых молитв и поклонения Святому Кресту. Важным обрядом является поднятие воздвиженского креста в храме, что символизирует событие воскресения и победы над смертью. В этот день верующие также молятся о здоровье и благополучии своих близких.

Традиции на Воздвижение Креста Господня

Участие в службе: Согласно традиции, в этот праздничный день верующие собираются в храме на торжественную службу. Крест, символизируя тот, на котором был распят Иисус Христос, торжественно выносится с алтаря на середину храма, где он остается до 21 сентября, дня предания Воздвижения.

Согласно традиции, в этот праздничный день верующие собираются в храме на торжественную службу. Крест, символизируя тот, на котором был распят Иисус Христос, торжественно выносится с алтаря на середину храма, где он остается до 21 сентября, дня предания Воздвижения. Крестные ходы: Важной частью праздничных традиций являются обходы или крестные ходы, во время которых верующие несут иконы и произносят молитвы.

Важной частью праздничных традиций являются обходы или крестные ходы, во время которых верующие несут иконы и произносят молитвы. Молитва дома: В случае, если невозможно посетить церковную службу, верующим рекомендуется помолиться дома. Обычно в этих молитвах просят здоровье и благополучие в семье.

В случае, если невозможно посетить церковную службу, верующим рекомендуется помолиться дома. Обычно в этих молитвах просят здоровье и благополучие в семье. Пост: В день Воздвижения следует соблюдать пост в память о страданиях Спасителя.

По народным преданиям, тот, кто соблюдает эти правила и постится в этот день, получает прощение грехов.

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