  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на 28 сентября 2019: кому ждать болезненной "вздрючки" и "грызни"

28 сентября 2019, 13:30

Стельцам противопоказано "хлопать дверью", говорит гороскоп на сегодня.

Львам, Стрельцам и Рыбам нужно опасаться очень неприятных житейских проблем, предупредил гороскоп на 28 сентября 2019 - Гороскоп на сегодня
Львам, Стрельцам и Рыбам нужно опасаться очень неприятных житейских проблем, предупредил гороскоп на 28 сентября 2019 / Imenno

В субботу, 28 сентября, людям, рожденным под знаками Зодиака Стрелец и Рыбы нужно ожидать болезненных "ударов", а представителям знака Лев - серьезных конфликтов, сулит гороскоп на сегодня.

Львам стоит опасаться "грызни", Стрельцам - болезненной встряски, а Рыбам - "удара" бактерий.

Гороскоп на 28 сентября 2019: кому опасаться неприятностей

Гороскоп - Лев

Львам звезды сулят "грызню" из-за вопросов, связанных с деньгами.  В субботу не стоит заниматься важными финансовыми делами и тратить много денег. Может образоваться "дыра" в бюджете. Важно сохранять спокойствие. Любовные авантюры в этот день противопоказаны.

Гороскоп на сегодня - Стрелец

Стрельцам "светит" болезненная встряска из-за изменения в отношениях с любимым человеком. Может возникнуть недовольство второй половинкой. Нельзя "хлопать дверью". Улучшить настроение может помочь вечеринка. 

В этот день необходимо быть предельно осторожными во время путешествий, поскольку вероятны катастрофы. Возможен шквал критики со стороны близких.

Гороскоп на 28 сентября 2019 - Рыбы

Рыбы из-за "удара" бактерий могут заболеть. В субботу представители этого знака будут чувствовать упадок сил. Утром возможны провокации. День может оказаться "забит" разными заботами.

Возможно, придется решать серьезные финансовые вопросы. Нужно быть предельно внимательными, поскольку неправильные шаги могут привести к потерям.

Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь 2019 всех знаков Зодиака и предупредил, что неудачниками месяца будут четыре знака Зодиака, в частности, Стрелец и Рыбы.

гороскоп Лев Стрелец Рыбы новолуние
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на 28 сентября 2019: кому ждать болезненной "вздрючки" и "грызни"». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:36
"Педофилы-РПЦшники": у Кирилла озаботились порно и рукоблудием, дав дельные советы
17:25
Гороскоп на завтра: кому готовиться к перевороту в жизни, панике и обострению болезней
17:09
"Леся, слишком много секса": полуголая Никитюк поразила жарким фото топлес
17:00
Судно попало в шторм: в Атлантике пропал буксир с украинцами на борту Видео
16:30
"Он не наш, не считаю, что его забрали": Винник ответил на вопрос, чей Крым Видео
16:23
Масштабные пробки сковали Киев: куда лучше не ехать
16:04
Пометил территорию: экс-динамовец "помочился" на поле после забитого гола
15:37
В Сумах на заводе прогремел мощный взрыв, пострадали 10 человек Фото Видео
15:03
"Обидно, что у него нет времени покорить Европу": экс-глава Формулы-1 назвал Путина своим кумиром
15:01
Марк Захаров умер: СМИ узнали место похорон
14:56
Девочка с двумя головами: в Черновцах на свет появились сиамские близнецы
14:26
"Просто лебл*дь": Волочкова показала формы без белья и нарвалась на критику
14:17
Умер Марк Захаров: причина смерти, любимые фильмы, личная жизнь Видео
13:54
Данилюк решился на отставку: названа вероятная причина
13:37
"Е*аные аферисты, групповое тюремное фото": Порошенко прилетел к Гонтаревой в Лондон "грехи замаливать"
13:30
Гороскоп на 28 сентября 2019: кому ждать болезненной "вздрючки" и "грызни"
13:03
Черно-белый маникюр осень 2019: что сейчас рисуют на ногтях - фото Фото
12:28
Умер легендарный российский режиссер Марк Захаров
12:10
"Пешеходы подлетели на метр": в Киеве водитель плачевно подрифтовал на парковке ТРЦ Фото Видео
11:44
"Сбежал, пока за жопу не взяли": Порошенко взгрустнул из-за отставки Волкера
11:30
Синоптик предупредил о "погодном сюрпризе" для Киева Фото
11:01
В ход пошли смс-ки: старик Джулиани слил в Сеть сообщение от Волкера
10:59
"Осилит даже рукож*п": как сделать песочное печенье на маргарине Фото
10:55
Во Львове нелепо погиб 13-летний мальчик: подробности трагедии
10:33
У Снуп Дога умер маленький внук
10:32
Почему Данилюк хлопнул дверью, и что с ним будет делать Зеленский мнение
10:25
"Провальная миссия": в России уже нашли причину отставки Волкера
10:01
Танцы на костях пассажиров сбитого Боинга MH17: Малайзия уже не смотрит в сторону России Видео
09:55
В России столкнулись теплоходы, опубликованы фото Фото
09:31
На Запорожье на железной дороге найдены мертвыми три человека
09:30
Топ-модель по-украински 3 сезон 5 выпуск: кто ушел смотреть онлайн Видео
09:24
Украинцы стали чаще бросать работу: что загоняет в тупик и провоцирует увольнение
09:14
Зеленскому надо прекращать прогибы и учиться на своих ошибках мнение
09:03
Октябрь 2019 - погода: синоптик назвал среднюю температуру в Украине
08:59
Подсластить Москве, как Макрон: в Германии хотят снять антироссийские санкции
08:34
"Касается Путина": Сенцов раскрыл свою маленькую мечту
08:29
"Две руки Кремля": Лавров вставил свои пять копеек в скандал вокруг Трампа и Зеленского
08:25
Зачем адвокат Трампа снова втягивает Украину в скандал мнение
08:05
"Украина – страна компроматов": Трамп показал предвыборный ролик с Зеленским и Порошенко Видео
07:32
Модный макияж на осень 2019: лучшие идеи, тренды, примеры на фото Фото
07:28
Дембель спецпредставителя США в Украине: Волкер подал в отставку Видео
07:03
Скандал со стенограммой Зеленского и Трампа: в чем выиграла Украина мнение
06:43
Работают для всех: диетолог назвала правила быстрого похудения
06:20
Украинцев согреет бабье лето: синоптик рассказал, когда придет осеннее тепло Видео
05:58
Разодрала в клочья: в NASA показали, как черная дыра-убийца "сожрала" звезду Видео
05:37
"Клитор спрячь": Оля Бузова взбудоражила слишком интимным фото
05:10
"Колоссальная война": экс-советник Путина назвал условия возвращения Украине Крыма и Донбасса
04:37
Астролог указал на "скелеты в шкафу" Стрельца
04:05
Знает толк в извращениях: мужчина на вокзале пытался "изнасиловать" конус
03:40
Политолог объяснил, чем станет для Украины замена путинского куратора Суркова
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять