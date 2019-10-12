Астролог назвал самые рабские знаки зодиака

Астролог назвал самый независимый и самый рабский знаки Зодиака

Выстраивая отношения с представителем того или иного знака Зодиака, полезно понимать, с кем ты имеешь дело, в частности, осознавать, насколько непокорный и независимый тот или иной человек. Либо наоборот – насколько он инфантилен и несамостоятелен. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, самыми независимыми знаками Зодиака, являются те, которыми управляет или оказывает на них существенное влияние Уран.

Топ-3 независимых знака:

1 место . Уран управляет Водолеем, потому это – самый свободолюбивый знак. Совершенно напрасное и бесперспективное занятие пытаться сделать раба из Водолея, подчинить его своей воли и пробовать заставить его плясать под вашу дудку. Из Водолея вы никогда не сделаете исключительно исполнителя, не проявляющего творческого подхода и не предлагающего собственных путей решения той или иной задачи. Вы не заставите Водолея работать "от звонка до звонка" и четко по графику.

Водолеи очень ценят личную свободу и уважают свободу других людей.

2 место . Уран ярко проявлен и в Скорпионе. Потому представители этого знака часто бунтуют, постоянно с чем-то не согласны. Попытка урезать или ущемить права и свободы Скорпиона вызовет мгновенную бурную реакцию "ущемляемого" – Скорпион тут же учинит бунт или устроит революцию. Это – самый революционный знак Зодиака.

3 место .Еще один свободолюбивый и независимый знак Зодиака – это Стрелец. В нем хорошо проявлены Солнце и Луна. Из-за чрезмерного свободолюбия Стрельцам бывает очень сложно привязаться к одной женщине или мужчине в жизни, потому их часто несет "налево".

Если у женщины Луна в Стрельце, ее супругу не позавидуешь, потому что такая барышня всегда будет поглядывать "на сторону" и искать себе приключения. Они склонны заводить интрижки, потому их лучше не отпускать одних на море.

Обязанности для Стрельцов не так уж важны – им важнее ощущение собственной свободы.

Также свободолюбивы Львы, но любого Льва можно к себе привязать (и очень сильно), если гладить его по головке. Львов, как кошек, возможно приручить, и тогда их личная свобода отходит на второй план. С тем же Водолеем такое никогда не сработает, а Скорпион, едва ощутив попытку посадить его на короткий поводок, мгновенно начнет бунтовать.

Похожая ситуация и у многих других знаков Зодиака.

Однако есть и полные противоположности свободолюбивым и независимым знакам.

Топ-3 несамостоятельных знака:

1 место . Самый инфантильный и несамостоятельный знак Зодиака – Рак. Раки всегда пятятся назад, хотят, чтобы все им помогали, все о них заботились. Представителей этого знака Зодиака родителям часто приходится поддерживать материально и душевно не только в детстве, что естественно, но и уже в зрелом возрасте. Для Раков просто необходимо получать если не конкретную помощь, то постоянно слышать слова, что они все смогут, что они молодцы, что они всего достигнут.

2 место . На втором месте по несамостоятельности – Рыбы. Но у Рыб речь идет не об инфантильности, у них несамостоятельность проявляется иначе. Они многого способны достичь, но для них важно найти вторую "рыбку", с которой они вместе будут плыть по течению. Рыбам важно чувствовать любовь, им нужно вдохновение. Рыб легко спугнуть. Также они не любят конкуренцию.

3 место . Девы – самый рабский знак Зодиака. Представители этого знака Зодиака – прекрасные работники по найму. Они способны эффективно работать только на кого-то, под чьим-то руководством, а не заниматься собственным делом. Девам сложно стать руководителем. Чтобы выбиться и органично себя чувствовать на руководящей должности, Девам нужно иметь и другие особые показатели в гороскопе. Так, например, Ахметов сумел выбиться в руководители, будучи Девой, только благодаря тому, что у него асцендент в Козероге. А если таких показателей нет, то человек будет всю жизнь работать на кого-то.

Водолею, например, будет сложно понять такой подход и стремление подчиняться. Он не боится действовать независимо, принимать решения сам, а затем и нести ответственность за собственные решения. Водолей может быть прекрасным работником и под чьим-то руководством, но для него очень важно ощущение свободы: возможность проявить творческий подход, не быть привязанным к месту и графику, возможность когда-то уйти с работы на час раньше, а когда-то – на два позже. Загнать Водолея в какие-то рамки невозможно.

Повторюсь, самый рабский знак Зодиака – Дева. Девы добровольно соглашаются с такой участью, и она их устраивает. Из них легко можно сделать не просто исполнителей, а терминаторов и роботов.

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