Гороскоп на День студента: кого попытаются задеть за живое

Сегодня по нервам Овнов могут нанести "удар" / golbis.com

День студента 2019 - воскресенье, 17 ноября, может оказаться плодотворным для Близнецов - им светят потрясающие идеи, а для Овнов - очень эмоциональным - их могут довести себя до нервного срыва.

Очень эмоциональный день гороскоп на сегодня предвещает и Львам - их могут попытаться задеть за живое.

Гороскоп на День студента: кому светят потрясающие идеи, а кому - нервные срывы

Овен - гороскоп на сегодня

Могут снова всплыть конфликты, в которых не была поставлена точка. Не перегибайте палку и не накручивайте себя и других - поберегите свою нервную систему. Есть угроза обмана и потерь, но возможны и "плюшки" за труды, например, надбавка, премия или повышение. Вероятно, в неожиданном месте будет милый разговор с приятным человеком.

Близнецы - гороскоп на 17 ноября 2019

Поделитесь потрясающей идей с человеком, который близок вам по духу. В День студента 2019 возможны мелкие конфликты - удосужьтесь покопаться в себе и найти причину. Не поленитесь продумать отдых с родными, сделайте так, чтобы день оставил приятные воспоминания.

Лев - гороскоп на сегодня

Не ведитесь на "подковырки" знакомых и коллег, велика вероятность, что у них "чешется язык" из-за зависти. Беритесь за новые дела и не бойтесь идти на оправданный риск - помните, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Возможно, понадобится помощь, не стесняйтесь просить о поддержке тех, кому сами не раз протягивали руку в сложный момент.

Ранее стало известно, что Овнам гороскоп на ноябрь 2019 для всех знаков Зодиака прочит много конфликтов, Близнецам светят отличные отношения с противоположным полом, а Львам - препятствия и трудности.