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Гороскоп на 16 декабря: у кого откроется "третий глаз", кому стоит поэкспериментировать в любви

15 декабря 2019, 11:44

Девам "светит" романтический ужин, а Весам звезды советуют поменьше болтать.

гороскоп
Гороскоп на 16 декабря сулит Скорпионам и Овнам успех в делах 

В первый день новой рабочей недели, 16 декабря 2019 года, Луна будет убывать и находиться во Льве. В целом, день будет очень напряженным. Козерогам, Весам и Водолеям гороскоп советует не рисковать и быть более сдержанными.

Гороскоп на 16 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака: кто встретит былую любовь, а кого ждут ссоры в семье

Гороскоп на завтра – Рыбы

Рыб 16 декабря будут переполнять креативные идеи, звезды советуют браться за все предложенные проекты и не упускать любой возможности добиться успеха. Но если на работе все пройдет удачно, то дома возможны проблемы – не исключена ссора из-за денег или вспышки ревности. Однако, волноваться не стоит – пройдет время, и обиды отступят.

Гороскоп на 16 декабря 2019 года – Рак

Понедельник – день тяжелый. Это утверждение в полной мере коснется представителей этого знака зодиака. В офисе возможны склоки и конфликты. Звезды советуют избегать агрессивности и сдерживать эмоции.

Гороскоп на 16 декабря – Скорпион

Энергия Скорпионов будет бить завтра ключом, за что бы он не взялся – все в руках будет просто гореть. Любой проект обречен на успех, поэтому можно смело браться за все, что ранее откладывалось в долгий ящик. В то же время пожилым и ослабленным Скорпионам стоит поберечь здоровье.

Гороскоп на завтра – Козерог

Звезды советуют повременить с рискованными покупками. Любые идеи, даже если на первый взгляд они кажутся блестящими, стоит обстоятельно обдумать. Вечер лучше провести в кругу семьи или друзей.

Гороскоп на 16 декабря – Телец

Случайная встреча со старой любовью может возродить былые чувства, однако не стоит поддаваться ностальгии, иначе неприятностей в будущем не избежать. В бизнесе настало время перейти от слов к делу. Кроме того, звезды советуют уделить внимание здоровью.

Гороскоп на 16 декабря 2019 года – Дева

Понедельник станет днем выбора между приятным и необходимым. На работе стоит объединиться с коллегами в команду, чтобы добиться отличных результатов. Романтический ужин может стать не только приятным завершением дня, но и укрепит отношения.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Звезды советуют Стрельцам посвятить день себе любимым. 16 декабря станет днем получения сокровенных знаний и духовного очищения. День будет удачным во всех отношениях, на работе возможно повышение и вознаграждение. Если что-то не будет удаваться, на помощь придет покровитель.

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Гороскоп на 16 декабря – Лев

Забудьте о правилах и расслабьтесь. У вас усилится интуиция и дар предвидения. Встречи и деловые переговоры принесут прибыль.  Женщинам-Львам день сулит новые знакомства. Семейным представителям знака стоит остерегаться ссор из-за бытовых хлопот.

Гороскоп на 16 декабря 2019 года – Овен

В любви ждут приятные сюрпризы, на работе – успех в делах. И все благодаря вашему красноречию. Если вам поступят новые предложения, обдумайте и выберите наиболее приоритетное. Стоит помнить: поспешишь – людей насмешишь

Гороскоп на 16 декабря - Близнецы

Не забывайте отдыхать. Если хочется незабываемых эмоций с партнером – берите инициативу в свои руки. Чем больше раскованности и изобретательства, тем ярче будут впечатления.

Гороскоп на 16 декабря 2019 года - Весы

Звезды советуют быть более сдержанными и скрывать свои мысли. Излишняя откровенность завтра может сыграть с вами злую шутку. На работе не старайтесь переложить ответственность на своих коллег. Вечер посвятите укреплению здоровья.

Гороскоп на сегодня – Водолей

День будет очень противоречивым – вы либо получите прибыль, либо "сольете" все до копейки. Первое впечатление о новых знакомых будет ошибочным. Выйти из сложной ситуации поможет пытливый ум, уверенность и оптимизм.

Напомним, ранее астролог Людмила Халанская поделилась прогнозом на начало 2020 года для всех знаков Зодиака. Эксперт спрогнозировала, что в начале 2020-го есть шанс радикально изменить свою судьбу.

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